Un bacio luminoso nel cielo di primavera: quando la Luna incontra Venere

Indagatrice dei motori di ricerca, copywriter e giornalista per passione. Sono un presunto personaggio immaginario, vivo scrivendo e scrivo per vivere.

Naso all’insù, occhi ben piantati sulla volta celeste: presto, molto presto, la Luna e Venere si incontreranno. La loro congiunzione darà vita a un suggestivo bacio luminoso, da osservare con tutta calma godendosi le bellezze del cielo primaverile.

La congiunzione Luna-Venere

Ma andiamo dritti al punto: la Luna e Venere si scambieranno l’atteso bacio martedì 23 maggio, ma le manovre di avvicinamento tra i due corpi celesti saranno già visibili dalle 23.30 del 22 maggio in poi. Il momento in cui gli astri saranno più vicini è previsto per le 12:08 GMT (ovvero le 14.08 in Italia): osservate bene il cielo diurno, perché potrete vedere la sottile falce lunare crescente (ovvero brillante a destra) vicina al pianeta, che apparirà più sfavillante che mai.

Riuscendo a organizzarsi, sarebbe consigliabile un monitoraggio del cielo fino alla sera. Come mai? In primis perché subito dopo il crepuscolo il bacio tra Luna e Venere sarà visibile in maniera chiarissima e luminosa (seppur leggermente più distanziato rispetto al momento clou delle 14.08) e poi perché con il passare del tempo sarà possibile notare anche l’avvicinamento delle stelle Castore e Polluce, nonché di Marte, che nel giro di neanche 24 ore scalzerà Venere diventando protagonista della congiunzione astrale.

Come osservare i corpi celesti

Luna, Venere, Castore, Polluce, Marte: come si fa a osservare tutti questi corpi celesti? In realtà lo si può fare a occhio nudo, senza l’aiuto di particolari strumenti. Chiaramente, se si vogliono osservare gli astri in modo più dettagliato, il consiglio è quello di armarsi di binocoli o telescopi e/o di consultare il calendario degli osservatori delle proprie città per scoprire se stanno organizzando delle osservazioni ad hoc.

Il momento più importante della congiunzione tra Luna e Venere si svolgerà durante il giorno, dunque ci vorrà un piccolo sforzo in più per individuarlo: può essere d’aiuto l’utilizzo di applicazioni apposite e sapere che Venere sorgerà subito dopo il tramonto della costellazione dei Gemelli. Nel caso in cui decideste di restare a osservare il cielo e le sue meraviglie durante la sera e la notte, ricordatevi di scegliere un luogo lontano dall’inquinamento luminoso.

Gli altri eventi nella volta celeste

Chi si cimenterà nell’osservazione del bacio tra Luna e Venere deve anche sapere che, fino alla fine di maggio, durante le sere e le notti sarà possibile vedere alte nel cielo le costellazioni del Leone e della Vergine, che sono per altro tra le più estese dello zodiaco. Se invece il 23 maggio non è, per voi, il giorno giusto per osservare il cielo, niente paura: come abbiamo già accennato, il 24 maggio ci sarà l’incontro fra Luna e Marte, mentre il 29 maggio Mercurio sarà più luminoso e visibile che mai a est.

Il 30 maggio tornerà a brillare Venere che "tradirà" la Luna unendosi alla stella Polluce in un abbraccio che durerà diverse ore. Infine, il mese di giugno si aprirà con la Luna della Fragola, un plenilunio speciale previsto per il 4 giugno. Non è tutto qui, chiaramente: la verità è che gli eventi celesti non finiscono mai. Basta solo sapere dove guardare!