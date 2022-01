LOL 2, annunciato l'ospite speciale: chi è

Il suo improbabile supereroe Posaman e il tormentone “so’ Lillo” erano stati senza dubbio tra i momenti più memorabili della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori. La notizia delle ultime ore è che il comico Lillo tornerà come ospite speciale in LOL 2, in arrivo su Prime Video a febbraio.

Lillo, pseudonimo di Pasquale Petrolo, è uno dei dieci comici professionisti che avevano preso parte alla prima edizione italiana di LOL, comedy show targato Amazon Original. Attore, cantante, musicista e conduttore, Lillo nella sua lunga carriera ha lavorato, tra gli altri, con Le Iene, Stracult e Bla Bla Bla, ma soprattutto è parte del celebre duo comico Lillo&Greg insieme a Claudio Gregori. La sua partecipazione al format su Prime Video era stata una delle più apprezzate. Il comico, in seguito, aveva vestito nuovamente i panni di Posaman per andare a trovare a sorpresa Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni.

Cosa farà Lillo in LOL 2

Lillo non farà parte del cast di concorrenti di LOL 2, ma sarà un ospite speciale. Annunciandolo lunedì 24 gennaio, Prime Video lo ha definito “l’arma letale della risata” nelle mani di Fedez, che insieme a Frank Matano sarà il conduttore del gioco.

Come abbiamo già visto nella prima edizione, infatti, i game master, cioè Fedez e Matano, non hanno solo il ruolo di controllori, per accertarsi tramite schermi e telecamere che i comici in gara non ridano né sorridano. A loro spetta anche il compito di ravvivare la competizione e di renderla più difficile, ad esempio suggerendo sfide e azioni da svolgere. Oppure, appunto, inserendo sul set un elemento a sorpresa: Lillo.

È facile immaginare che Fedez e Matano a un certo punto della gara invieranno Lillo sul set di LOL 2, magari proprio facendogli indossare il suo costume da Posaman. La domanda è lecita: di fronte all’umorismo e alle provocazioni comiche di Lillo, i partecipanti riusciranno a rimanere seri?

Chi partecipa a LOL 2

LOL 2 sarà composto da sei puntate durante le quali vedremo sfidarsi all’ultima risata Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

I dieci comici dovranno rimanere nella stessa stanza per sei ore consecutive senza mai ridere né sorridere, ma cercando di far cedere gli avversari a colpi di gag, imitazioni e battute. Chi abbandona l’espressione impassibile, viene eliminato e raggiunge i game master nella sala di controllo.

L’ultimo o l’ultima rimasta in gara vincerà il premio di 100mila euro, che sarà devoluto in beneficienza a un ente a sua scelta.

Quando escono le puntate di LOL 2

La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori, prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, sarà disponibile dal 24 febbraio solo su Prime Video.

Gli episodi usciranno in due tranche: i primi quattro il 24 febbraio e gli ultimi due il 3 marzo.

