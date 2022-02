LG, lo smart TV 4K è al minimo storico: prezzo mini e maxi sconto

Dall’inizio di quest’anno, complice lo switch al digitale terrestre di nuova generazione, si è scatenata una sorta di corsa alla ricerca della migliore offerta possibile su smart TV (e simili). Il passaggio al nuovo standard di trasmissione (il “famigerato" DVB-T2) ha infatto reso obsoleti moltissimi apparecchi presenti nelle abitazioni degli italiani, costringendoli ad acquistare un televisore in grado di ricevere il nuovo segnale.

Così, mentre alcuni hanno preferito acquistare un decoder da collegare al vecchio TV, moltissimi altri hanno optato per sostituire l’apparecchio acquistando uno dei tanti smart TV in offerta su Amazon. Dispositivi come lo LG 50UP75006LF, una delle offerte top di Amazon di oggi, assicurano infatti un’ottima esperienza visiva nonostante un prezzo decisamente abbordabile. Grazie a uno sconto decisamente interessante, lo smart TV da 50 pollici con risoluzione 4K e funzionalità smart avanzate del produttore coreano è una promozione da non lasciarsi scappare.

Se non volete perdere nessuna delle migliori offerte quotidiane di Amazon su smart TV, smartphone, tablet, PC e dispositivi della smart home vi consigliamo di iscrivervi al canale Telegram di Libero Tecnologia cliccando qui. Ogni giorno riceverete notifiche in tempo reale sugli sconti più interessanti che, come in questo caso, vi permetteranno di risparmiare anche centinaia di euro sui vostri acquisti hi-tech.

LG 50UP75006LF, caratterstiche e funzionalità

Con il suo pannello LED da 50 pollici e risoluzione 4K UHD (3840×2160 pixel), lo smart TV del produttore coreanno si adatta alla perfezione a salotti o sale da pranzo di qualunque dimensione. Il processore Quad Core 4K è stato infatti progettato appositamente per renderizzare immagini senza rumore e con colori e contrasti più vividi. In questo modo l’esperienza visiva sarà praticamente perfetta in qualunque condizione di luminosità della stanza, permettendo di godere al meglio dei propri programmi preferiti.

Se poi si è appassionati di film e serie TV, il televisore intelligente in offerta su Amazon è quello che fa per voi. Grazie alla modalità FILMMAKER MODE™ sarà possibile vedere i migliori film in streaming (da Prime Video, ad esempio) nel modo in cui sono stati immaginati, girati e prodotti dai registi. Questa modalità, infatti, disattiva il motion smoothing preservando il rapporto d’aspetto, i colori e i frame rate originali per regalarvi un’esperienza visiva senza pari.

Con webOS 6.0, sistema operativo sviluppato dalla stessa casa coreana, sarà poi possibile installare sul TV decine e decine di app che permetteranno di accedere ai cataloghi dei principali servizi di streaming (il già citato Prime Video, ma anche Netflix, Prime Music e Spotify, tanto per citarne alcuni) e molto altro ancora. Grazie a LG ThinQ, infatti, il TV diventa compatibile anche con i principali assistenti vocali (Alexa e Google Assistente su tutti), consentendo così di controllare i dispositivi della smart home con semplici comandi vocali, direttamente dal telecomando dell’apparecchio.

LG 50UP75006LF in offerta su Amazon, sconto e prezzo

Capire perché lo LG 50UP75006LF sia una delle offerte top di oggi su Amazon non è affato difficile: lo sconto del 28% sul prezzo di listino consente infatti di risparmiare 170 euro sull’acquisto dell’apparecchio. Il prezzo scende così a 429 euro, il minimo storico fatto registrare dall’apparecchio sulla piattaforma di commercio elettronico di proprietà di Jeff Bezos. Inoltre, gli utenti Prime che hanno collegato una carta di credito al loro accout potranno anche usufruire del pagamento rateale Amazon, con 5 rate mensili senza interessi né costi di istruttoria. In alternativa si può optare per l’acquista ora e paga dopo di Cofidis, che permette di dilazionare il pagamento in più rate rispetto al servizio offerto da Amazon.

LG 50UP75006LF Smart TV LED 4K da 50 pollici con webOS e compatibile con Alexa