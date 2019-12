La famiglia è in tutto e per tutto assimilabile ad un’azienda, nella quale è vitale tenere sotto controllo le entrate e soprattutto le uscite. Essere in grado di far quadrare i conti è un’attività manageriale anche quando parliamo di bollette, spese per servizi oppure per beni di prima necessità o voluttuari. La tecnologia ha intercettato questo bisogno quotidiano e ha messo a disposizione degli utenti delle utili app per la gestione delle spese con funzionalità più o meno specifiche. In questa breve guida, ti mostriamo quali sono quelle più comunemente usate e per quale scopo te ne puoi servire.

App per dividere le spese: il libro contabile personale o familiare

Un tempo c’era un blocco di appunti, un quaderno, sul quale venivano annotate le spese quotidiane, settimanali, o ancora mensili. Il funzionamento delle app per tenere il conto delle spese ricalca lo stesso concetto: avere sotto controllo le uscite programmabili e quelle impreviste. Il loro utilizzo permette non solo di evitare spiacevoli situazioni, come il ‘conto in rosso’, ma anche – se sfruttate al meglio – di risparmiare su alcuni servizi, come per esempio le bollette.

Un libro contabile che voglia definirsi tale si compone di due voci essenziali: entrate e uscite. Le prime possono essere fisse, nel caso di dipendenti con stipendio, o variabili, nel caso di lavoratori autonomi. Ne consegue che se è vero che ogni nucleo familiare ha un reddito specifico, è altrettanto verosimile che debba far fronte alle medesime tipologie di spese. Compilare un elenco è il primo passo per fare mente locale e organizzare poi al meglio la gestione delle uscite. Questa lista non vuole essere assolutamente esaustiva, ma può aiutarti a suddividere le uscite per macro categorie:

mutuo o affitto per la casa;

beni di prima necessità, generi alimentari e prodotti per la casa;

spese sanitarie;

spese per scuola e istruzione;

bollette, luce, acqua, gas, abbonamenti TV etc;

gestione e manutenzione automobile / motorino: assicurazione, bollo, carburante, revisione etc;

beni voluttuari, vacanze, hobby, accessori, uscite etc.

5 app per gestione spese da provare

Le app per tenere i conti che trovi qui di seguito sono solo alcune di quelle disponibili. Perché abbiamo scelto queste e non altre? Perché sono gratis, compatibili con i sistemi operativi Android e iOS e perché ciascuna di esse ha delle funzionalità che possono rispondere ad esigenze specifiche.