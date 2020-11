I ciclocomputer sono dispositivi utili per controllare le performance in bici, monitorare i parametri fisici e usufruire di mappe dettagliate durante le pedalate da soli o con gli amici. Questi device possono calcolare la velocità, l’altitudine, la pendenza e la distanza percorsa, si installano facilmente al manubrio della bicicletta e i modelli con GPS mettono a disposizione anche percorsi, mappe e avvertimenti sui pericoli presenti lungo il tracciato. Ecco i migliori ciclocomputer da comprare, dagli apparecchi più economici a quelli più esclusivi di fascia alta.

Cos’è un ciclocomputer e a cosa serve

Il ciclocomputer è uno strumento di supporto per i ciclisti utilissimo negli allenamenti e nelle escursioni, il quale grazie a dei sensori è capace di fornire una serie di informazioni sulla velocità, la cadenza, la distanza percorsa e l’altitudine. I dispositivi moderni di oggi sono dotati di funzionalità aggiuntive, come il GPS integrato e la connettività Bluetooth, con app che permettono di scaricare e analizzare i dati su smartphone, tablet o PC.

Il GPS consente di usufruire della funzionalità più importante di tutte, il navigatore satellitare, per sapere in ogni momento dove ci si trova e seguire in tempo reale le indicazioni sulle mappe digitali, un’opzione essenziale soprattutto nelle escursioni off-road. Inoltre si possono anche segnare alcuni punti interessanti sul computer della bici, per creare percorsi personalizzati e studiare il tracciato sul PC a casa. I device compatibili con i sensori ANT+ sono ancora più efficienti, in quanto si possono collegare con fasce cardio per monitorare il battito cardiaco durante la pedalata.

Come scegliere un ciclocomputer

Prima di acquistare un ciclocomputer è importante valutare alcune caratteristiche e funzionalità del dispositivo, per individuare quello più adatto alle proprie esigenze. Innanzitutto bisogna verificare la qualità del display, affinché sia ben illuminato e facile da usare mentre si pedala senza troppe distrazioni. I materiali devono essere robusti e il supporto di fissaggio resistente e solido, per evitare di perdere il device durante la pedalata, con una buona qualità costruttiva e un rivestimento impermeabile alla pioggia e alla polvere.

Tra le funzionalità indispensabili ci sono il rilevamento della velocità, la frequenza della pedalata e la potenza, in più sono utili anche l’altimetro barometrico per calcolare l’altitudine e la fascia cardio per la frequenza cardiaca. Ovviamente è fondamentale che il ciclocomputer sia compatibile con i sensori ANT+, oltre a fornire la connettività Bluetooth e il GPS integrato. Da non sottovalutare è la qualità delle mappe fornite dal produttore, dopodiché si possono analizzare dei servizi extra come il conteggio delle calorie e la pendenza.

I migliori ciclocomputer da comprare

In commercio sono disponibili tantissimi dispositivi per il monitoraggio delle prestazioni in bici e le indicazioni sulla posizione, tra cui abbiamo selezionato alcuni dei migliori ciclocomputer dei brand più apprezzati del settore come Garmin, Sigma, Bryton e Polar.

Sigma BC 906

Fonte foto: Amazon

Con un budget davvero ridotto è possibile acquistare online il Sigma BC 906, un ciclocomputer senza filo minimalista per i ciclisti che vogliono soltanto le funzioni più importanti. Questo apparecchio è capace di rilevare la velocità, l’altezza e la pendenza durante la pedalata, pesa appena 18 grammi non interferendo con le prestazioni in bici ed è uno strumento perfetto per gli allenamenti. Il dispositivo calcola anche le calorie bruciate durante le uscite, si monta rapidamente grazie al sistema O-Ring, inoltre si possono confrontare i dati sulla velocità e calcolare sia i valori massimi che medi.

Caratteristiche tecniche

Display LCD

Peso 18 grammi

Calcolo delle calorie

Velocità massima e media

Orologio e standby automatico

Funzione Start&Stop

Compra il ciclocomputer Sigma BC 906 su Amazon.

KASTEWILL

Fonte foto: Amazon

Tra i più economici ciclocomputer wireless c’è il KASTEWILL, un device multifunzione con un grande display LED retroilluminato, ideale per avere tutte le informazioni a vista in modo chiaro e immediato. Il dispositivo rileva diversi parametri, come la distanza percorsa in bici, la velocità e il tempo, con metriche come la velocità massima e media. Il funzionamento è senza fili con una batteria potente per garantire una lunga autonomia, è adatto sia a biciclette tradizionali sia alle MTB, con l’opzione di illuminazione fissa oppure a scomparsa per il risparmio energetico.

Caratteristiche tecniche

Display LCD da 3 pollici

Peso 100 grammi

Certificazione IP67

Retroilluminazione LED

Contachilometri e tachimetro

Rilevamento temperatura

Scopri il prezzo del ciclocomputer KASTEWILL su Amazon.

XOSS-G

Fonte foto: Amazon

Un ciclocomputer economico con GPS è il modello XOSS-G, un dispositivo semplice ma funzionale con rivestimento certificato IPX7, barometro, GPS integrato e tecnologia wireless. Questo ciclocomputer senza fili dispone di uno schermo touchscreen da 1,8 pollici, con retroilluminazione automatica e la possibilità di condividere i dati delle pedalate con app di terze parti. Oltre al GPS il XOSS-G utilizza anche i sistemi Galileo, GLONASS e BeiDou, assicurando un rilevamento della posizione estremamente preciso. Il device è semplice da installare sulla bici, inoltre è compatibile con i dispositivi Garmin e dispone delle funzioni contachilometri e tachimetro.

