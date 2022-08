MacBook Air, offerta sconvolgente: il prezzo è in picchiata

Il MacBook Air è uno dei prodotti più iconici di Apple: un computer portatile con prestazioni top a un prezzo accessibile ai più. E se al prezzo di listino già buono aggiungi anche lo sconto Amazon, ecco che abbiamo tra le mani una delle migliori offerte di tutto il web per un laptop. Oggi troviamo il MacBook Air 2020 in offerta su Amazon con uno sconto del 19% che fa abbassare il prezzo di ben 300€ e lo fa scendere anche sotto la soglia psicologica dei 1.000. E per non farci mancare nulla c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Il MacBook Air 2020 è il PC ideale per coloro che vogliono un device leggero, dalle dimensioni compatte, ma che allo stesso tempo assicura prestazioni elevate. Prestazioni assicurate dalla presenza del processore Apple M1 realizzato dalla stessa azienda di Cupertino. Altra garanzia è lo schermo che, come sappiamo molto bene, è da sempre un punto fermo nei portatili Apple. E grazie alla videocamera integrata è possibile fare le videochiamate di lavoro con immagini nitide e definite. Come tutte le offerte che riguardano i dispositivi Apple su Amazon potrebbe terminare da un momento all’altro e per questo motivo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

MacBook Air: la scheda tecnica

Il MacBook Air con processore Apple M1 ha segnato un punto di svolta nella storia dell’azienda di Cupertino. Oltre ad assemblare computer portatili, Apple è tornata anche a realizzare processori e a pensarli appositamente peri suoi laptop. Questo, oltre a garantire una maggiore affidabilità nelle componenti, assicura anche una migliore ottimizzazione delle prestazioni. E in questo MacBook Air lo si nota tantissimo. Nonostante sia la versione lowcost dei portatili Apple, le prestazioni sono elevate e integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro su un unico, piccolissimo circuito. Per questo le dimensioni sono compatte e pesa pochissimo. Ottimo anche il disco SSD da 256GB che permette di archiviare file, documenti e di installare tutti i programmi di cui si ha bisogno.

Lo schermo è il classico display Retina da 13,3" con risoluzione superiore al FHD e un livello di dettagli e realismo elevatissimo. Il computer regola in automatico il livello della luminosità in base all’ambiente circostante in modo da non affaticare troppo la vista. Presente anche una nuova videocamera che permette di effettuare videochiamate di lavoro con immagini nitide ed è ottimizzata anche per FaceTime.

Presente anche il TouchID che permette di tenere al sicuro le informazioni personali e anche di acquistare online in tutta la sicurezza. La batteria assicura un’autonomia di circa 18 ore: si potrà lavorare tutto il giorno senza la paura di restare "a piedi".

MacBook Air in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo in offerta il MacBook Air con processore M1. Il PC lowcost di Apple è disponibile su Amazon a un prezzo di 999€, con uno sconto pari al 19%. Acquistandolo adesso il risparmio netto è di 300€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 199,80€ a tasso zero sfruttando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. Il PC è già disponibile in magazzino e per la consegna gratuita bisogna aspettare pochissimi giorni. Si ha anche tutto il tempo per testarlo approfonditamente: per il reso si hanno a disposizione 30 giorni.

