LG regala una Xbox a chi compra una TV OLED 2022

La nuova gamma di Smart TV LG OLED 2022 è appena arrivata in Italia e promette una qualità persino superiore a quella già ottima vista sui modelli 2021. Anche quest’anno il listino delle TV di alta e altissima gamma di LG è diviso in 4 serie diverse: A2, B2, C2 e G2.

Le serie A2 e B2 sono quelle meno costose, basate sul chip Alpha 7 e hanno una frequenza di aggiornamento di 60 HZ (serie A2) o 120 Hz (serie B2), mentre le serie C2 e G2 offrono il processore Alpha 9 e i 120 Hz di aggiornamento. In ogni caso, parliamo sempre e comunque di TV di alto livello, con risoluzione 4K e pannello OLED. E, purtroppo, con un prezzo molto alto rispetto alla media. Ma stiamo parlando delle TV di riferimento sul mercato consumer, quelle che ogni anno diventano in fretta il punto di riferimento al quale paragonare tutti gli altri televisori smart. Trattandosi di modelli appena arrivati sul mercato, quindi, è ancora molto difficile trovarle in offerta (salvo una eccezione, elencata in fondo a questo articolo), però adesso è in corso su Amazon una promozione molto interessante: molti nuovi TV LG OLED vengono venduti in “bundle" (cioè a pacchetto) con la Xbox Series S All Digital. In questo modo si ottengono quasi 300 euro di sconto.

LG OLED 2022 serie C2: i modelli in offerta

La serie C2 è una delle migliori del listino Smart TV OLED di LG per il 2022. Dotata di pannello Evo, con diagonale da 48 a 77 pollici, a parte il design è identica alla serie G2 top di gamma. In questo momento sono disponibili su Amazon tutti i modelli in bundle con Xbox Series S.

LG OLED evo C24 48 pollici + Xbox Series S

LG OLED evo C24 55 pollici + Xbox Series S

LG OLED evo C24 65 pollici + Xbox Series S

LG OLED evo C24 77 pollici + Xbox Series S

LG OLED 2022 serie G2: i modelli in offerta

La serie G2 è la più costosa di tutto il listino OLED di LG per il 2022: tecnicamente identica alla serie C2, ha un design studiato per poter appendere a filo del muro la televisione. Il risultato è una TV che da spenta sembra un quadro, anche grazie allo spessore molto basso. Ecco i modelli di LG OLED in bundle con Xbox Series S:

LG OLED55G26LA Smart TV 4K 55 pollici + Xbox Series S

LG OLED65G26LA Smart TV 4K 65 pollici + Xbox Series S

LG OLED65G26LA Smart TV 4K 77 pollici + Xbox Series S

LG OLED 2022 serie A2: i modelli in offerta

Per coloro che amano le Smart TV, ma non giocano, e sognano lo stesso uno schermo OLED c’è, invece, un’altra offerta molto interessante: la TV LG OLED48A26LA, modello d’attacco della nuova gamma OLED 2022 di LG serie A2, è ancora in offerta di lancio su Amazon con circa 250 euro di sconto, ma senza console inclusa nel prezzo.

LG OLED48A26LA – Smart TV OLED 48 pollici 4K – Nuova Serie A2, modello 2022