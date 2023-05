La Luna incontra Marte, e si vedrà nei nostri cieli: segnatevi la data

Indagatrice dei motori di ricerca, copywriter e giornalista per passione. Sono un presunto personaggio immaginario, vivo scrivendo e scrivo per vivere.

Amanti degli astri, preparatevi a osservare (ancora una volta) il cosmo: la notte del 24 maggio la volta celeste diventerà ancor più suggestiva grazie a uno spettacolo da non perdere, ossia la congiunzione fra la Luna e Marte. Il nostro satellite e il Pianeta Rosso si troveranno a una distanza apparente di 3°39′, dando l’impressione di essere talmente vicini da toccarsi.

Condizioni meteo permettendo, i due astri lasceranno a bocca aperta chiunque vorrà e saprà guardare il cielo notturno e, anche se è vero che questa specifica congiunzione astrale non è rarissima, è altrettanto vero che non perde di fascino, data la luminosità intensa di Marte e la possibilità di vedere lo spettacolo anche a occhio nudo.

Quando avverrà l’incontro fra la Luna e Marte

Abbiamo già detto che la Luna si avvicinerà a Marte mercoledì 24 maggio, ma attenzione: per osservare al meglio questo fenomeno bisogna sapere che il nostro satellite è attualmente impegnato in un incontro con Venere, che terminerà alle 19.32 di quello specifico giorno. Nelle ore successive, la Luna si avvicinerà sempre di più a Marte seguendo un movimento ascensionale. Il culmine della congiunzione si avrà alle 21.19, quando i due corpi celesti si troveranno sulla stessa longitudine rispetto alla Terra.

L’intera congiunzione (comprensiva di distaccamento) durerà dalle otto alle 10 ore e avverrà nella cornice della Costellazione del Cancro. La Luna si troverà in fase crescente, con una falce illuminata al 22%, mentre Marte brillerà con una magnitudine di 1.5.

Come osservare la congiunzione astrale

A differenza di altre osservazioni, quella dell’incontro fra la Luna e Marte non è affatto difficile da ammirare: se il cielo sarà terso, già a partire dalle 19.30 del 24 maggio diventerà possibile avvistare a occhio nudo la nostra Luna e il pianeta Marte, senza particolari difficoltà. Nel caso in cui, però, voleste fare le cose per bene, valgono tutti i consigli evergreen dei cacciatori di stelle: scegliere un posto lontano dalle città, distante dall’inquinamento luminoso e, se possibile, situato su colline o alture.

Ci si può anche "armare" di attrezzature come binocoli o telescopi (o, eventualmente, sfruttare quelli degli osservatori più vicini alle proprie città). Sono delle ottime alleate anche le app più gettonate, come Mappa Stellare, Starwalk o SkyTonight, che registrano anche i momenti di alba e tramonto dei singoli astri e consentono un’osservazione più dettagliata e completa di qualsiasi porzione di cielo sulla quale si vorrà posare lo sguardo.

Gli altri eventi nel cielo

Sì, perché per quanto la congiunzione astrale Luna-Marte sia uno degli eventi imperdibili del mese di maggio, niente resta fermo nel cielo: tutto continua a muoversi. Dunque, approfittando dell’evento, sarà anche possibile osservare alcune stelle particolarmente importanti che si troveranno vicine al nostro satellite, come Polluce, Regolo, Leonis e Iota Geminorum, per esempio.

E se il 24 maggio non fosse il giorno giusto per voi? Nessun problema, vi perderete l’incontro fra la Luna e Marte ma potrete ancora ammirare la massima altezza di Venere nel cielo serale il 26 maggio, il sorgere di un brillantissimo Mercurio il 29 maggio e la congiunzione di Venere e Polluce il 30 maggio. In più, non dimenticate che il mese di giugno si aprirà con la Luna della Fragola, un plenilunio speciale previsto per il giorno 4. Buone osservazioni!