Samsung Galaxy S24 vs Xiaomi 14, quale il miglior smartphone?

Per chi è alla ricerca di uno smartphone con caratteristiche da top di gamma, ma che racchiuda la migliore tecnologia dentro una struttura compatta, la selezione dei migliori dovrebbe fermarsi al confronto tra Galaxy S24 e Xiaomi 14.

In una mercato che sembra orientarsi sempre più frequentemente verso cellulari con display di dimensioni generose, sono sempre di meno le proposte con un form factor ridotto: la scelta tra questi due dispositivi non è facile, perché la qualità complessiva è davvero alta e le carte che le due aziende giocano sono davvero di primo livello.

Il design

Sul fronte del design il confronto tra Galaxy S24 e Xiaomi 14 richiede come parere del tutto personale e quindi la nostra valutazione lascia un po’ in tempo che trova, ma noi ci possiamo occupare di alcuni dettagli oggettivi, come il peso, che vede lo smartphone di Samsung in netto vantaggio perché pesa solo 167 g contro i 193 g di Xiaomi.

Nell’uso di tutti i giorni questo è un vantaggio non da poco, ma c’è una ragione ben precisa che non vi vogliamo svelare per cui esiste una differenza così marcata, sarà uno dei dettagli più importanti per la scelta finale.

Gli schermi sono praticamente identici, perché Samsung offre un display da 6,2" contro i 6,36" di Xiaomi 14. curiosamente, però, la percezione durante l’utilizzo non è quella di dimensioni differenti e probabilmente Samsung paga un po’ la scelta di una struttura ricca di spigoli, mentre il design di Xiaomi è più morbido e quindi ergonomico.

A livello di spessore c’è una differenza di poco più di mezzo millimetro, che è impossibile percepire nell’uso di tutti i giorni: bisogna però evidenziare che Samsung Samsung ha scelto per la protezione dello schermo una soluzione più avanzata e questo rappresenta un vantaggio importante, stiamo parlando del gorilla Glass Victus.

Display

Abbiamo già accennato alla dimensione dei due schermi che è praticamente identica, quindi il confronto tra Galaxy S24 e Xiaomi 14 si gioca su parametri diversi: in questo ambito Xiaomi fa leggermente meglio perché il suo schermo ha una definizione superiore e garantisce la compatibilità con lo standard Dolby Vision.

Samsung, dal canto suo, offre invece una luminosità dello schermo che è leggermente superiore, ma dal nostro punto di vista è la definizione che può fare davvero la differenza. Piccolo punto a vantaggio di Xiaomi.

Batteria

Il tema della batteria è probabilmente il più critico, ma solo per uno dei due dispositivi, nella prova comparata di Galaxy S24 e Xiaomi 14 abbiamo avuto la conferma dei nostri dubbi della vigilia relativi al cellulare di Samsung, che monta una batteria di soli 4.000 mAh, contro i 4610 di Xiaomi.

La nostra sensazione è che l’azienda coreana abbia riposto un po’ troppa fiducia nella gestione dei consumi del suo processore Exynos: in realtà, la batteria è probabilmente il vero punto debole di questo cellulare, che tra l’altro non offre ricarica veloce.

Nei test empirici di durata, Xiaomi supera di quasi due ore il suo concorrente. anche la velocità di ricarica ci sono differenze importanti perché lo smartphone di Samsung Samsung richiede ben 75 minuti per la ricarica completa, mentre il suo concorrente Xiaomi 14 in soli 35 minuti va da zero a 100%.

La differenza di velocità esiste anche quando si parla di potenza della ricarica wireless, che nel caso di Samsung si ferma a 15 W, mentre per il suo avversario si può arrivare fino a 50 W di potenza. Probabilmente vale anche il dettaglio che Xiaomi include il caricatore nella confezione di vendita.

Prestazioni e hardware

Il confronto tra Galaxy S24 e Xiaomi 14 ci porta necessariamente a parlare anche di hardware, tema su cui entra pesantemente in gioco la scelta di Samsung di affidarsi a processori Exynos, di sua produzione, per i modelli S24 e S24+, mentre Galaxy S24 Ultra usa un prodotto di Qualcomm, lo stesso che monta Xiaomi 14.

In linea teorica i due processori si equivalgono per le prestazioni, ma nella pratica, quando bisogna mettere davvero sotto sforzo il cellulare la soluzione scelta per Xiaomi risulta essere più efficiente e più potente.

