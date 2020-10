Lucifer 7 non si farà: ecco cosa ha detto il protagonista Tom Ellis

La settima stagione della serie Tv Lucifer non arriverà, parola del suo protagonista: Tom Ellis. L’attore britannico ha spento le speranze dei fan della serie, tra le più fortunate degli ultimi tempi su Netflix, rispondendo alle domande di Rob Benedict e Rochard Speight su Jr. Kings of Con: The Podcast.

Ellis, però, ha confermato quanto già affermato dai due co-showrunner della serie, Joe Henderson e Ildy Modrovich: Lucifer chiuderà i battenti al termine della sesta stagione, che conterà 10 episodi in totale. Ricordiamo che la serie Tv ha avuto un grande successo ma una storia travagliata: ideata da Tom Kapinos nel 2016 per Fox, è stata trasmessa fino alla terza stagione su questa emittente televisiva per poi passare su Netflix, dove ha trovato nuovo supporto per altre tre stagioni. Nel frattempo, però, è arrivato il coronavirus e, oggi ancora devono essere ultimati 8 episodi della quinta stagione e tutti quelli della sesta. Parlare di settima stagione di Lucifer, quindi, sembra sempre meno realistico.

Lucifer 7 addio: le parole di Ellis

Ai microfoni del podcast condotto da Rob Benedict e Rochard Ellis è stato più che chiaro: “Sei stagioni della serie sono già un traguardo. È stato un grandissimo viaggio emotivo e non credo di voler continuare. So di non volerlo. Principalmente perché voglio sapere che stiamo finendo e poi perché mi sono divertito moltissimo. Penso che sia giusto dare alla serie un finale appropriato“.

Ellis, quindi, è il primo ad essere convinto che la serie abbia dato tutto, considerato anche che è stata già allungata oltre la durata prevista inizialmente.

Lucifer 6: quando arriva

Nel frattempo, però, i fan di Lucifer attendono ancora gli ultimi episodi della quinta serie (ben 8) e tutta la sesta serie. Le riprese della sesta serie sono iniziate, mentre quelle della quinta sono ormai al termine dopo lo stop dovuto al lockdown.

Per vedere su Netflix gli ultimi episodi, quindi, si dovrà aspettare la fine del montaggio delle ultime puntate della quinta serie e quello di tutte le puntate della sesta. Per la settima, invece, al momento non sembrano esserci speranze.