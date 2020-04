Microsoft Teams fa felici gli utenti: videochiamate fino a nove persone

A marzo la piattaforma di videochiamate e smartworking Microsoft Teams ha registrato, a causa della pandemia di coronavirus che costringe mezzo mondo a stare chiuso a casa, un incremento del 1.000% nelle ore di chiamate audio e video. Un risultato ben oltre le attese, che sta spingendo Microsoft ad accelerare l’introduzione di nuove funzioni.

Microsoft, infatti, ha capito che può trarre un grosso vantaggio da questa situazione drammatica che sta causando una diffusione della sua piattaforma che nessuna campagna di marketing avrebbe mai potuto portare in così poco tempo. E così, su Twitter, Microsoft ha annunciato il prossimo passo: via il limite di quattro partecipanti che possono essere visti contemporaneamente in una stessa videochiamata, si passa a nove partecipanti. Sempre dal tweet apprendiamo anche che questa funzionalità verrà rilasciata presto, ma non c’è ancora una data ufficiale.

Una ingegnera di Microsoft ha affermato nel forum ufficiale di Teams che si partirà da fine aprile e che, parallelamente, Microsoft lavorerà per aumentare ulteriormente questo limite.La cosa più probabile, però, è che la possibilità di vedere nove persone contemporaneamente nella stessa videochiamata verrà rilasciata gradualmente, a scaglioni, a tutti gli utenti ma in momenti diversi.

Microsoft Teams: le novità per le videochiamate

Microsoft Teams, già oggi, permette di videochiamare ben più di 4 persone contemporaneamente: il numero massimo teorico è addirittura di 10.000 partecipanti. Ma, fino ad oggi, sullo schermo appaiono contemporaneamente solo le ultime quattro persone che hanno parlato. Altre piattaforme, già oggi, offrono di più: Zoom permette di vedere contemporaneamente fino a 49 persone, Google Hangouts Meet addirittura di vedere tutte le persone collegate insieme, nella stessa schermata.

Naturalmente la possibilità di vedere il flusso video di più persone contemporaneamente (su tutte le piattaforme) è legata a doppio filo alla velocità della connessione ma anche alle dimensioni e alla risoluzione dello schermo: a poco serve, infatti, avere 49 persone visibili se poi a schermo vediamo 49 francobolli e il flusso video si blocca in continuazione.

Microsoft Teams: in arrivo anche il multi-window

Fino ad ora in Teams è possibile usare una sola finestra per svolgere tutto il tuo lavoro: le chat, i task, il lavoro. Ma Microsoft ha già annunciato l’arrivo della modalità multi-window: potremo aprire una chat, una riunione o un’altra funzione in una finestra separata e navigare facilmente tra tutte le finestre aperte. Ciò vuol dire anche che, in configurazione multimonitor, Microsoft Teams sarà molto più comodo da usare.