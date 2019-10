Melita e Open Fiber per una connessione senza compromessi

Gli utenti di Internet diventano sempre più esigenti e la necessità di accedere a una connessione ad alta velocità diventa sempre più imprescindibile.

Alta velocità significa grande ampiezza di banda per poter trasferire quantità di dati sempre più importanti in un tempo sempre più breve.

La connessione a Internet non serve più solo per inviare posta elettronica, per accedere ai social network o per visitare siti web ma anche e soprattutto per connettersi alla Internet TV e accedere a un universo di nuovi servizi tra cui la domotica inizia a giocare un ruolo sempre più rilevante.

Gli elettrodomestici intelligenti, grazie alla connessione in rete, possono essere attivati e disattivati da remoto e possono aiutarci a svolgere le mansioni domestiche in modo efficiente, facendoci risparmiare tempo prezioso e denaro. Il frigorifero può segnalarci quando un prodotto è terminato e deve essere riordinato, l’aspirapolvere può attivarsi automaticamente e pulire il nostro appartamento e il forno avviarsi all’orario prefissato da remoto.

Si tratta dell’Internet of Things che nei prossimi anni rivoluzionerà la nostra vita domestica.

Tutte queste nuove applicazioni richiedono connessioni a banda larga ad alta velocità che sempre più stanno contribuendo ad affermare la tecnologia basata su fibra ottica a scapito dell’ADSL.

Tra gli Internet Provider che offrono una connessione di altissima qualità segnaliamo Melita, un operatore che ha avviato con successo da diversi anni la sua attività a Malta, dove è oggi leader di mercato, per poi ampliare la sua attività in altri Stati Europei, tra cui l’Italia dove utilizza la rete in fibra ottica di OpenFiber, capace di raggiungere 1 Gigabit/s di velocità di download e 300 Mbit/s di upload.

L’offerta di Melita ha tra i suoi punti di forza quello di offrire, incluso nel prezzo, il SuperPod Plume che utilizza l’Intelligenza Artificiale per offrire una soluzione completa per la Smart Home.

Le tecnologie Adaptive WiFi™, HomePass® e AI Security consentono di garantire una perfetta trasmissione del segnale in tutta la casa e il controllo di tutti i parametri della rete da Smartphone o Tablet, utilizzando l’apposita applicazione Plume.

In questo modo tutta la famiglia può utilizzare la connessione a Internet per diverse attività nello stesso momento: guardare una serie su Netflix, ascoltare musica in streaming, utilizzare elettrodomestici intelligenti, giocare in rete e navigare sul web.

Sul sito di Melita Italia troverete anche un’apposita sezione dove verificare se la vostra abitazione è già stata raggiunta dalla rete OpenFiber semplicemente inserendo il vostro indirizzo.

Melita si distingue anche per offrire un servizio di call center basato su operatori fisici immediatamente raggiungibili, senza dover passare per risponditori automatici con una serie infinita di scelte da effettuare e con lunghi tempi di attesa. In breve tempo i clienti possono parlare con un operatore in lingua italiana che potrà risolvere rapidamente ogni possibile problema.