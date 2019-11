L'ultimo aggiornamento di iOS consuma troppa batteria

12 Novembre 2019 - Dopo iOS 13 e iOS 13.2 è la volta di iOS 13.2.2, un update scevro di novità software importanti, ma necessario per sistemare una serie di piccoli bug segnalati dagli utenti Apple durante le ultime settimane.

L’update va a sistemare alcuni errori presenti nelle precedenti versioni del sistema operativo mobile. In questi giorni gli utenti avevano iniziato a riscontrare diversi problemi molto fastidiosi per lo più legati al multitasking. Tutto risolto quindi? No. Anzi, tutt’altro. Con il rilascio di iOS 13.2.2 gli utenti hanno iniziato a rilevare un nuovo fastidioso problema: un consumo anomalo di batteria. In concomitanza con l’installazione di iOS 13.2.2., l’iPhone di molti utenti ha cominciato a scaricarsi più velocemente. Senza un motivo apparente,

Il nuovo bug di iOS

Altro giorno altro bug. Pare che l’aggiornamento iOS 13.2.2 rilasciato per correggere le anomalie prontamente segnalate dagli Apple user abbia sì risolto gli errori riportati dai numerosi possessori dei dispositivi mobile dell’azienda californiana, ma, al contempo, sembra aver introdotto un nuovo e ancora più fastidioso bug per gli iPad e i melafonini della casa di Cupertino. A quanto sembra, entrambi i device sembrano consumare moltissima energia in più del normale prosciugando in fretta la carica della batteria.

La prima versione di iOS 13 aveva ottimizzato l’uso della batteria, ma, successivamente, con il rilascio della versione iOS 13.1.2 il consumo della stessa è aumentato vertiginosamente. Il bug è stato subito corretto con il rilascio della patch 13.2, ma ora, con l’ultimo aggiornamento 13.2.2 il problema è tornato auge e la situazione sembra essere addirittura peggiorata.

iOS 13.2.2: le lamentele online

Molti utenti sono preoccupati per questo nuovo bug che affligge l’ultimo sistema operativo della mela morsicata. Moltissimi i tweet e le segnalazioni online che raccontano l’odioso errore che impedisce ai possessori di un iPhone di utilizzare i loro device in tutta tranquillità senza rimanere a secco di energia.

A quanto pare, stando sempre alle numerosissime segnalazioni degli utenti, il problema non sembra essere relativo all’utilizzo di specifiche app, ma dovrebbe trattarsi di un’anomalia legata proprio al sistema operativo. A Cupertino gli sviluppatori dovranno mettere di nuovo e al più presto le mani sul codice di iOS 13 per risolvere questo bug.