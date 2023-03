Microsoft regala Defender: quando è meglio cancellarlo

Gli abbonati a Microsoft 365 stanno ricevendo, gratuitamente ma forzatamente, una nuova app: è Microsoft Defender, che non è lo stesso Defender che tutti conosciamo su Windows. E, infatti, l’app Defender di cui stiamo parlando è disponibile per tutti gli altri dispositivi: smartphone Android, macOS, iOS. Naturalmente l’app viene installata anche sui PC Windows 10 e Windows 11, dove però è già presente l’altro Defender. Cerchiamo di fare chiarezza e di capire la differenza tra le due app.

Microsoft Defender Vs Windows Defender

Quello che conosciamo tutti, da anni, è Windows Defender. E’ l’antivirus integrato in Windows 10 e Windows 11, che si installa automaticamente insieme al sistema operativo e che va disattivato se si vogliono usare altri antivirus commerciali, non Microsoft.

Windows Defender è un antivirus classico, generalista, in grado di fare la scansione dei file e di proteggere la navigazione online intercettando eventuali siti pericolosi e facendo la scansione automatica dei file che vengono scaricati dall’utente.

Microsoft Defender, invece, è un’altra cosa: è un’app a parte, disponibile anche per gli altri sistemi operativi, legata a doppio filo a Microsoft 365. Quest’ultimo, lo ricordiamo, è il pacchetto Microsoft Office in versione cloud e in abbonamento, disponibile sia per dispositivi mobili che per PC e Mac.

Microsoft Defender può anche essere scaricato gratuitamente dal Microsoft Store, ma chiaramente è più utile se usato insieme ad un abbonamento a Microsoft 365. Questo perché Microsoft Defender protegge i file e il lavoro svolto su Microsoft 365, anche quando non stiamo lavorando da un PC Windows.

Se installato su più dispositivi, Microsoft Defender li protegge tutti e offre un’interfaccia centralizzata per controllare lo stato di sicurezza di tutti i dispositivi associati allo stesso account Microsoft. Se l’utente ha sottoscritto un abbonamento Microsoft 365 Famiglia, poi, da un solo dispositivo può controllare anche eventuali problemi di sicurezza di altri membri della famiglia.

Windows Defender e Microsoft Defender, dunque, sono due app diverse ed ecco perché, a dirla tutta, Microsoft avrebbe fatto meglio a chiamarle in modo diverso.

Microsoft Defender: meglio cancellarlo?

Chi ha un abbonamento a Microsoft 365, quindi, ora si trova (o si troverà a breve) con un’app in più tra quelle installate. Lecito chiedersi se sia meglio lasciare (e usare) Microsoft Defender oppure cancellare l’app.

Non c’è una risposta valida per tutti, ma c’è un ragionamento da fare: l’app Microsoft Defender è multipiattaforma, è gratuita e, tra le altre cose, esegue anche la scansione contro malware, spyware e ransomware di ogni tipo su tutti i dispositivi collegati allo stesso account Microsoft.

Tutto ciò non ha un costo aggiuntivo a quello già pagato per l’abbonamento a Microsoft 365, quindi se l’app non causa problemi al dispositivo sul quale è installata può essere lasciata. Se l’utente preferisce usare altre soluzioni commerciali di cybersecurity, però, è meglio disinstallare Microsoft Defender: due antivirus insieme non andrebbero mai usati.

Nella migliore delle ipotesi, infatti, con due antivirus il dispositivo rallenta molto e, nella peggiore, inizia a dar problemi perché le due app vanno in conflitto tra di loro.