LG, lo smart TV OLED è al prezzo più basso di sempre: imperdibile a questo prezzo

Da anni, ormai, LG è tra i maggiori (e migliori) produttori di smart TV OLED sul mercato. Se non il migliore in assoluto: la qualità delle immagini dei suoi apparecchi è proverbiale e, per molti versi, rappresenta lo "standard" assoluto di settore.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Tra questi, lo smart TV LG serie A2 da 48 pollici garantisce un’esperienza visiva di altissimo livello a un prezzo paragonabile a quello di un televisore con pannello LCD LED. Merito di uno schermo realizzato con una tecnologia avanzatissima e del processore con intelligenza artificiale che ottimizza la qualità delle immagini in tempo reale. A questo si unisce poi la doppia convenienza di uno sconto mai visto prima e della possibilità di pagare il TV a rate a tasso 0 e senza spese di istruttoria. Un’offerta da non farsi scappare, insomma, se si è alla ricerca di un nuovo televisore per il salotto di casa.

LG OLED48A26LA, smart TV OLED 48 pollici

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

LG OLED48A26LA scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lo smart TV LG OLED48A26LA è, senza troppi dubbi, uno dei migliori apparecchi nella sua fascia di prezzo. La tecnologia OLED di LG garantisce neri perfetti e colori luminosi per immagini realistiche come non mai. Il processore α7 GEN 5 con AI, invece, analizza in tempo reale il flusso dei fotogrammi per ottimizzare automaticamete le impostazioni di audio e video per garantire la miglior esperienza possibile indipendentemente dal programma che si sta guardando.

A questo si unisce poi la compatibilità con tecnologie come Dolby Vision e Dolby Atmos per migliorare ancora di più la resa delle immagini e del sonoro. Queste due tecnologie, in particolare, portano a casa tua l’atmosfera del cinema con immagini profonde e un effetto audio avvolgente. Insomma, ti siederai sul divano del salotto ma sarà come essere seduto sulla poltroncina del tuo cinema preferito.

Il sistema operativo webOS, tra i migliori nel settore dei televisori smart, garantisce l’accesso a migliaia di contenuti multimediali provenienti da tutto il mondo. Non solo potrai installare le app dei tuoi servizi streaming preferiti, ma potrai scegliere tra i contenuti che la piattaforma LG ti consiglierà in base ai tuoi gusti.

LG, lo smart TV OLED a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come acceennato inizialmente, la convenienza di acquistare lo smart TV del produttore sudcoreano è doppia. A uno sconto che fa risparmiare alcune centinaia di euro sul prezzo di listino, infatti, si unisce la possibilità di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

Lo smart TV LG OLED serie A2 da 48 pollici è disponibile con uno sconto del 32% sul prezzo consigliato dal produttore. In questo modo costa solamente 747,99 euro anziché 1.099,00 euro, con un risparmio di ben 350 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai propri metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a tasso 0 Amazon. Basta selezionare questo metodo di pagamento prima di aggiungere il TV al carrello e poi proseguire con l’acquisto. In questo caso, lo smart TV OLED LG costa 62,34 euro al mese per dodici. Praticamente come due caffè al giorno.

LG OLED48A26LA, smart TV OLED 48 pollici