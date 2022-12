Mercoledì, chi è il cattivo della seconda stagione?

È stata una delle ultime uscite del 2022 su Netflix, ma probabilmente è una di quelle che verrà ricordata più a lungo, visto lo straordinario successo che ha avuto. Parliamo di Mercoledì di Tim Burton, la serie che ha per protagonista Mercoledì Addams adolescente (interpretata da Jenna Ortega) alle prese con la vita del college e un omicida misterioso da catturare. La conferma ufficiale del rinnovo della seconda stagione non è ancora arrivata, ma è molto probabile che si farà.

La seconda stagione di Mercoledì si fa?

Il finale della prima stagione di Mercoledì è decisamente aperto e, visto il grande riscontro ottenuto, è davvero difficile che Netflix decida di non produrre il seguito. Gli showrunner inoltre hanno già immaginato come sarà Mercoledì 2 e hanno detto che le nuove puntate potrebbero coinvolgere maggiormente anche il resto della famiglia Addams. Indipendentemente dagli annunci ufficiali, comunque, i fan non hanno perso tempo e hanno già notato alcuni interessanti dettagli che potrebbero indicare chi sarà l’antagonista della seconda stagione. Attenzione: da questo punto in poi ci sono spoiler!

Nel finale della prima stagione di Mercoledì si vede Tyler che riesce a liberarsi e a scappare dal mezzo che lo stava presumibilmente portando in carcere o in un ospedale penitenziario. Nella seconda stagione, quindi, sicuramente questo personaggio tornerà ad avere un ruolo. Inoltre, Mercoledì ha ricevuto in regalo da Xavier un cellulare e qui inizia a ricevere foto e messaggi da uno stalker.

Chi è lo stalker di Mercoledì?

L’identità dello stalker di Mercoledì sarà svelata probabilmente nella seconda stagione, ma intanto è interessante notare che le fotografie che questa misteriosa figura invia alla ragazza sono tutte scattate all’interno della scuola, la Nevermore Academy: probabilmente, quindi, chi le manda i messaggi frequenta quell’ambiente. Potrebbe trattarsi di uno studente, un genitore o un docente.

Chi sarà il nuovo antagonista di Mercoledì

Agli spettatori dell’ultimo episodio di Mercoledì non è sfuggito un dettaglio cruciale. La protagonista viene prelevata a scuola da Lurch, il maggiordomo e autista della Famiglia Addams. Quando questo personaggio fa il suo ingresso nella serie la prima volta, ovvero quando accompagna Mercoledì e la sua famiglia nella nuova scuola, si vede chiaramente che ha occhi di colore diverso: uno scuro, uno chiaro. Nel finale, invece, quando si trova in auto da solo con la ragazza, ha entrambi gli occhi scuri.

Che cosa significa? Secondo alcune teorie dei fan, nel finale non si tratta del vero Lurch ma di qualcuno che, fingendosi il maggiordomo, vuole rapire Mercoledì. Se così fosse, avremmo davvero di fronte uno dei nuovi antagonisti della seconda stagione. Secondo altri, invece, si tratta della preside Larissa Weems: la donna non sarebbe in realtà morta ma, ricorrendo ai suoi poteri da mutaforma, avrebbe assunto le sembianze di Lurch per restare da sola con Mercoledì. Se per fini malevoli o meno, è tutto da vedere.