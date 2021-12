Metaverso social: Facebook apre Horizon Worlds

Meta, cioè Facebook, inizia a fare sul serio: il Metaverso non è più un luogo virtuale solo per lavorare, ma anche per divertirsi con gli amici, o con altri utenti sconosciuti che, però, è possibile conoscere sotto forma di avatar. Dopo l’apertura a tutti di Horizon Workrooms, quindi, adesso tocca a Horizon Worlds, anche se solo per gli utenti americani e canadesi.

Annunciato ben due anni fa, e rimasto a lungo in fase di beta, adesso Horizon Worlds è accessibile agli utenti Facebook nordamericani che possono iniziare a sperimentare un nuovo social network in realtà virtuale, grazie ai visori Oculus Quest 2 prodotti dalla stessa Meta ed essenziali per entrare in questo primo accenno di Metaverso. Horizon Worlds, infatti, è un Metaverso ludico, social e che non è pensato per lavorare ma esclusivamente per passare del tempo in compagnia di altre persone. Anzi, di altri avatar.

Come funziona Horizon World

Nella sua versione iniziale del 2019 Horizon Worlds era una sorta di Minecraft, una piattaforma per creare videogiochi in 3D dalla grafica spartana. Gradualmente il focus si è spostato verso le funzioni prettamente social, verso la possibilità di “fare cose insieme agli altri" come vedere film o assistere a spettacoli tenuti in diretta da altri utenti di Horizon Worlds.

Dell’approccio iniziale, però, resta ancora la possibilità di creare oggetti tramite poche semplici righe di codice. Una funzione che ricorda quanto già visto su The Sandbox, dove al momento c’è la corsa alla creazione di oggetti, edifici e beni di vario tipo da vendere a prezzi esorbitanti ai primi (ricchi) utenti.

Horizon Worlds, poi, ha un suo centro chiamato “The Plaza“, dove gli utenti si possono incontrare. Al momento è prevista anche la presenza di guide umane che danno il benvenuto ai nuovi utenti. Si tratta di avatar dietro i quali ci sono impiegati di Facebook-Meta.

Come si entra in Horizon World

Per entrare in Horizon World è necessario avere un account Facebook tradizionale, statunitense o canadese, che verrà linkato all’avatar scelto dall’utente. L’unico requisito hardware necessario, oltre ad una connessione ad Internet, è il possesso di un visore Oculus Quest 2.

Tale visore è prodotto dalla stessa Meta, che lo vende ad un prezzo nettamente inferiore rispetto al prezzo di prodotti simili. La mossa è chiara: fornire l’hardware a costo minimo, per invogliare più persone a sperimentare il Metaverso. Il Metaverso di Facebook, ovviamente.

Visore Oculus Quest 2 – Versione 128 GB – Controller inclusi