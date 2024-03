I modelli in confronto:

In tutta onestà, a distanza di qualche mese dalla sua uscita, abbiamo potuto verificare sul campo che l'utilizzo di molte delle soluzioni proposte basate sulla AI sono strumento divertente ma non indispensabile nella vita di tutti i giorni. Discorso diverso, invece per la completezza del software di Samsung, che può contare su un grande ecosistema, perfettamente coordinato e facilissimo da utilizzare.

Il software di Galaxy S24 Ultra rappresenta un altro elemento di eccellenza, non solo per l'introduzione di molte soluzioni basate su intelligenza artificiale generativa, ma anche e soprattutto per la qualità standard che Samsung esprime in questo segmento.

Se c'è un dettaglio su cui si può scommettere ad occhi chiusi, è la batteria di Galaxy S24 Ultra, che ha una capacità di 5.000 mAh, con una potenza di ricarica che può raggiungere i 45watt. Probabilmente non serve specificarlo, ma poiché parliamo di uno smartphone con caratteristiche da top di gamma, ovviamente c'è anche la ricarica wireless, che però non è velocissima.

Ci sono 12 GB di RAM e una memoria interna che può arrivare addirittura ad 1 TB, ma quello che conta è la velocità e reattività che questo smartphone mette in pista, candidandosi come uno degli smartphone più fulminate che oggi si possano comprare comprare.

Per quanto riguarda lo schermo, Galaxy S24 ultra è un vero e proprio gioiello.Tutte le specifiche tecniche sono da vera e propria fuoriserie, a partire dalla definizione di 1440 x 3088 pixel come una densità di 501 pixel per pollice, contro i 453 di Honor magic 6 Pro.

La confezione di vendita di Galaxy S24 Ultra rispetta il trend recente di minimalismo spinto, perché perché all'interno ci sono solo il telefono e un cavetto per la ricarica. Ormai da tempo Samsung non inserisce più i caricatori all'interno dei box dei suoi prodotti, mentre non ha mai offerto accessori come cover.

Non solo, perché la struttura in titanio e la disponibilità della S-Pen arricchiscono ulteriormente la proposta di Samsung, facendone una delle migliori in assoluto del mercato.

TOTALE PUNTI 8.5 Honor Magic6 Pro Quando Honor Magic6 Pro è stato lanciato su scala globale, abbiamo espresso qualche perplessità perché la versione proposta sul mercato occidentale era molto differente rispetto a quella vista per la Cina, in particolare per la mancanza di servizi basati sull'intelligenza artificiale. A distanza di qualche tempo, lo smartphone è stato aggiornato e alcuni di questi servizi sono stati ora aggiunti anche nella versione a nostra disposizione. Questo è un passaggio importante, perché rende ancora più interessante uno smartphone che può contare su una fotocamera inarrivabile dalla concorrenza.

PRO Fotocamera eccellente

Batteria enorme

Qualità complessiva CONTRO Mancano alcuni dei servizi AI presenti in Cina

Contenuto Confezione VOTO: 7 Anche Honor ha abbracciato lo stile minimalista della maggior parte dei produttori di tecnologia, riducendo drasticamente il contenuto della confezione, che oggi offre il telefono e un cavo di ricarica. Eravamo abituati in passato a trovare anche cover in omaggio e il caricatore ad alta potenza, ma ora per la riduzione dei rifiuti elettronici questi accessori sono stati eliminati.

Display VOTO: 9 Il display di Honor Magic6 Pro è di ottima fattura, conquistando essenzialmente un pareggio rispetto a quello dello smartphone di Samsung, anche se alcune caratteristiche tecniche sono leggermente differenti. Samsung offre una migliore definizione, ma honor è in grado di garantire una luminosità di picco impressionante. Lo smartphone è coreano può contare su una migliore qualità della protezione del display, ma Magic6 Pro risponde con cornici ridottissime. Siamo davanti ad uno schermo che è un vero piacere per gli occhi.

Hardware e scheda tecnica VOTO: 9 La scheda tecnica di Honor Magic6 Pro non differisce molto da quella di Galaxy S24 Ultra, con cui condivide molti dei dettagli, a partire dal processore e dalla disponibilità di RAM e memoria interna. La differenza più importante, probabilmente, sta nel fatto che la memoria memoria RAM può arrivare addirittura a 16 GB, superiori ai 12 GB di Samsung. Le altre caratteristiche tecniche sono invece praticamente identiche, sia nella versione Bluetooth che nel tipo di collegamento Wi-Fi, per la presenza del suono stereo e per molte delle speci speci specifiche, con una differenza importante sul sensore per le impronte digitali, che in questo smartphone è di tipo ottico, mentre mentre in quello funziona ad ultrasuoni. Lo smartphone coreano dispone quindi di una tecnologia migliore. In alcuni mercati, Honor offre in più il servizio di messaggistica di emergenza via satellite, ma possiamo praticamente dire che le due schede tecniche sono sovrapponibili.

Batteria VOTO: 9 La batteria di Honor Magic6 Pro è quasi insuperabile, perché ha una capacità di 5600 mAh, superando di oltre il 10% quella di Samsung, che si ferma a 5.000 mah. Questo è il risultato dell'adozione di una differente tecnologia, quella cioè delle batterie ad alta densità, che in uno spazio identico possono garantire un'autonomia superiore. In effetti, l'autonomia di questo smartphone sembra essere infinita. La superiorità Honor in questo ambito si materializza anche per il tipo di ricarica, perché la potenza utilizzabile è quasi doppia, arriva ad 80 W, mentre quando si parla di ricarica wireless la velocità è addirittura moltiplicata per quattro. Mentre Samsung permette di utilizzare la ricarica wireless a 15 W, nel caso del Magic si parla addirittura di 66 W. Su questo fronte c'è un chiaro vincitore.

Fotocamera VOTO: 9 Per la sorpresa di molti, anche sul fronte della fotocamera non c'è concorrenza. Honor magic6 Pro è stato valutato il miglior smartphone in assoluto di questa prima fase del 2024 con una distacco significativo rispetto alla performance di Galaxy S24 Ultra. In primo luogo, Honor può contare su un'apertura variabile del suo sensore principale, che pur essendo di "soli" 50 mpx, riesce a catturare foto più vibranti e, soprattutto, riesce ad ottenere risultati notevoli anche quando si fotografano soggetti in movimento. Un dettaglio curioso è che honor è rimasto l'unico marchio cinese a non avere un rapporto di collaborazione con un grande brand della fotografia, eppure riesce ad ottenere i risultati migliori, anche nella qualità dei video, che arrivano ad una definizione più bassa rispetto a Samsung, ma con risultati più efficaci. Anche la sfida tra le fotocamere anteriori vede Honor prevalere con un sensore da 50 megapixel che è affiancato da un sensore di profondità, che permette di avere una migliore lettura dei dati e quindi risultati superiori.

Software VOTO: 8 Il software di Honor Magic6 Pro è difficile da valutare, perché si capisce chiaramente che si parla di una soluzione in divenire, destinata a cambiare nel tempo. nel giorno della sua presentazione, non avremmo esitato a definire quasi abissale la differenza tra Samsung e Honor, a vantaggio della prima. A distanza di qualche tempo, Magic6 Pro è stato aggiornato, con l'introduzione di quello che viene chiamato il Magic Portal, primo esempio di intelligenza artificiale a bordo di questo dispositivo. Honor non può contare sullo stesso ecosistema di Samsung Samsung, non offre soluzioni molto interessanti come Samsung Dex, ma la qualità complessiva della sua proposta è comunque buona.