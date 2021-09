La soundbar LG Enclair arriva in Italia: è minuscola

In un mercato affollatissimo come quello delle soundbar, i grandi marchi come LG sanno ancora come distinguersi: con la qualità, con la tecnologia e con il design. Tre aspetti che ritroviamo anche nella nuova soundbar LG QP5W della serie Enclair, caratterizzata da dimensioni ridottissime per la potenza erogata.

Stiamo parlando, infatti, di una soundbar che misura meno di 30 centimetri, praticamente un terzo della soundbar media, ma che nonostante tutto offre una potenza di 320 Watt e una configurazione 3.1.2, il che vuol dire che in quei 30 centimetri ci sono ben 5 altoparlanti, ai quali si aggiunge un subwoofer esterno, altrettanto piccolo, con connessione wireless. Una manna dal cielo per i salotti affollati o di piccole dimensioni e per chi cerca un dispositivo di riproduzione audio di alta qualità e dal design più unico che raro. A leggere le caratteristiche tecniche di questa soundbar, poi, si fa fatica a credere che le sue dimensioni siano reali.

Soundbar LG Enclair QP5W: caratteristiche tecniche

LG Enclair QP5W è innanzitutto piccola. Anzi piccolissima: 29,6×5,9×12,6 centimetri la soundbar, 38,8×29,1×18,5 centimetri il subwoofer. Soundbar e subwoofer vengono venduti insieme con due opzioni classiche di colore: nero o bianco, con la griglia degli altoparlanti rivestita in tessuto jersey.

Il design è arrotondato e morbido, è stato pensato per adattarsi a tutti i tipi di arredamento ed è stato premiato con il Red Dot Design Awards 2021. Effettivamente è bella, difficile dire il contrario.

Ma sono le specifiche tecniche ad impressionare ancor di più: in così poco spazio LG ha inserito 5 speaker da 20W ciascuno, per un totale di 100W complessivi della soundbar. Il subwoofer separato aggiunge 220W dedicati alle basse frequenze e si collega alla soundbar senza fili.

A proposito di connessioni: sulla LG Enclair QP5W troviamo una porta HDMI 2.1 con eARC e 4K Pass Through, un ingresso digitale ottico, una porta USB e una connessione Bluetooth 4.0.

Per l’arricchimento spaziale e qualitativo del suono riprodotto ci sono Dolby Atmos, DTS X, Meridian e AI Sound Pro. Se, però, questa soundbar viene collegata ad una TV LG con processore Alpha, allora i due dispositivi dialogano e il suono riprodotto viene ulteriormente arricchito dall’elettronica della TV.

Anche senza la TV, invece, la LG Enclair può sfruttare la tecnologia Horizon di Meridian per trasformare i flussi audio stereo a due canali in un audio multicanale, che simula l’effetto surround.

Soundbar LG Enclair QP5W: quanto costa

La soundbar LG Enclair QP5W è già preordinabile, anche su Amazon, ma la disponibilità effettiva è dal 7 ottobre. Il prezzo è importante, non parliamo di un modello low cost, ma è più che giustificato per le caratteristiche tecniche e di design di questo modello: 699 euro.