Caratteristiche tecniche

Display LCD da 1,8 pollici

GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou

Certificazione IPX7

Barometro, tachimetro, contachilometri

Bluetooth

Autonomia fino a 25 ore

Compra il ciclocomputer wireless XOSS-G su Amazon.

iGPSPORT iGS50E

Fonte foto: Amazon

Chi desidera acquistare un ciclocomputer GPS completo può scegliere il modello iGS50E proposto da iGPSPORT, un device di fascia media caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Si tratta di un dispositivo wireless con connettività Bluetooth, GPS integrato e supporto per i sensori ANT+, in questo modo è possibile comprare una fascia cardio e monitorare anche la frequenza cardiaca. Il ciclocomputer permette di analizzare la velocità in Km/h e MPH, la distanza e la localizzazione, con le informazioni proposte sullo schermo da 2,2 pollici con superficie anti-riflesso. È compatibile con Strava, viene fornita una garanzia di 2 anni e la batteria da 1200 mAh assicura un’autonomia fino a 40 ore.

Caratteristiche tecniche

Display LCD da 2,2 pollici

GPS integrato

Supporto per sensori ANT+

Compatibile con Strava

Certificazione IPX7

Autonomia fino a 40 ore

Altimetri, conta calorie, analisi pendenza

Guarda il prezzo del ciclocomputer iGS50E su Amazon.

Bryton 420T Rider

Fonte foto: Amazon

Un ottimo ciclocomputer per il ciclismo è il Bryton 420T Rider, un kit completo composto da un computer con display digitale, un supporto per il fissaggio sul manubrio della bici e una fascia cardio per monitorare la frequenza cardiaca. Il device presenta uno schermo LCD da 2,3 pollici ben illuminato, con tecnologia Optical Bonding per ottimizzare la visuale in ogni condizione, inoltre si possono impostare percorsi personalizzati per seguire le indicazioni ed è presente il supporto per i sensori ANT+. Complessivamente propone oltre 80 funzioni per il ciclismo, con rilevamento dell’altitudine, cronometro, calcolo della distanza e indicatore della velocità.

Caratteristiche tecniche

Display LCD da 2,3 pollici

Supporto sensori ANT+

Fascia cardio

App Bryton Active con navigatore

Cadenza, potenza e velocità

Bluetooth

Acquista il ciclocomputer Bryton 420T Rider su Amazon.

Polar M460

Il ciclocomputer Polar M460 è un modello wireless con GPS integrato, un dispositivo efficiente per l’analisi degli allenamenti in bici e il supporto delle escursioni in strada o in off-road. Il device dispone del barometro ed è in grado di rilevare l’altitudine, il dislivello, la pendenza, la velocità, la distanza e il percorso effettuato, con la possibilità di importare i segmenti Strava per seguire l’andamento della corsa in tempo reale. Si possono visualizzare le notifiche dello smartphone, ad esempio i messaggi WhatsApp e gli avvisi delle chiamate, allo stesso tempo è inclusa nella dotazione la fascia cardio Polar H10 per il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Caratteristiche tecniche

Display LCD

GPS integrato e altimetro barometrico

Fascia cardio Polar H10

Compatibile con Strava

Cadenza, potenza, pendenza e velocità

Bluetooth smart

Scopri il prezzo di Polar M460 su Amazon.

Garmin 520 Edge Plus

Fonte foto: Amazon

Considerato da molti ciclisti come il miglior ciclocomputer da comprare oggi, il Garmin 520 Edge Plus è un dispositivo cartografico evoluto con GPS integrato, Galileo e GLONASS, con mappe dettagliate e servizio dedicato tramite app Cycle Map Europa. Lo strumento presenta un display touchscreen da 2,3 pollici, con rivestimento impermeabile e certificazione IPX7, una connettività smart Bluetooth e ANT+ e tantissime funzionalità, come l’opzione Group Track per condividere le informazioni con altri ciclisti, Rider To Rider per scambiarsi messaggi in tempo reale e Incident Detection per inviare automaticamente un messaggio di SOS in caso di emergenza.

Caratteristiche tecniche

Display LCD da 2,3 pollici

Supporto sensori ANT+

GPS, GLONASS, Galileo

SOS emergenza

Autonomia fino a 15 ore

Bluetooth

Mappe cartografiche

Altimetro, barometro, bussola

Guarda il prezzo del Garmin 520 Edge Plus su Amazon.

Sigma Sport ROX

Fonte foto: Amazon

Un vero top di gamma per i ciclisti più esigenti è il ciclocomputer Sigma Sport ROX, uno strumento evoluto con mappe dettagliate, GPS integrato e connettività Bluetooth con modulo Wi-Fi. Il dispositivo pesa soltanto 125 grammi, è compatto e semplice da installare, con 4 GB di memoria interna e la possibilità di espanderla tramite una microSD. C’è un pratico display touchscreen da 3 pollici, con un’autonomia fino a 16 ore e 30 diversi programmi di allenamento tra cui sessioni dedicate ai ciclisti professionisti. Questo ciclocomputer è compatibile con le biciclette elettriche, supporta i sensori ANT+ e lo standard LEV, con un rivestimento resistente ai detriti, alla polvere e alla pioggia.

Caratteristiche tecniche

Display LCD da 3 pollici

Supporto sensori ANT+

GPS integrato

Mappe dettagliate

Autonomia fino a 16 ore

Bluetooth e Wi-Fi

Memoria interna da 4 GB

Acquista subito il Sigma Sport ROX su Amazon.