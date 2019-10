Miglior smartphone 2019: il confronto

Fonte foto: NYC Russ / Shutterstock.com 1 di 12 Miglior smartphone del 2019 Il 2019 sta oramai per concludersi e possiamo iniziare a tirare le somme sui migliori smartphone usciti in questo anno. È stato un 2019 ricco di sorprese con i produttori che si sono sfidati a suon di nuove funzionalità e prestazioni sempre più elevate. Sono stati lanciati tantissimi dispositivi, di fascia bassa, media, alta e premium. In questo confronto sui migliori smartphone 2019 ci concentreremo sugli smartphone premium e in particolare su quattro modelli: Samsung Galaxy Note 10 Plus, iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 30 Pro e Google Pixel 4 XL. Si tratta di quattro smartphone lanciati negli ultimi mesi e ritenuti da tutti tra i migliori presenti sul mercato.

Confronto migliori smartphone 2019: comparto fotografico Uno degli elementi che vengono sempre più considerati dagli utenti in fase di acquisto di un nuovo smartphone è la fotocamera. Le aziende si sfidano sempre più su alcuni aspetti specifici: numero di fotocamere, qualità dei sensori e intelligenza artificiale. L'iPhone 11 Pro Max monta tre sensori da 12 Megapixel e garantisce scatti in altissima qualità. Le tre fotocamere possono essere utilizzate senza soluzione di continuità per registrare filmati come dei videomaker professionisti. Il Note 10+ ha quattro fotocamere posteriori: sensore principale da 12 Megapixel con un'apertura focale variabile tra 1.4 e 2.4. La grandangolare è da 16 Megapixel con angolo di visione di 123 gradi. Il terzo sensore è un teleobiettivo da 12 Megapixel. Infine è presente anche il sensore ToF per gli scatti in profondità. Il Mate 30 Pro è lo smartphone con il comparto fotografico più interessante. Quattro fotocamere posteriori con due sensori da 40 Megapixel e un teleobiettivo da 8 Megapixel che garantisce uno zoom 5x. Il quarto è un sensore ToF per la profondità di campo. Da segnalare la presenza di una fotocamera da 32 Megapixel nella parte anteriore. Il Pixel 4 XL ha "solamente" due sensori fotografici posteriori, ma Google riesce sempre a fare un grande lavoro a livello software. Lo smartphone si candida a essere uno dei migliori camera-phone del 2019

Il confronto tra i migliori smartphone 2019 Nel nostro confronto ci concentreremo su alcuni aspetti specifici dei dispositivi: dimensioni schermo, scheda tecnica, fotocamera, batteria, sistema operativo e prezzo. Partiremo con le schede tecniche di ogni dispositivo e poi faremo un confronto organico. Cercheremo di guidarvi nella scelta del miglior smartphone che si adatta meglio alle vostre necessità.

iPhone 11 Pro Max: la scheda tecnica Schermo: 6,5 pollici Processore: A13 Bionic Memoria: 64GB RAM: 4GB Fotocamere: Tripla fotocamera frontale con tre sensori da 12 Megapixel. Fotocamera frontale da 10 Megapixel. Sistema operativo: iOS 13 Batteria: 3969mAh

Samsung Galaxy Note 10 Plus: la scheda tecnica Schermo: 6,8 pollici Processore: Exynos 9825 Memoria: 256GB RAM: 12GB Fotocamere: Tripla fotocamera posteriore: sensore 12 Megapixel + 16 Megapixel grandangolare + 12 Megapixel teleobiettivo. Presente anche un sensore ToF. Fotocamera frontale da 10 Megapixel Sistema operativo: Android 9.0 con OneUI 1.5 Batteria: 4.300mAh

