LG, lo smart TV da 32” costa pochissimo: prezzo incredibile

Per diventare lo smart TV più venduto su Amazon bisogna avere delle caratteristiche ben precise: un ottimo prezzo, delle ottime caratteristiche e uno sconto mai visto prima. E lo smart TV LG 32LQ63006LA le ha tutte e tre e in queste settimane è il televisore più acquistato, richiesto e desiderato sulla piattaforma di e-commerce. In molti pensano che gli smart TV più venduti siano quelli di grandi dimensioni, in realtà non è così. La vera lotta tra i produttori è nei televisori con dimensioni più contenute e che occupano meno spazio (e che hanno anche dei costi più accessibili).

Lg smart TV da 32 pollici

Lo smart LG da 32 pollici che troviamo oggi in offerta è anche molto recente, essendo stato lanciato quest’anno. E ha componenti di ottima qualità. Ad esempio lo schermo ha una risoluzione FullHD, una vera rarità per un display di così piccole dimensioni. E poi monta l’ultima versione di webOS, il sistema operativo sviluppato direttamente da LG. E per non farci mancare nulla, ha pre-installate le due piattaforme di cloud gaming più importanti: Google Stadia e GeForce NOW. Insomma, è uno smart TV versatile, adatto sia per chi ama giocare sia per chi vuole vedere le proprie serie TV preferite sdraiato sul letto o sul divano.

Smart TV LG 32LQ63006LA: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV LG 32LQ63006LA ha dimensioni piuttosto compatte ed è ideale sia per le camere, sia per cucine, ma anche per chi ha poco spazio in salotto. Come già detto, il display ha una diagonale da 32" con risoluzione FullHD, in modo da vedere in alta risoluzione i propri programmi preferiti. A gestire il tutto troviamo il nuovo processore α5 GEN 5 che oltre a migliorare la qualità delle immagini, lavora anche sul suono.

La parte dedicata all’intrattenimento svolge un ruolo fondamentale in questo smart TV. A bordo troviamo il sistema operativo webOS 22, ultima versione sviluppata direttamente da LG. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e RaiPlay. Per gli amanti dei videogame sono già presenti Google Stadia e GeForce NOW, le due principali piattaforme di cloud gaming (c’è bisogna di un abbonamento a parte per utilizzarle). Lo smart TV supporta anche gli assistenti vocali Google Assistente e Alexa per cambiare canale, aumentare il volume o controllare i dispositivi intelligenti di casa direttamente con la propria voce.

Infine, c’è anche la modalità Sport Alert che ti avverte ogni volta che sta per iniziare il match della propria squadra del cuore.

Smart TV LG 32LQ63006LA in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Nuovo calo di prezzo e minimo storico per lo smart TV LG da 32". Infatti, oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 229,99€, ben il 23% in meno rispetto a quello consigliato (il prezzo di listino, infatti, supera i 320€ e lo sconto salirebbe al 30%). Acquistandolo oggi, quindi, il risparmio supera i 70€, una bella cifra per uno smart TV lowcost. Il televisore è venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna non bisogna aspettare molti giorni. Come per tutti i prodotti venduti direttamente da Amazon, ci sono 30 giorni di tempo per il reso.

