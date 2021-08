Quali sono i metodi di pagamento accettati da DAZN

L’offerta sportiva di DAZN è senza dubbio allettante. Ormai è noto a tutti come il servizio di streaming abbia acquistato i diritti per la trasmissione integrale del campionato di calcio italiano per tre stagioni consecutive, a partire dalla Serie A TIM 2021-2022 che prenderà il via tra poco più di una settimana, il 21 agosto 2021.

In aggiunta all’offerta riguardante la massima serie del pallone italiano, DAZN propone tutte le partite di Serie BKT e tutta LaLiga, la MLS, diversi sport motoristici come la MotoGP e la Indycar, la boxe, la UFC, la NFL e i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Insomma, l’offerta è varia e calza a pennello su ogni appassionato di sport. Rispetto agli anni scorsi quando gran parte di questi sport erano legati a metodi di trasmissione tradizionali, DAZN ha rivoluzionato il settore e anche i metodi di pagamento dedicati ai clienti, senza contare che non prevede i vincoli contrattuali che hanno infastidito generazioni di appassionati di calcio e sport.

La novità: carte e codici prepagati DAZN

Sono particolarmente interessanti le nuove carte e i codici prepagati di DAZN, che offrono diversi vantaggi rispetto ai metodi di pagamento classici. Anzitutto possono essere acquistati davvero ovunque: nei principali negozi di elettronica (tra cui Unieuro, MediaWorld, Euronics, Gamestop), all’interno dei supermercati (tra cui Esselunga e Carrefour), ma anche nei tabaccai, bar e negozi abilitati Mooney o Puntolis.

Oltre ad essere estremamente pratiche, sono anche molto intuitive: su ciascuna carta DAZN non è indicato in prima istanza l’importo, che potrebbe fuorviare chi non conosce i costi del servizio, ma i mesi dello streaming che ci si assicura acquistando quello che può essere definito un “pass". Si potrà scegliere tra i tagli da 1 mese di abbonamento a 29,99 euro, da 3 mesi a 79,90 euro con un risparmio di 10 euro e da 6 mesi a soli 149,90 euro, risparmiando 30 euro.

Il plus di carte e codici prepagati DAZN è nella loro natura di strumenti fisici e tangibili, e offrono un vantaggio evidente: possono essere acquistati in negozio sia in contanti, che con i metodi di pagamento elettronici.

Carte e codici prepagati DAZN: come attivarli

Una volta acquistata la carta o il codice prepagato DAZN l’attivazione è molto semplice: basta recarsi a questo indirizzo, inserire il codice riportato dietro la carta o sullo scontrino, e seguire le istruzioni sullo schermo.

DAZN ha pensato inoltre a una comoda iniziativa per tutti coloro che nei weekend dal 20 agosto al 26 settembre transiteranno in un punto vendita Unieuro: i DAZN Coach. Chi vuole acquistare la carta prepagata potrà ricevere supporto e informazioni per attivare l’abbonamento direttamente da un team di persone preparate presenti in 90 negozi Unieuro. Si tratta di un’iniziativa completamente gratuita di cui approfittare prima dell’inizio del campionato, per poter vedere da subito le proprie partite preferite.

Scopri il negozio Unieuro più vicino

Gli strumenti “tradizionali", ma elettronici

DAZN ha pensato naturalmente anche alle esigenze di coloro che preferiscono invece la comodità di abbonarsi da casa. Basta scegliere tra una delle seguenti opzioni: carta di credito, di debito o prepagata, Postepay inclusa, iTunes, PayPal, Google Pay e Amazon Pay (solo con Amazon Fire Stick).