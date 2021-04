Lucifer 6: ecco i titoli degli episodi finali

Mentre in Italia si attende ancora la fine della quinta stagione, la troupe di Lucifer ha appena finito di girare il sesto ed ultimo capitolo della famosa serie tv. Il pubblico si prepara a dare l’addio all’affascinante Lucifer Morningstar e a tutti i personaggi che lo hanno circondato negli ultimi sei anni.

In questo lungo periodo non sono mancati i cambi di programma e i colpi di scena. Infatti, inizialmente la serie prodotta da Fox prevedeva solo tre stagioni, ma è intervenuta Netflix che ne ha ordinate altre tre. Attualmente sulla piattaforma di streaming è possibile vedere fino alla prima parte della quinta stagione, mentre la seconda arriverà il 28 maggio 2021. E poi dovremo attendere la sesta stagione, composta da ben 10 episodi che serviranno a sciogliere tanti nodi e tracciare una linea definitiva tra gli eventi. Il tutto non avverrà prima del 2022. Ma nel frattempo la produzione inizia a svelare i primi dettagli, tra cui i titoli degli episodi della sesta ed ultima stagione.

Lucifer 6: trama e titoli degli episodi

Nella sesta stagione, Lucifer Morningstar, interpretato da Tom Ellis avrà a che fare con una serie di problematiche sociali. Infatti, sarà un capitolo che parlerà direttamente allo spettatore mostrando alcuni aspetti controversi del mondo in cui viviamo: essendo una serie poliziesca si continuerà a parlare del ruolo degli agenti per svelare crimini e salvare vite umane, ma anche di violenza e abuso di potere. L’intenzione di showrunner e sceneggiatori è scuotere le coscienze.

La sesta stagione avrà 10 episodi e quindi l’intera saga di Lucifer non arriverà a 100 puntate, come avevano sognato i fan, ma solo fino a 93. I titoli degli episodi sono stati svelati dagli sceneggiatori su Twitter:

1 – Nothing Ever Changes Around Here

2 – Buckets of Baggage

3 – Yabba Dabba Do Me

4 – Pin the Tail on the Baddie

5 – The Murder of Lucifer Morningstar

6 – A Lot Dirtier Than That

7 – My Best Friend

8 – Save the Devil, Save the World

9 – Goodbye, Lucifer

10 – Partners ‘Til the End

Dopo la pubblicazione il pubblico si è scatenato in mille previsioni. In particolare hanno destato stupore due titoli "The Murder of Lucifer Morningstar" e "Goodbye, Lucifer" che fa presagire una dipartita del protagonista.

Gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno anche mostrato il copione dell’ultimo episodio sempre su Twitter.

Lucifer 6: i messaggi degli attori

Subito dopo la fine delle riprese di Lucifer 6 sono arrivati sui social i messaggi del cast, che commosso ha detto addio alla serie. Tom Ellis ha pubblicato su Instagram un accendino con le date di inizio e fine riprese di Lucifer: dal 17 marzo 2015 al 29 marzo 2021.

L’immagine è seguita da un commovente commento: “Il giorno dell’addio è arrivato. Sei anni fa ho intrapreso un viaggio meraviglioso con un bellissimo gruppo di persone e oggi ci salutiamo con affetto. Grazie a ogni singolo membro della troupe che ha contribuito a dare vita alla storia di Lucifer. Che viaggio che è stato".

Tra i messaggi di addio spicca anche quello di Lesley-Ann Brandt, che interpreta Maze. L’attrice ha condiviso un lungo messaggio di ringraziamenti rivolti alla produzione e a tutta la "Lucifer Family".

Insomma, da questi dettagli si nota la passione e l’amore con cui tutta la produzione e il cast ha vissuto gli ultimi sei anni. E ora il pubblico non vede l’ora di guardare il risultato delle riprese finali. Nell’attesa è comunque possibile guardare tante serie tv simili a Lucifer nelle diverse piattaforme di streaming.