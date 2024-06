Lenovo Yoga Slim 7x disponibile in Italia: quanto costa il Copilot+ PC

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Lenovo

Lenovo ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano del nuovo Yoga Slim 7x, il primo Copilot+ PC dell’azienda cinese con processore Qualcomm Snapdragon X Elite che, come è ormai noto, garantisce l’accesso a tutte le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale offerte da Microsoft.

A questo si affianca anche Lenovo AI Core una suite di strumenti che consente di determinare le condizioni d’uso del computer e regolare in automatico la potenza e l’efficienza del notebook in base all’attività che l’utente deve svolgere.

Da non sottovalutare nemmeno il design di questo prodotto che con i suoi 12,9 mm di spessore e 1,28 kg di peso, rappresenta la soluzione ideale anche per chi passa molte ore fuori casa e ha bisogno di un device compatto ma potente.

Lenovo Yoga Slim 7x Copilot+ PC: scheda tecnica

Il Lenovo Yoga Slim 7x ha uno schermo OLED touch, con tecnologia antiriflesso, da 14,5 pollici con risoluzione 3K (2.944×1.840 pixel), refresh rate a 90 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit.

Il display ha anche le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, a garanzia di basse emissioni di luce blu estremamente dannose per gli occhi degli utenti, e VESA HDR 600 True Black, che attesta elevati livelli di luminosità, neri più profondi e una maggiore accuratezza nella riproduzione dei dettagli delle ombre.

Il processore scelto da Lenovo è un Qualcomm Snapdragon X Elite X1E78100 (a 3,4 GHz) che l’utente può configurare il suo notebook con 16 o 32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD. La scheda video, come accade per tutti i chip prodotti dall’azienda statunitense è una Qualcomm Adreno integrata nel processore mentre la NPU (Neural Processing Unit) è una Hexagon prodotta sempre Qualcomm.

Le opzioni di connettività comprendono tre porte USB-C con Display Port, il WiFi 7 e il Bluetooth 5.3. Presenti sul Lenovo Yoga Slim 7x anche quattro speaker certificati Dolby Atmos, due microfoni e una webcam con risoluzione FHD.

La batteria è da 70 Wh con caricatore USB-C da 65 W. Per quanto riguarda il sistema operativo l’utente può scegliere tra Windows 11 Home Edition e Windows 11 Pro e, in entrambi i casi, si tratta logicamente della versione Windows on ARM.

Infine il dispositivo ha la certificazione di grado militare MIL-STD-810H, che testimonia una grande resistenza a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna, incluse le vibrazioni dovute ai colpi di arma da fuoco.

Lenovo Yoga Slim 7x Copilot+ PC: prezzo e disponibilità

Il nuovo Lenovo Yoga Slim 7x è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda produttrice e su Amazon nella sola colorazione Cosmic Blue. In base alla configurazione, i prezzi suggeriti sono i seguenti:

Lenovo Yoga Slim 7x – Versione 16/512 GB – Windows 11 Home – 1.299,01 euro

Lenovo Yoga Slim 7x – Versione 16 GB/1 TB – Windows 11 Home – 1.399,01 euro

Lenovo Yoga Slim 7x – Versione 32 GB/1 TB – Windows 11 Home – 1.499 euro

Lenovo Yoga Slim 7x – Versione 32 GB/1 TB – Windows 11 Pro – 1.499, 01 euro

