LOL 2: la spiegazione della gag di Virginia Raffaele

Nella quarta puntata della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, disponibile dal 24 febbraio su Prime Video insieme ai primi tre episodi, la comica Virginia Raffaele ha proposto una delle sue imitazioni più celebri, ovvero quella di Marina Abramović. Non tutti però hanno colto il riferimento.

Circa a metà della quarta puntata Virginia Raffaele ha fatto il suo ingresso in studio con un ampio abito rosso e una parrucca nera con una lunga treccia. Molti dei concorrenti hanno riconosciuto il personaggio, ma non tutti: Diana Del Bufalo, ad esempio, non conosceva chi fosse l’artista. Dopo una prima fase che ha messo in difficoltà vari partecipanti, l’imitazione di Virginia Raffaele ha coinvolto Corrado Guzzanti e si è spostata su un piccolo tavolino quadrato con due sedie appositamente disposto sul palco. “The artist is present, esibizione del MoMA", ha commentato Fedez dalla control room.

Cosa vuol dire The artist is present

La frase pronunciata da Fedez fa riferimento al fatto che Virginia Raffaele stava imitando e parodiando l’artista contemporanea Marina Abramović impegnata in una delle sue performance artistiche più celebri, chiamata appunto The artist is present (L’artista è presente).

La performance si è svolta al MoMA di New York nel 2010, è durata oltre 700 ore e si è svolta in un ampio spazio con al centro un tavolo e due sedie, poste una di fronte all’altra. Su una di questa era sempre seduta l’artista, che per tutta la durata della performance (ovvero per sei giorni a settimana, sette ore al giorno) ha mantenuto la stessa postura seduta, con lo sguardo tranquillo e serio fisso davanti a sé.

Sulla sedia di fronte erano invece invitati a sedersi i visitatori, che uno alla volta hanno potuto prendere parte attivamente all’esibizione partecipando all’intenso scambio di sguardi con l’artista. In tutto circa 1400 persone (tra cui alcune celebrità) si sono accomodate davanti a Marina Abramović, alcune per pochi minuti e altre per parecchie ore consecutive. Su Youtube si trovano diversi filmati della performance, alla quale ha preso parte come pubblico attivo anche l’artista tedesco Ulay, con il quale Marina Abramović ha avuto una relazione fino al 1988.

Chi è Marina Abramović

Marina Abramović è nata nel 1946 a Belgrado ed è una delle più note artiste contemporanee, attiva con le sue performance artistiche fin dagli anni Settanta. La sua particolarità è appunto quella di non limitare l’arte a un supporto, che sia materiale da scolpire o tela da dipingere: ogni cosa, secondo Abramović, può essere usato per creare.

Le imitazioni di Virginia Raffaele

Quella di Marina Abramović è solo una delle tante imitazioni per le quali la comica Virginia Raffaele è celebre. Molto apprezzate sono anche le parodie di Carla Fracci, Fiorella Mannoia, Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez.

La comica, se resterà in gara, presenterà una di queste imitazioni nelle prossime puntate di LOL: Chi ride è fuori? Per scoprirlo non resta che aspettare gli ultimi due episodi, che saranno disponibili su Prime Video giovedì 3 marzo 2022.

