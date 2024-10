Love Stuck, la commedia romantica (e fantasy) dalla Thailandia

Un amore che nasce, un loop temporale da spezzare, tristi verità che cambiano ogni cosa: è tutto in Love Stuck, nuovo film thailandese in arrivo a breve in streaming

Arriva dalla Thailandia il titolo che promette di scaldare l’autunno (e il cuore). Si tratta del film Love Stuck, una novità di difficile definizione: i generi toccati sono infatti il romance, la commedia, il dramma e anche il fantasy. Con protagonisti Teeradon Supapunpinyo e Plearnpichaya Komalarajun, il film è adattato dal film Amazon Original The Map of Tiny Perfect Things (La mappa delle piccole cose perfette) ed è in arrivo in streaming su Prime Video.

Trama e trailer di Love Stuck

Come si vede dal trailer di Love Stuck, disponibile qui sotto, la storia si preannuncia dolce, buffa e romantica, ma anche emozionante.

Il film ha come protagonista Toy, un giovane illustratore che si ritrova intrappolato in un loop temporale. Non importa cosa faccia durante la giornata: comunque sia, il ragazzo si risveglia sempre la mattina di Capodanno.

Mentre cerca di spezzare questo circolo, Toy incontra Vee, una giovane donna enigmatica che misteriosamente sta vivendo la stessa identica situazione.

I due iniziano così a trascorrere insieme la loro giornata ricorrente, impegnandosi a scovare ogni volta i "momenti perfetti" nascosti intorno a loro – momenti che sarebbe impossibile notare e vivere se non fossero appunto intrappolati in questo loop temporale.

Quando Toy trova finalmente un modo per sfuggire dal loop, Vee lo abbandona e si tira indietro, spezzandogli il cuore. Mentre il giovane protagonista fa i conti con la delusione e con il dolore, scopre un’amara verità riguardo la sua famiglia che cambia per sempre la sua prospettiva sulla vita.

Intanto, anche Vee deve fare i conti con una verità inaccettabile, ma inevitabile: il motivo per cui lei e Toy erano bloccati nello stesso loop, nello stesso giorno. Una verità che porterà la coppia ad accettare che la vita è imperfetta e a imparare a fare tesoro di ogni minuto a disposizione.

Il cast di Love Stuck

Oltre ai già citati Teeradon Supapunpinyo (Bad Genius, Thirteen Lives) e Plearnpichaya Komalarajun (OMG! Oh My Girl, Bad Genius: The Series), che interpreta rispettivamente Toy e Vee, il cast di Love Stuck include Thitiya Jirapornsilp (già in You & Me & Me, Not Friends) e Sanya Kunakorn (One Year, How to Make Millions Before Grandma Dies).

Tra gli interpreti figurano inoltre Grace Mahadumrongkul (King Naresuan) e Monthapoom Sumonvarangkul.

Love Stuck è prodotto da Amazon MGM Studios con Benetone Films. La regia è di Chongdol Sukulworaphat, con Noppharat Ramwong come co-regista. Il film è prodotto da Rachvin Narula e Kulthep Narula.

Love Stuck in streaming

Love Stuck esce in streaming su Prime Video il 17 ottobre 2024.