La scheda tecnica del Huawei Mate 30 Pro Prima di presentare la scheda tecnica del Mate 30 Pro è necessario specificare che il dispositivo non ha una data di uscita in Italia. Per il momento lo smartphone non può avere i servizi Google (Play Store, Maps, Gmail) e Huawei non ha annunciato la data di uscita sul mercato italiano. Schermo: 6,53 pollici Processore: Kirini 990 Memoria: 256GB RAM: 8GB Fotocamere: Quattro fotocamere posteriori: 40 Megapixel + 40 Megapixel + 8 Megapixel + sensore ToF per la profondità di campo. Fotocamera frontale da 32 Megapixel. Sistema operativo: Android 10 con EMUI 10 Batteria: 4500mAh

Google Pixel 4 XL: la scheda tecnica Schermo: 6,3 pollici Processore: Snapdragon 855 Memoria: 64GB RAM: 6GB Fotocamere: Doppia fotocamera posteriore con sensore da 12 Megapixel e da 16 Megapixel. Fotocamera frontale da 8 Megapixel Sistema operativo: Android 10 Batteria: 3700 mAh

Confronto migliori smartphone 2019: lo schermo L'iPhone 11 Pro Max ha uno schermo Super Retina XDR da 6,5 pollici in grado di raggiungere un picco di luminosità di 1200 nits. Il Note 10+ ha uno display da ben 6,8 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED e risoluzione QHD+. Il Mate 30 Pro ha uno schermo OLED da 6,53 pollici con risoluzione FullHD+. Il display è leggermente curvo ai lati. Il Pixel 4 XL ha uno schermo OLED da 6,3 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate a 90 Hz.

Confronto migliori smartphone 2019: le prestazioni (parte uno) Sulle prestazioni è necessario fare un approfondimento un po' più corposo. Bisogna fare una premessa generale: i quattro dispositivi garantiscono prestazioni eccellenti e le differenze sono veramente minime, nonostante montino quattro precessori differenti L'iPhone 11 Pro Max monta il nuovo processore A13 Bionic, costruito con un'architettura a 7 nanometri e che garantisce prestazioni al top. Grazie alla NPU (Neural Processing Unit) riesce a processare miliardi di operazioni al secondo, velocizzando ogni singolo input dato dall'utente allo smartphone. A supporto troviamo 4GB di RAM e il sistema operativo iOS 13 che garantisce velocità e flessibilità all'utente. Il Note 10+ monta il processore Exynos 9825, molto simile per architettura e prestazioni allo Snapdragon 855+. Lo smartphone è molto reattivo permette l'utilizzo in multi-tasking di almeno 5-6 applicazioni. A supporto ci sono ben 12GB di RAM che garantiscono reattività in ogni singola operazione svolta. Inoltre, il Note 10+ ha anche la SPen, il pennino intelligente che aumenta le funzionalità dello smartphone.

Confronto migliori smartphone 2019: le prestazioni (parte due) Il Huawei Mate 30 Pro monta il processore Kirin 990 realizzato con un'architettura a 7 nanometri. Le prestazioni sono molto elevate, anche se dai primi benchmark pubblicati online, dovrebbero essere leggermente inferiori rispetto a quelli dello Snapdragon 855+. A supporto ben 8GB di RAM. Il dispositivo monta Android 10 personalizzato con la EMUI 10. Il Pixel 4 monta il processore Snpadragon 855 con 6GB di RAM. Rispetto agli altri tre modelli del confronto, le prestazioni sono leggermente inferiori, ma lo smartphone di Google ha un asso nella manica: il sistema operativo. Monta una versione stock di Android 10 senza nessun tipo di personalizzazione, il che lo rende più veloce e fluido.

Confronto migliori smartphone 2019: autonomia Sul fronte autonomia sono stati fatti grossi passi in avanti rispetto agli anni passati. Tutti e quattro i modelli montano delle batterie piuttosto capienti in grado di assicurare un'autonomia di almeno 24 ore. L'iPhone 11 Pro Max ha una batteria da 3969 mAh e supporta la ricarica rapida. Il Note 10 Plus ha una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida. Il Mate 30 Pro ha una batteria da 4500 mAh con tecnologia proprietaria per la ricarica ultra-rapida. Il Pixel 4 XL ha una batteria da 3700 mAh e utilizza delle tecnologie proprietarie per ridurre il consumo della batteria.