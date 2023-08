Indagatrice dei motori di ricerca, copywriter e giornalista per passione. Sono un presunto personaggio immaginario, vivo scrivendo e scrivo per vivere.

Fonte foto: 123rf

Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo fatti stregare dal fascino diafano della Luna. Sia che lo si guardi per studiarlo sia che lo si osservi in cerca di pace o ispirazione, il nostro satellite finisce per essere magnetico specialmente quando si mostra in tutta la sua pienezza e luminosità. La buona notizia è che questo mese avremo non una, ma ben due occasioni per vederlo proprio in queste magnifiche condizioni: agosto si distinguerà, infatti, per ben due pleniluni.

Ebbene sì: il 2023 avrà insolitamente 13 lune piene e quella “in più” sarà proprio agostana. Le due lune piene apriranno e chiuderanno il mese, brillando il 1 agosto e poi nuovamente il 31 e, naturalmente, hanno entrambe delle specifiche particolarità.

La Luna piena dello Storione il 1 agosto

Iniziamo dalla Luna piena del 1 agosto, chiamata Luna Piena dello Storione. Il suo nome particolare (come quello della Luna Rosa e della Luna Piena dei Fiori) risale alle tradizioni, agli usi e ai costumi dei nativi americani, che associavano sempre uno o più eventi naturali ai pleniluni mensili. In particolare, la Luna Piena dello Storione è stata “battezzata” dalla tribù degli Algonchini, che rilevavano un abbondanza di storioni nei grandi laghi proprio quando si alzava la luna piena d’agosto.

Questa luna particolare diventerà completamente visibile dalle 18.31 e si mostrerà come quella che è stata ribattezzata Superluna (ossia la Luna piena al perigeo, perfettamente posizionata alla minore distanza rispetto alla Terra) con dimensioni almeno raddoppiate rispetto al solito. Potrebbe anche apparire leggermente rossastra per via della posizione del Sole.

La seconda Superluna del 31 agosto

A fine mese, come abbiamo già detto, la Luna piena tornerà a splendere. Questa Luna è “anomala”, ma sembra che i nativi americani avessero un nome anche per lei, Luna Piena del Grano, perché sorgendo (quasi) a settembre rischiarava le spighe che cominciavano a imbiondire i campi. Il momento di completa pienezza e luminosità si avrà all’1.35 del mattino e dovrebbe essere particolarmente pallida e accesa.

Anche in questo caso si tratterà di una Superluna e le dimensioni del disco supereranno di molto quelle “consuete”. Sarà più elevata anche la luminosità. È interessante sapere che il plenilunio arriverà dopo un incontro ravvicinato del nostro satellite con Saturno: la Luna e questo pianeta si scambieranno un “bacio” nella volta celeste il 30 agosto.

Gli altri eventi astronomici del mese

Avendo parlato del bacio tra la Luna e Saturno, ha senso ripercorrere anche gli altri appuntamenti del mese. L’8 agosto, per esempio, il nostro satellite incontrerà un altro pianeta, Giove, regalandoci una splendida congiunzione da osservare, condizioni climatiche e meteorologiche permettendo. Poi, naturalmente, agosto è per eccellenza il mese delle stelle cadenti. Torneranno dunque (più o meno) puntali le Perseidi, con un picco che verrà raggiunto tra l’11 e il 13 agosto.

A prescindere dagli appuntamenti “programmati”, il consiglio durante i mesi estivi è quello di osservare il cielo quanto più possibile in assenza di inquinamento luminoso, non soltanto per assistere a eventi già annunciati ma anche per farsi sorprendere dalle meraviglie che un cielo terso può rivelare, minuto dopo minuto, tra astri e pianeti che sorgono e costellazioni che tramontano.