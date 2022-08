LG annuncia nuovi monitor per lavorare e per giocare

LG Electronics sta per lanciare in occasione di IFA 2022, che si svolgerà a Berlino tra il 2 e il 6 settembre, i suoi nuovi modelli di monitor di fascia alta: il monitor da gaming UltraGear OLED 48GQ900 e l’Ergo AI UltraFine per il lavoro d’ufficio. Entrambi i dispositivi offrono un’esperienza ai massimi livelli, grazie a delle specifiche straordinarie.

Il modello 48GQ900, grazie al design curvo, aiuta i giocatori ad immergersi nei loro giochi per PC o console, garantendo inoltre il multitasking grazie a sistemi come il Picture-by-Picture (PBP) e il Picture-in-Picture (PIP). Il 32UQ890, grazie alla combinazione tra un pannello ad alta risoluzione di elevata qualità e al supporto dell’intelligenza artificiale, diventa una postazione di lavoro personalizzata in grado di assicurare la migliore comodità a chi lavora. Il tutto con la ben nota qualità di LG, che in fatto di schermi è sempre una garanzia.

LG UltraGear OLED: caratteristiche tecniche

Il monitor UltraGear OLED 48GQ900 ha uno schermo da 45 pollici con formato 21:9, risoluzione WQHD (3.440×1.440) e curvatura di 800R, caratteristiche assicurano un’esperienza di gioco sempre estremamente immersiva.

La frequenza di aggiornamento del display arriva a 240Hz, il tempo di risposta di 0,1 millisecondi Gray-to-Gray (GtG), con copertura del 98,5% dello spazio colore DCI-P3. Il nuovo monitor di LG offre anche il supporto all’HDR10 e all’HDMI 2.1 (incluse funzionalità come il Variable Refresh Rate e una DisplayPort 1.4).

Il modello 45GR95QE regala al giocatore, stando a quanto afferma il colosso dell’elettronica, "la sensazione di essere dentro al gioco, avvolgendo il giocatore nell’azione riprodotta sullo schermo e, al contempo, riducendo fastidiose distrazioni visive". Inoltre, la tecnologia OLED targata LG permette di ridurre l’affaticamento della vista, assicurando lunghe sessioni di gioco.

LG Ergo AI UltraFine: caratteristiche tecniche

Il nuovo LG Ergo AI UltraFine 32UQ890 è dotato di un pannello IPS 4K (3.840×2.160) HDR da 31.5 pollici con una copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3. Si tratta del primo monitor LG in grado di regolare in modo automatico la propria posizione, con l’intendo di garantire un elevato comfort: grazie ad una webcam integrata che si avvale dell’Intelligenza Artificiale, l’32UQ890 studia la postura dell’utente e, sulla base dei dati ottenuti, modifica l’altezza (da 0 a 160mm) e l’inclinazione (da -20º a +20º) dello schermo.

Le modalità che l’LG Display Ergo AI UltraFine ha a disposizione per migliorare il comfort sono tre: AI Motion, Continuous Motion e Periodic Motion. La prima, che verrà mostrata nello durante IFA, bilancia l’altezza e l’inclinazione del pannello, rilevando il movimento degli occhi dell’utente.

Prezzo e disponibilità

Purtroppo, al momento LG non ha indicato quando e a quale prezzo arriveranno i suoi Monitor Gaming UltraGear OLED 48GQ900 e Display Ergo AI UltraFine 32UQ890. Ma si tratta di due prodotti di alto livello, per i quali ci aspettiamo prezzi elevati.