C’è anche un altro dettaglio importante, ovvero che le performance possono cambiare a seconda del modello che viene acquistato per il taglio di memoria: Samsung cambia alcuni dettagli tecnici tra il modello da 128 GB e quelli con una capacità superiore. Di fatto, quella di Xiaomi 14 è una dotazione complessivamente migliore.

Se vogliamo aggiungere nel comparto hardware anche quello dell’audio degli altoparlanti, possiamo rilevare che nonostante la collaborazione con Harman Kardon di Samsung, Xiaomi è riuscita a mettere a punto un suono più caldo e gradevole per il suo cellulare.

Software

Il software è probabilmente ciò in cui invece Samsung sbaraglia la concorrenza: Galaxy S24 può contare infatti sulla meravigliosa interfaccia utente chiamata One UI, che ha raggiunto un notevole livello di maturità, grazie all’esperienza sul campo e ai preziosi feedback degli utenti raccolti nel tempo.

Samsung ha saputo personalizzare Android per renderlo più completo senza però appesantirne il funzionamento, collocandolo in modo organico all’interno del proprio ecosistema, che va dai televisori ai frigoriferi connessi. Non solo, perché Samsung è riuscita ad integrare molte delle funzionalità di Google e anche quelle di Windows, senza mai far percepire la sensazione di usare una specie di Frankenstein tecnologico.

Xiaomi ha lanciato da qualche mese il suo nuovo sistema operativo HyperOS, ma deve ancora lavorare soprattutto sul tema della qualità della grafica, perché il software possa essere percepito con una qualità all’altezza dell’hardware. Bisogna però riconoscere che lo sforzo di Xiaomi è davvero notevole, perché ha creato un software pronto per essere declinato su qualunque tipo di dispositivo, proprio nel tentativo di creare un ecosistema concorrente a quello di Samsung e di Apple.

Siamo convinti che nel medio periodo il risultato di questo confronto cambierà notevolmente, ma al momento su questo specifico punto Samsung è nettamente in vantaggio.

Fotocamera

La fotocamera è una delle motivazioni d’acquisto più rilevanti quando si sceglie un cellulare e il confronto tra Galaxy S24 e Xiaomi 14 è particolarmente interessante, perché da una parte c’è un’azienda, Samsung Samsung, che negli anni ha raggiunto una qualità delle sue fotocamere davvero superlativa. Dall’altra parte, però, c’è una concorrente fortissima che ha siglato un accordo di collaborazione con Leica, uno dei soggetti più importanti nel mondo della fotografia.

In realtà i risultati sono piuttosto curiosi, perché Xiaomi 14 riesce a fare meglio con la fotocamera principale quando c’è buona illuminazione, mentre Samsung è di gran lunga superiore quando si usa il grandangolo.

Anche quando si utilizza lo zoom, Xiaomi 14 ottiene i risultati migliori, ma probabilmente con gli scatti notturni che l’azienda cinese riesce a dimostrare la sua superiorità complessiva.

Il nostro parere invece si ribalta completamente se si considera la selfie cam: quella di Samsung è più efficiente e cattura scatti con colori migliori.

Quello che forse non ci saremmo aspettati è che Xiaomi riuscisse ad ottenere risultati migliori anche sul fronte dei video: riprese stabili con una gamma dinamica eccellente e con contrasti marcati, ma non eccessivi.

Confronto tra Galaxy S24 e Xiaomi 14: quale scegliere?

Abbiamo esplorato tutti gli aspetti che caratterizzano questi due smartphone e bisogna dire che sia Galaxy S24 che Xiaomi 14 rappresentano una scelta di qualità elevata, perché garantiscono prestazioni di ottimo livello in tutti gli ambiti di utilizzo,

Andando però più nel dettaglio si può notare come Xiaomi riesca a fare meglio in quasi tutti i segmenti che abbiamo affrontato, per cui è il vincitore, anche se solo ai punti e non per distacco, di questo nostro confronto.

Bisogna però tenere conto della differenza di prezzo, perché su alcuni mercati il modello base di Galaxy S24 si compra ormai intorno ai 750 €, mentre il prezzo minimo di Xiaomi 14 rimane intorno ai 900 €, anche quando si frequentano i siti più convenienti.

La scelta è di chi compra, ovviamente, ma si può prendere una decisione con la certezza che il livello di entrambi gli smartphone sia comunque ottimo.

