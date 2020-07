Gli smartphone Honor sono prodotti con un buon rapporto qualità-prezzo, caratterizzati dall’approccio di questo sub-brand Huawei che si rivolge soprattutto ai giovani. I device Honor sono moderni, funzionali e hanno un’elevata capacità d’archiviazione, una connettività adeguata sia in modalità wireless che mobile, con buone fotocamere e processori piuttosto potenti adatti anche al gaming. In questa guida al miglior smartphone Honor abbiamo selezionato modelli economici sotto i 150 euro, di fascia media per chi desidera spendere meno di 400 euro, fino ai dispositivi più esclusivi top di gamma.

Come scegliere lo smartphone Honor migliore

Honor è senz’altro una delle aziende più interessanti, nonostante venga ancora scambiata per il sotto-brand economico di Huawei. In realtà la sinergia tra le due imprese è forte ed evidente, tuttavia Honor gode di una certa libertà e si posiziona sul mercato in modo totalmente differente rispetto alla casa madre. In Cina questa differenza è più marcata, con il marchio Honor che è simbolo di dispositivi giovanili, prodotti senza fronzoli ma con tutto l’essenziale per garantire performance ottimali. In particolare si possono trovare device economici, di fascia media e alta, perciò è possibile scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

La differenza principale di prezzo è data dalle prestazioni del processore, con capacità d’archiviazione che arrivano fino a 256GB nei top smartphone Honor. Lo stesso vale per il comparto fotografico, infatti si va dai mono-sensori dei dispositivi entry level fino alla quadrupla fotocamera del 20 Pro. La connettività bisogna ammettere che è buona in tutti i modelli, con supporto per le connessioni mobili 4G LTE e le reti wireless, oltre al Bluetooth 4.2 aggiornato alla quinta generazione solo nei telefoni di fascia alta, mentre non manca mai il GPS + Glonass.

La maggior parte degli smartphone Honor presenta la tecnologia NFC, per supportare i pagamenti contactless e pagare nei negozi con le carte registrate nel proprio wallet digitale. Di solito la batteria offre un’autonomia discreta, inoltre in alcuni modelli è presente il sistema TurboPower con ricarica rapida veramente utile e pratico. La dotazione di sensori è ampia e non manca quasi nulla, con lettore di impronte digitali, giroscopio e bussola su molti dei device del brand Honor, con la gamma intera che è configurata in modalità Dual SIM.

Migliori smartphone Honor economici (sotto 150 euro)

Tra i modelli più venduti e apprezzati del sub-brand cinese di Huawei ci sono gli smartphone economici, prodotti di fascia bassa ideali come entry level, dotati comunque di buone funzionalità e una connettività completa. Scopriamo i device da acquistare subito.

Honor 7S

Uno degli migliori smartphone Honor economici è il 7S (scopri il prezzo su Amazon), un modello del 2018 ancora piuttosto attuale. Il telefono è equipaggiato con un display LCD da 5,45 pollici e risoluzione HD 1440×720 pixel, con un peso di appena 142 grammi e dimensioni ridotte che lo rendono una scelta adeguata per chi vuole comprare uno smartphone compatto. Oltre al sistema operativo Android 8 Oreo è presente un processore quad-core a 1,5 GHz, con 2GB di RAM e memoria di 16GB espandibile tramite microSD fino a 256GB. Questo cellulare entry level ha anche una fotocamera posteriore da 13MP, un sensore anteriore da 5MP, l’opzione Dual SIM, il modulo Wi-Fi e il supporto per le reti mobili 4G LTE.

Honor 8A

Commercializzato l’anno scorso, lo smartphone Honor 8A è un dispositivo di fascia bassa con display LCD da 6,09 pollici e risoluzione HD, con Android 9 Pie e un processore octa-core a 2,1 GHz con 2GB di RAM e memoria da 32GB espandibile. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo un sensore posteriore da 13MP, con stabilizzazione ottica dell’immagine e flash LED, una fotocamera anteriore da 8MP e la possibilità di registrare video Full HD a 30 fps. Non c’è la tecnologia NFC, mentre sono presenti GPS, Glonass, Bluetooth 4.2, modulo Wi-Fi, supporto Dual SIM e nanoSIM, compatibilità con le reti mobili 4G LTE e una batteria da 3020 mAh. Acquista l’Honor 8A su Amazon.

Honor 10 Lite

Rimanendo nella fascia dei device economici, lo smartphone Honor 10 Lite è un ottimo acquisto per chi non vuole spendere troppo senza rinunciare alla qualità e alla prestazioni. Il device è aggiornato con il sistema operativo Android 9 Pie, ovviamente nella versione EMUI 9, con un processore octa-core a 2,2 GHz con 3GB di RAM e 64GB di memoria espandibile. L’Honor 10 Lite è Dual SIM, supporta le reti mobili 4G+ e dispone della tecnologia NFC, il GPS e il Bluetooth 4.2. Inoltre è presente una doppia fotocamera posteriore da 13 + 2 MP, con un sensore frontale da 24MP per i selfie, un display da 6,2 pollici con risoluzione FHD+ e una batteria da 3400 mAh compatibile con la ricarica rapida. Compralo subito su Amazon.

