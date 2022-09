I nuovi Smart TV giganti di LG

LG Electronics ha annunciato l’arrivo sui mercati globali della Smart TV OLED più grande al mondo: l’LG OLED evo Gallery Edition, modello 97G2. Più grande perché questa TV raggiunge i 97 pollici. Il gigantesco dispositivo verrà mostrato, insieme alle tecnologie di visione OLED, microLED e QNED della compagnia, a IFA 2022. La manifestazione si svolgerà dal 2 al 6 settembre a Berlino.

Il modello 97G2 da 97 pollici completa la gamma dei TV OLED LG del 2022, che già comprende i tagli da 42, 48, 55, 65, 77, 83 e 88 pollici. Verrà mostrato insieme ai nuovi TV 8K dell’azienda e al maestoso LG Micro LED da 136 pollici con risoluzione 4K. I TV OLED, secondo una recente ricerca di mercato condotta da Omdia (società specializzata in telecomunicazioni, media e tecnologia), rappresentano in Europa il 55% dei TV di fascia alta del 2022 e nel 2023 si attende un’ulteriore crescita. L’analisi stima che quest’anno le vendite globali di TV sopra i 70 pollici raggiungeranno circa 14,9 milioni di unità per poi arrivare a 17,1 milioni di unità l’anno prossimo. Un mercato che, evidentemente, LG vuole presidiare fino all’ultimo pollice.

LG OLED evo Gallery Edition

Il maestoso TV LG evo 97G2 adotta la tecnologia OLED evo e il sistema Brightness Booster, che permette un incremento della luminosità dello schermo.

Come tutti i modelli della serie G2 di LG, anche il 97G2 ha il "Gallery Design" che gli permette di essere appeso alla parete senza sporgere (sembra un quadro). Il chip α9 Gen5 che l’LG OLED evo Gallery Edition ha a bordo esegue un nuovo algoritmo denominato Dynamic Tone Mapping Pro, che gestisce il tone mapping.

Oltre all’elaborazione dell’immagine, il processore α9 Gen 5 ha il compito di guidare il modulo dedicato al suono, attraverso gli algoritmi Object Background Enhancement e AI Sound Pro che migliorano la spazialità degli effetti sonori.

LG 8K e Micro LED 136’’

In occasione dell’evento di Berlino, LG presenterà anche la SMart TV Signature OLED 8K da 88 pollici (modello 88Z2) e il TV QNED da 86 pollici (modello 86QNED99). Il modello 88Z2 è provvisto di oltre 33 milioni di pixel OLED auto-illuminanti, mentre il TV 8K 86QNED99 sfrutta le tecnologie Quantum Dot NanoCell e Precision Dimming di LG.

A IFA 2022 il colosso della tecnologia mostrerà anche l’LG Micro LED 136’’, una "soluzione entertainment per un’eccellente qualità delle immagini su grande schermo data dalla combinazione tra pixel auto-illuminanti micrometrici e una struttura modulare".

Prezzo e disponibilità

Al momento non si hanno indicazioni ufficiali sui prezzi e l’approdo sui mercati dei nuovi TV targati LG. Tuttavia, l’LG OLED evo Gallery Edition potrebbe avere un costo di circa 30.000 euro.