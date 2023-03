Microsoft 365 Copilot: l'AI è entrata dentro Office

Il rapporto tra intelligenza artificiale e produttività nel mondo del lavoro è uno dei trend del momento, con un numero sempre maggiore di applicazioni nate per aiutare le persone a svolgere meglio il proprio ruolo in azienda. Tra queste nuove tecnologie c’è anche Microsoft 365 Copilot, presentato durante l’evento "The Future of Work with AI", che promette di potenziare e semplificare la produttività grazie all’uso dell’intelligenza sintetica.

L’idea alla base di Microsoft 365 Copilot, è quella di integrare nella celebre suite di produttività (Microsoft 365 è il nuovo nome di Microsoft Office) una sorta di "copilota", capace di svolgere alcuni compiti in totale autonomia. Il progetto sfrutta le capacità di ChatGPT, perfettamente interconnesso con i dati di Microsoft Graph e con le diverse app dell’ecosistema Microsoft 365, che saranno enormemente potenziate dall’intelligenza artificiale.

Microsoft 365 Copilot: cosa puà fare

Nonostante sia appena nato, Microsoft 365 Copilot ha già diverse funzioni utili e Microsoft promette aggiornamenti costanti per rendere il rapporto con la macchina sempre più funzionale allo scopo, aumentandone l’autonomia e lasciando all’uomo maggiore libertà d’azione per i compiti ritenuti davvero importanti.

Ad esempio Microsoft 365 Copilot potrebbe realizzare una bozza di un documento di testo seguendo poche semplici indicazioni date dall’utente. Oppure potrebbe progettare lo schema di un PowerPoint, aggiornandolo in automatico con le diverse informazioni acquisite.

E ancora, potrebbe effettuare una ricerca in rete estrapolando fonti e contenuti utili alla realizzazione di un report, lasciando all’utente solo il compito di correggere e migliorare il contenuto.

Su Excel potrà analizzare e modificare dati e grafici, rendendo più efficiente il documento ed eliminando eventuali incongruenze. Su Outlook, invece, il Copilot potrà gestire, organizzare e smistare la posta in arrivo, arrivando anche a generare messaggi di risposta coerenti con quanto chiesto.

Insomma l’idea di Microsoft è quella di creare un tool che non sia un semplice strumento ma che funga, appunto, da copilota, aumentando la produttività e semplificando il lavoro dell’uomo. Fungendo da appendice virtuale nata con lo scopo di prendersi cura di quelle operazioni ripetitive che prima spettavano al suo proprietario.

Importante sottolineare due cose: la prima è che questa AI sarà in grado di migliorarsi costantemente, diventando davvero estensione della volontà umana. La seconda, invece, riguarda il controllo dell’utente che avrà sempre l’ultima parola su tutto.

Microsoft 365 Copilot: il cuore della conoscenza aziendale

Come è ovvio, Microsoft 365 Copilot non nasce solamente per incrementare la produttività e le prestazioni del singolo, ma viene alla luce con la volontà di diventare parte integrante di una nuova idea di conoscenza aziendale condivisa.

ChatGPT, infatti, sarà in grado di imparare e di attingere in completata autonomia al "bagaglio esperienziale" dell’organizzazione, velocizzando svolgimento dei diversi compiti e contribuendo all’utilizzo e alla gestione del sapere, che non verrà più disperso o relegato in un archivio polveroso.

Per fare un esempio concreto: se un’azienda ha dieci utenti Microsoft 365 tutti connessi alla stessa organizzazione, allora Microsoft 365 Copilot imparerà da ognuno di questi utenti e metterà a disposizione di tutti le nuove conoscenze acquisite.

E partendo da questo, Mcirosoft si pone l’ambizioso obiettivo di trasformare Copilot in un vero e proprio membro del team di lavoro, permettendogli di collaborare attivamente al workflow e affidandogli compiti anche molto specifici.

Stiamo assistendo all’evoluzione dell’idea di automazione e di intelligenza artificiale che, mai come adesso, riescono a ritagliarsi un proprio spazio in azienda, contribuendo attivamente allo svolgimento del lavoro.