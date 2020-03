L'iPhone 9 economico potrebbe essere cancellato

9 Marzo 2020 - L’iPhone 9 potrebbe arrivare sul mercato in ritardo rispetto alle aspettative oppure essere definitivamente cancellato per quest’anno (ipotesi improbabile). Le notizie sul tema arrivano dall’estremo Oriente, dove alcuni fornitori di Apple si sono visti ritardare gli ordini su alcune componenti del nuovo iPhone economico, che in un primo momento doveva essere presentato il 31 marzo e che, invece, molto probabilmente vedrà la luce solo nel secondo trimestre 2020.

Quale è la causa di questi ritardi? Molto semplicemente il Coronavirus. L’epidemia sta colpendo tutto il mondo con ripercussioni in ogni settore, compreso quello tecnologico e mobile. Il primo a farne le spese è stato il Mobile World Congress 2020, la fiera dedicata al mondo degli smartphone che si doveva tenere a fine febbraio a Barcellona, ma che è stata cancellata. Poi è stata la volta delle presentazione live dei dispositivi, sostituite da eventi in live streaming. E ora Apple sembra essersi decisa a rimandare il suo evento dedicato all’iPhone 9 e di posticiparlo di almeno un paio di mesi, nella speranza che l’epidemia da Covid-19 finisca presto.

iPhone 9, uscita rimandata: perché

Doveva essere l’iPhone per le feste di Pasqua e invece molto probabilmente lo vedremo solamente in estate o più probabilmente a settembre, in contemporanea con l’iPhone 12. Stiamo parlando logicamente dell’iPhone 9, il dispositivo lowcost su cui Apple puntava molto per rilanciare le ambizioni dell’azienda nella fascia dei medio di gamma. E invece l’esplosione del Coronavirus in tutto il Mondo ha obbligato Apple a posticiparne l’uscita. Non c’è ancora l’ufficialità, ma alcuni fornitori presenti in Asia hanno confermato il fatto che l’azienda di Cupertino abbia posticipato al secondo trimestre gli ordini relativi ad alcune componenti hardware che dovevano essere montate sullo smartphone.

Secondo le ultime indiscrezioni l’iPhone 9 dovrebbe essere uno smartphone economico molto interessante: a bordo c’è il chipset A13, lo stesso presente sull’iPhone 11 Pro, insieme a 3GB di RAM e 64GB di memoria interna. Dimensioni molto compatte grazie allo schermo da 5,4 pollici e design che ricorda l’iPhone 8, con la presenza anche del TouchID fisico. Fotocamera posteriore mono da 12 Megapixel. Scocca realizzata completamente in alluminio.

Prezzo iPhone 9

Uno degli aspetti più interessanti dell’iPhone 9 è sicuramente il prezzo. Sebbene non ci sia alcuna conferma, molti report redatti da analisti esperti del settore sono sicuri che lo smartphone venga lanciato a un prezzo inferiore ai 400 dollari. Probabilmente in Europa potrebbe arrivare a un prezzo compreso tra i 399 e i 449 euro. In questo modo l’iPhone 9 diventerebbe immediatamente uno dei dispositivi più interessanti sul mercato.