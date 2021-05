Lucifer 5: a che ora esce la seconda parte

Si avvicina la fatidica data, tra pochi giorni esce la seconda parte della quinta stagione di Lucifer. Non sarà assolutamente un addio, infatti la serie è stata prorogata inaspettatamente con una sesta ed ultima stagione. Le nuove puntate sono otto e riprenderanno esattamente da dove è terminata la prima parte.

Nelle scorse ore, Netflix ha pubblicato un video che racconta gli ultimi minuti della prima parte in modo da aiutare il pubblico a fare il punto della situazione e non perdersi. D’altronde, ormai la trama è diventata abbastanza articolata, soprattutto perché la famiglia di Lucifer Morningstar è giunta al completo sulla Terra, scatenando conflitti, crisi e lotte di vario genere. L’ultimo a comparire è stato Dio in persona, il padre del protagonista. Senza contare l’arrivo del gemello cattivo, identico a Lucifer e impersonato da Tom Ellis stesso. Insomma, la seconda parte ci permetterà di comprendere meglio le dinamiche familiari. Ecco le anticipazioni sulla trama, ma soprattutto la data e ora di uscita su Netflix.

Lucifer 5: dove eravamo rimasti

L’ultima puntata si è conclusa con l’arrivo di Dio, giunto sulla Terra per sedare il litigio tra i suoi figli: Lucifer, Amenadiel (D.B. Woodside) e Michael, il gemello cattivo che ha debuttato nella quinta stagione. Allo scontro partecipava anche Maze (Lesley-Ann Brandt), che si è alleata con Michael dopo che lui le ha promesso un’anima. Durante la lotta all’ultimo sangue, negli ultimi minuti dell’episodio si sente la voce di Dio dire "Ora basta, Figlioli, non voglio che litighiate".

Lucifer 5: la trama della seconda parte

Di cosa parleranno le nuove puntate? Come hanno spesso detto gli showrunner della serie, nel nuovo capitolo avranno un ruolo importante sia i sentimenti che i rapporti in famiglia, compresi dubbi e questioni in sospeso.

Sicuramente l’arrivo di Dio (Dennis Haysbert) ha destabilizzato Lucifer e il suo equilibrio. La sua entrata in gioco porrà tante domande ai personaggi. Inoltre, conosceremo meglio il gemello cattivo, chiamato Michael. Tom Ellis ha svelato che i primi due episodi sono i suoi preferiti.

Dalle anticipazioni, sappiamo anche che ci sarà un episodio musicale e tanti ospiti che arriveranno in ogni puntata. Non mancheranno le nuove entrate nel cast. Tra i nuovi personaggi troviamo Rob Benedict, nel ruolo di un mercenario seguito da Chloe e dalla polizia di Los Angeles; Scott Porter che invece interpreterà il detective Carol Corbett, legata al passato di Dan e infine ritornerà Inbar Lavi nei panni di Eve.

Lucifer 5B: data e orario di uscita su Netflix

I nuovi episodi di Lucifer saranno disponibili dalle ore 9:00 del 28 maggio 2021 sempre su Netflix, piattaforma che ha accolto e rinnovato la serie tv. Nell’attesa, è possibile riguardare le vecchie e più belle puntate e tante serie tv simili a Lucifer.