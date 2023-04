LG, prezzo crollato per lo smart TV 55 pollici: lo pagate pochissimo

Gli schermi OLED, allo stato attuale, garantiscono una qualità d’immagine impareggiabile e apparentemente irraggiungibile da qualunque altra tecnologia. Allo stesso tempo, però, il prezzo dei TV OLED è (come noto) piuttosto alto. Una soluzione alternativa, che garantisce un rapporto qualità/prezzo decisamente migliore, è rappresentata dai televisori con tecnologia QLED.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Apparecchi di questo genere, come lo LG QNED81, sfruttano la tecnologia Quantum Dot per assicurare neri profondi e contrasti accentuati. In questo modo le immagini saranno realistiche come non mai, garantendo un’esperienza visiva paragonabile a quella dei TV OLED. E grazie al doppio sconto disponibile oggi su Amazon, lo smart TV LG QNED81 da 55 pollici è disponibile a un prezzo mai visto prima. Una promozione da non lasciarsi sfuggire a cuor leggero, insomma.

Smart TV LG QNED81 da 55 pollici

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

LG QNED81 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come detto inizialmente, il punto di forza dei TV QNED di LG sta nei pannelli LED con tecnologia Quantum Dot, che migliora il realismo delle immagini grazie a un contrasto più elevato e colori mai così vividi. Ma, ovviamente, non è l’unico. La tecnologia NanoCell offre una resa dei colori molto più brillante e raffinata grazie a una gamma cromatica più ampia dei "normali" TV LED.

Lo LG QNED81 da 55 pollici sfrutta inoltre la potenza di calcolo del processore α7 GEN 5 di ultima generazione, che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per un’esperienza visiva senza pari. Il processore analizza il flusso di fotogrammi in tempo reale, così da ottimizzare le impostazioni del TV in base a quello che si sta guardando e offrire la migliore esperienza possibile.

E se ciò non dovesse bastare, nessun timore. Lo smart TV del produttore sudcoreano offre diverse modalità di visione preimpostate, che permettono di ottenere migliori prestazioni in base a cosa si sta guardando. La modalità FILMMAKER, ad esempio, è pensata per i cinefili: preserva i colori, le impostazioni delle immagini e la fluidità dei fotogrammi originali per proporti un’autentica visione cinematografica.

La piattaforma operativa webOS, infine, mette a disposizione funzionalità avanzate di altissimo livello. Non solo avrai accesso diretto a migliaia di contenuti multimediali di ogni genere, ma potrai installare tutte le app che vorrai scegliendo tra le migliaia a disposizione. È inoltre compatibile con Alexa e gli altri maggiori assistenti vocali: potrai così controllarne le funzionalità con semplici comandi vocali.

LG, lo smart TV top al minimo storico grazie al doppio sconto: offerta e prezzo finale

Uno smart TV versatile, caratterizzato da una qualità video e audio eccellente e da un ottimo rapporto qualità/prezzo. In quest’ultimo caso, il merito è anche dell’offerta con doppio sconto disponibile oggi su Amazon. Allo sconto "fisso" del 42% si unisce un coupon dal valore superiore ai 25 euro che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Acquistandolo oggi lo paghereste poco più di 660 euro, con un risparmio di quasi 550 euro sul prezzo di listino.

Smart TV LG QNED81 da 55 pollici