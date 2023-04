Lenovo Tab P12 Pro: il top di gamma con pennino è scontato su Amazon

I tablet oggi non sono più un giocattolo solo utile per l’intrattenimento ma si prestano a essere usati come veri e propri laptop. Grazie a schede tecniche sempre più potenti, agli accessori che si possono integrare, come tastiere e penne si rivelano anche ottimi compagni di lavoro, precisi e affidabili.

Il loro unico difetto, se così possiamo definirlo, è che sono costosi. Ma per fortuna ci sono le offerte Amazon che ci cambiano la prospettiva e grazie agli sconti diventa possibile acquistare un tablet top di gamma come il Lenovo Tab P12 Pro ad un prezzo molto interessante. Questo dispositivo è arrivato in Italia un anno fa è stato progettato sia per essere un potente strumento di lavoro, pari a un notebook, sia utile per guardare una serie TV o un film. E oggi è possibile acquistare il tablet top di gamma Lenovo Tab 12 Pro con inclusa la Lenovo Precision Pen 3 (il pennino) ad un prezzo che scende sotto la soglia psicologica degli 800 euro .

Lenovo Tab P12 Pro – Qualcomm Snapdragon 870 – Versione 8/256 GB – Con Lenovo Precision Pen 3

Lenovo Tab P12 Pro: caratteristiche tecniche

Il Lenovo Tab 12 Pro ha a bordo un processore potente come il Qualcomm Snapdragon 870. La configurazione di memoria prevede 8GB di RAM e ben 256 GB di storage che l’utente può decidere di espandere ulteriormente e fino a 1 TB acquistando a parte una scheda microSD.

Lo schermo è ampio e misura 12,6 pollici, è di tipo AMOLED 2K, con risoluzione HDR10+, (2.560 x 1.600), frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco di 600 nit e compatibile con Dolby Vision. Il lettore per le impronte digitali è posto di lato.

Ottimo il comparto fotocamere che sul retro conta due sensori, il principale da 13 MP con messa a fuoco automatica e un sensore grandangolare da 5 MP. La fotocamera anteriore da 8 MP è posta nel notch centrale nella cornice orizzontale con messa a fuoco fissa e sensore ToF. Molto utile per le videochiamate.

Il suono conta su quattro altoparlanti JBL, con Dolby Atmos e che abbinati alla tecnologia Lenovo Premium Audio riportano ampie sfumature audio sui toni bassi.

Non mancano le connessioni WiFi6, Bluetooth 5.2 e l’NFC limitato però al trasferimento dati.

Ottima la capacità della batteria da 10.200 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 45W, che secondo Lenovo, assicura fino a 17 ore di riproduzione video online.

Lenovo Tab 12 Pro: l’offerta Amazon

Il tablet tp di gamma Lenovo Tab 12 Pro ha un prezzo di listino di 899 euro pienamente giustificati dalla scheda tecnica e dai materiali di pregio. Su Amazon è venduto ad un "prezzo da strada" pari a 839 euro, ulteriormente scontato a 799 euro (-5%,-40 euro). Questa è una fantastica opportunità, perché il tablet Lenovo Tab 12 Pro è proposto assieme al pennino Precision Pen 3 di Lenovo.