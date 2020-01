L'iPhone 9 arriverà a marzo in tre colorazioni: come sarà

28 Gennaio 2020 - C’è un’enorme attesa per la nuova generazione di smartphone low-cost firmata Apple. Nonostante il suo lancio sul mercato sia previsto tra poco più di un mese, non ci sono ancora notizie fondate circa il nome e le caratteristiche.

Dopo un po’ di confusione iniziale, la piattaforma Bloomerg ha diffuso il nome definitivo, che dovrebbe essere iPhone 9. Una cosa è certa: il dispositivo in arrivo avrà un prezzo più vantaggioso rispetto ai modelli di melafonino oggi in commercio. Nelle ultime ore sono trapelate alcune indiscrezioni anche sui colori disponibili. Una piattaforma cinese ha diffuso alcuni rendering dei cellulari, che vengono ritratti in tre varianti: bianco, rosso e nero. Questo telefono è pensato per contrastare l’avanzata di altri marchi più economici, come Huawei, Xiaomi, alcuni modelli low-cost Samsung e altri device Android. Sarà quindi un iPhone dedicato alla fascia media, senza però sacrificare specifiche e performance.

iPhone 9: quali sono le caratteristiche?

Non si sa ancora molto sulle caratteristiche del nuovo iPhone low-cost. Qualche giorno fa la piattaforma Macotakara avrebbe fornito alcune notizie sul nome: si chiamerà iPhone 9, e non iPhone SE 2, come inizialmente ipotizzato da più parti. Inoltre, avrà uno schermo LCD da 4,7 pollici. Questo e molti altri componenti legati al design saranno simili all’iPhone 8. Il dispositivo presenterà infatti un pulsante Home nella zona bassa e centrale che integrerà il Touch ID, mentre il Face ID non è previsto.

Nelle ultime ore si hanno avuto anche alcune indiscrezioni sui nomi, arrivate da un leaker cinese: l’iPhone 9 sarà disponibile in rosso, nero e bianco. Le maggiori incertezze riguardano il comparto telefonico. Probabilmente sul retro verrà supportato un sensore da 12 MP con doppio obiettivo a cui verrà affiancato un flash LED, soluzione simile all’iPhone 8 Plus.

Bloomerg alcune settimane fa aveva fornito notizie sul processore: il device supporterà il chip A13 Bionic, lo stesso dell’iPhone 11, oltre ad avere 3GB di RAM.

iPhone 9: prezzo e disponibilità

Apple avrebbe già contattato i fornitori per prepararsi alla produzione del nuovo dispositivo a febbraio. Inoltre alcune voci assicurano che Apple lancerà l’iPhone 9 sul mercato a marzo e che avrà un prezzo davvero competitivo rispetto agli altri smartphone del marchio. Secondo alcune fonti il prezzo di lancio si aggirerebbe intorno ai 399 dollari negli USA, e aumenterà se aggiunge spazio di archiviazione. Altri leaker tengono conto del prezzo di lancio dell’iPhone SE nel 2016 e ipotizzano che la nuova versione possa costare intorno ai 500 euro.

Purtroppo, non c’è nulla di certo, e occorrerà attendere ancora un mese per avere tutte le conferme dalla casa madre. L’obiettivo dell’azienda di Cupertino è riuscire a distribuire 200 milioni di device in tutto il mondo. Oltre al device economico, Apple si prepara a lanciare anche il nuovo iPhone 12. Non ci resta che attendere per capire come si posizioneranno sul mercato.