LOL: chi ride è fuori, tutto sullo show con Fedez e Mara Maionchi

"LOL: chi ride è fuori" questo è il titolo del nuovo programma in streaming presto disponibile su Amazon Prime Video. Si tratta di un format esclusivo soprattutto in Italia, dove le piattaforme di streaming sono solitamente concentrate sulla pubblicazione di serie tv, film o al massimo documentari.

Amazon Prime Video però ha deciso di uscire un po’ fuori dagli schemi e proporre un comedy show condotto da due personaggi di spicco del palinsesto televisivo, ovvero Fedez e Mara Maionchi, che hanno già lavorato insieme in X-Factor. Ma anche i concorrenti sono molto conosciuti, parliamo infatti di famosi comici italiani come Caterina Guzzanti, Frank Matano, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e tanti altri. Sarà un gioco a squadre dove l’obiettivo sarà far ridere gli avversari e aggiudicarsi un ricco premio. Nonostante esistano già dei programmi da guardare nelle diverse piattaforme in streaming, questo show porta sicuramente una ventata di novità nello scenario italiano. E poi arriverà ad aprile, proprio con la primavera, un momento di rinascita, un’occasione per alleggerire il periodo difficile legato alla crisi sanitaria.

LOL: chi ride è fuori, come funziona?

Prodotto da Endemol Shine Italy, LOL: Chi ride è fuori è tratto dall’omonimo format di Amazon andato in onda in Giappone, Messico e Australia.

Si tratta di una vera e propria sfida tra dieci comici famosi che devono rimanere sei per sei ore consecutive e nel frattempo devono riuscire a far ridere gli avversari. L’obiettivo è aggiudicarsi il premio di 100.000 euro che andranno in beneficienza.

Per far ridere gli altri potranno affidarsi a diversi stratagemmi, come barzellette o battute, improvvisazione e stand-up comedy. Il tutto avverrà sotto gli occhi attenti dei due conduttori, Fedez e Mara Maionchi. Verrà dato un cartellino giallo per la prima risata e rosso per la seconda risata del gioco, che comporterà la squalifica.

Nicole Morganti, Head of Amazon Originals Italia ha dichiarato enorme soddisfazione per il progetto:

"Sperimentare nuovi formati richiede coraggio e grande fiducia, per questo siamo orgogliosi che un cast di comici senza precedenti, abbia accolto con entusiasmo questa sfida. La forza di questo format originale Amazon sta nella sua semplicità: una gara a chi non ride mai, un gioco che tutti abbiamo fatto da bambini, declinato in uno show dal grande valore produttivo."

LOL: chi ride è fuori, i concorrenti

Ecco i concorrenti che parteciperanno alla gara:

Angelo Pintus

Ciro Capriello (Ciro) dei The Jackal

Gianluca Colucci (Fru) dei The Jackal

Caterina Guzzanti

Elio

Frank Matano

Lillo Petrolo

Katia Follesa

Luca Ravenna

Michela Giraud

LOL: chi ride è fuori, uscita

Lo show sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 1° aprile 2021. Inizialmente sono previsti quattro episodi, mentre gli ultimi due episodi saranno pubblicati l’8 aprile.