Migliori smartphone Honor di fascia media (fino a 400 euro)

La gamma Honor prevede tantissimi modelli di fascia media, con un prezzo compreso tra 150 e 400 euro. Si tratta di prodotti con un buon rapporto qualità-prezzo, telefoni bilanciati adatti ad ogni utilizzo ed esigenza. Ecco le migliori proposte.

Honor 20 Lite

Versione leggera rispetto al modello di base e alla configurazione pro, lo smartphone Honor 20 Lite (è disponibile su Amazon) è un telefono moderno e accattivante, proposto in blu e in nero con display LCD da 6,2 pollici e risoluzione FHD+ (1080×2340 pixel). Questo dispositivo ha una tripla fotocamera con sensore principale da 24MP, grandangolare da 8MP e camera da 2MP con effetto bokeh, è in grado di registrare video Full HD a 60 fps e propone una fotocamera frontale da 32MP. All’interno c’è un processore octa-core con chipset Kirin 710, GPU Mali-G51 MP4, 4GB di RAM e memoria da 128GB con Android 9 Pie. Tra le funzionalità ci sono il lettore di impronte digitali, il Bluetooth 4.2, GPS + Glonass, una batteria da 3400 mAh, modulo Wi-Fi e 4G LTE.

Honor 9X

Uscito a marzo del 2019, uno smartphone Honor di fascia media è il 9X, caratterizzato da un display da 6,59 pollici con risoluzione FHD+, con Android 9 Pie e un processore octa-core a 2,2 GHz con 4GB di RAM e memoria di 128GB. L’Honor 9X, acquistabile su Amazon, è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP, grandangolare da 8MP e camera con effetto bokeh da 2MP, con una fotocamera anteriore da 16MP. La batteria da 4000 mAh assicura una buona durata ed è compatibile con la ricarica rapida a 10W, c’è l’opzione Dual SIM con supporto per le nanoSIM, il Bluetooth 4.2 e la tecnologia NFC per i pagamenti contactless.

Honor 20

Lo smartphone Honor 20 è il modello di base del prodotto principale della gamma dell’azienda cinese. Si tratta di un telefono equilibrato e versatile adatto ad ogni situazione, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo. In abbinamento al sistema operativo basato su Android 9 Pie c’è un processore octa-core a 2,6 GHz, con CPU Kirin 980, GPU Mali G76, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Il display è bilanciato e ben illuminato, con uno schermo LCD da 6,26 pollici e risoluzione FHD+ 1080×2340 pixel, con una tripla fotocamera posteriore dotata di sensore principale da 48MP, registrazione video Full HD e fotocamera frontale per i selfie da 32MP. Non manca una batteria da 3750 mAh con sistema TurboPower. Acquistalo ora su Amazon.

Migliori smartphone Honor di fascia alta (sopra 400 euro)

Tra gli smartphone Honor ci sono anche prodotti top di gamma, ovviamente non arrivano ai prezzi dei modelli esclusivi Apple, Samsung e Huawei, tuttavia sono in grado di offrire prestazioni elevate e un’ottima qualità costruttiva. Vediamo i modelli più interessanti.

Honor View 20

Il brand cinese non propone soltanto dispositivi economici di fascia medio/bassa, ma anche device più esclusivi per chi ha bisogno di maggiore prestazioni e un design più ricercato. Uno smartphone Honor di fascia alta è il View 20, un cellulare Dual SIM con Android 9 Pie che puoi comprare su Amazon, con supporto per le reti mobili 4.5G e una fotocamera posteriore da 48MP, con sensore ad alta definizione e nuove tecnologie per migliorare l’inquadratura dalle lunghe distanze. Il display LCD da 6,4 pollici ha una risoluzione FHD+, con processore octa-core a 2,6 GHz con 8GB di RAM e memoria di 256GB espandibile, con GPU Turbo per il gaming mobile, tecnologia NFC, Bluetooth 5.0, batteria da 4000 mAh e camera per i selfie da 25MP.

Honor 20 Pro

Tra i migliori smartphone Honor c’è questo modello di fascia alta, un dispositivo davvero esclusivo per chi desidera prestazioni elevate, l’Honor 20 Pro (scopri quanto costa su Amazon). Su questo telefono troviamo subito diverse migliorie rispetto ai dispositivi di fascia bassa e media, come il Bluetooth 5.0, il supporto per le reti mobili 4G fino a 1,4 Gbps, una batteria da 4000 mAh con sistema TurboPower per la ricarica veloce, oltre a un potente processore octa-core a 2,2 GHz con chipset Kirin 980, GPU Mali-G76 MP10, 8GB di RAM e memoria interna di 256GB. Il sistema operativo è Android 9 Pie, c’è la tecnologia NFC e un display LCD da 6,26 pollici con risoluzione FHD+, con una quadrupla fotocamera posteriore da 48 + 16 + 8 + 2 MP e camera anteriore per i selfie da 32MP.