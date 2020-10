I telefoni Dual SIM sono senza dubbio dispositivi molto efficienti, in quanto consentono di utilizzare due schede allo stesso tempo oppure una SIM e una microSD. In commercio la proposta è ampia e variegata, con tantissimi modelli disponibili per ogni fascia di prezzo, dai cellulari economici sotto i 150 euro fino ai top di gamma oltre i 500 euro. In questo modo è possibile scegliere senza difficoltà il miglior smartphone Dual SIM da acquistare, in base alle proprie esigenze e al budget a disposizione. Ecco i device più apprezzati del momento, dai dispositivi entry level ai più esclusivi e costosi.

Quale smartphone Dual SIM scegliere

La scelta dello smartphone con funzione Dual SIM non è una decisione semplice, tuttavia è fondamentale considerare innanzitutto la fascia di prezzo e le necessità personali legate all’utilizzo del telefono. Dopodiché è importante valutare la tecnologia di gestione delle due SIM, con lo standard Dual VoLTE che permette di usare entrambe le schede insieme, mentre quello classico Dual Standby prevede la disattivazione della SIM non in uso. Ad ogni modo tutti i device proposti possono ospitare le due schede, per garantire la massima libertà nell’impiego dei servizi di telefonia mobile.

Migliori smartphone Dual SIM fino a 150 euro

Chi desidera acquistare un telefono Dual SIM non deve per forza spendere troppo, infatti sotto i 150 euro sono disponibili diverse opzioni con cellulari semplici ma funzionali. Vediamo i migliori smartphone Dual SIM economici sul mercato.

Samsung Galaxy A21

Un ottimo smartphone economico Dual SIM è il Samsung Galaxy A21, un device che fa parte della nuova gamma 2020 dell’azienda coreana. Questo telefono è dotato di un affidabile processore octa-core Exynos 850 fino a 2 GHz, con 3 GB di RAM e una memoria espandibile di 32 GB, con Bluetooth 5.0, GPS, NFC e supporto per le reti mobili 4G+. Il display da 6,5 pollici ha una risoluzione HD+, con quattro fotocamere posteriori, lettore di impronte digitali, una fotocamera frontale da 13 MP, una batteria potente da 5000 mAh e la registrazione video in qualità Full HD.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 3 GB e memoria 32 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Infinity-O 6,5” HD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 13 MP

Batteria da 5000 mAh

Perché comprarlo

Batteria potente e lunga autonomia

Prezzo conveniente

Scatta foto nitide e dettagliate

Oppo A52

Una vera sorpresa è l’Oppo A52, uno smartphone bilanciato ed economico in grado di offrire una dotazione completa e soddisfacente. Oltre alla funzionalità Dual SIM, con supporto delle nanoSIM, il device propone il Bluetooth 5.0, la tecnologia NFC, il modulo 4G+ fino a 600 Mbps, il sistema operativo Android 10 e un display LCD da 6.5 pollici con risoluzione FHD+. Il comparto fotografico presenta quattro sensori posteriori con quello principale da 12 MP, grandangolare da 8 MP, sensore effetto Bokeh da 2 MP e camera Macro da 2 MP, con una fotocamera per i selfie da 8 MP e una batteria da 5000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 18 W.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 4 GB e memoria 64 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,5” FHD+

4 fotocamere posteriori 12+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 8 MP

Batteria da 5000 mAh

Perché comprarlo

Dotazione completa e funzionale

Autonomia elevata

Ottima connettività

Migliori smartphone Dual SIM fino a 350 euro

Tra i telefoni di fascia media si possono trovare tantissimi modelli con supporto Dual SIM, cellulari con una dotazione completa e prestazioni adeguate ad ogni necessità. Ecco alcuni dei migliori smartphone Dual SIM sotto i 350 euro in commercio.

Xiaomi Redmi Note 9

Un telefono Dual SIM con un ottimo rapporto qualità-prezzo è lo Xiaomi Redmi Note 9, uno dei device più venduti del 2020 e tra i più apprezzati in base alle recensioni degli utenti. Il dispositivo è equipaggiato con un processore octa-core a 2 GHz, con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile, mentre per quanto riguarda la connettività abbiamo il Bluetooth 5.0, la tecnologia NFC, il GPS e il supporto per le reti mobili 4G+ fino a 600 Mbps. Non manca la Quad Camera posteriore, con sensore principale da 48 MP e ultragrandangolare da 8 MP, oltre a una fotocamera anteriore per i selfie da 13 MP e una batteria da 5020 mAh.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2 GHz

RAM 4 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display IPS LCD 6,53” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+8+2+2 MP

Fotocamera frontale 13 MP

Batteria da 5020 mAh

Perché comprarlo

Registrazione video 4K

Ampio spazio di archiviazione

Batteria potente e ricarica rapida

Samsung Galaxy A51

Il miglior smartphone Dual SIM Samsung è il Galaxy A51, un modello di ultima generazione dotato di un display Infinity-O Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+. L’azienda coreana propone un design elegante e moderno, con bordi arrotondati e diverse opzioni cromatiche, una batteria da 4000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 15 W e il sistema operativo Android 10. Il processore octa-core dispone di una RAM da 4 GB e una memoria da 128 GB espandile fino a 512 GB tramite microSD, con una quadrupla fotocamera posteriore e sensore principale da 48 MP, fotocamera frontale da 32 MP per i selfie, Bluetooth 5.0 e tecnologia NFC per i pagamenti contactless.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.3 GHz

RAM 4 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Super AMOLED 6,5” FHD+

4 fotocamere posteriori 48+12+5+5 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 4000 mAh

Perché comprarlo

Ampia memoria espandibile

Ottimo comparto fotografico

Prestazioni hardware elevate

Migliori smartphone Dual SIM fino a 500 euro

Salendo di prezzo i device iniziano a diventare sempre più evoluti, con soluzioni adatte a chi preferisce spendere di più per usufruire di prestazioni superiori. Tra i migliori smartphone Dual SIM sotto 500 euro ci sono alcuni modelli noti e diverse sorprese, con la possibilità di acquistare un dispositivo veramente efficiente e moderno.

Xiaomi POCO F2 Pro

Dopo circa due anni dal lancio del primo modello nel 2020 è arrivato anche il POCO F2 Pro, uno smartphone Dual SIM by Xiaomi veramente interessante. Lo schermo è equipaggiato con un display Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+, con una batteria da 4700 mAh compatibile con la ricarica rapida a 30 W. C’è una quadrupla fotocamera posteriore con sensore da 64 MP in grado di registrare video 8K a 24 fps, mentre davanti c’è una fotocamera per i selfie da 20 MP con apertura focale f/2.2. Il processore octa-core a 2.84 GHz ha 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, c’è il lettore di impronte sotto al display, il Bluetooth 5.1, il supporto per le connessioni 5G fino a 7,5 Gbps e la tecnologia NFC.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.86 GHz

RAM 6 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display Super AMOLED 6,67” FHD+

4 fotocamere posteriori 64+13+5+2 MP

Fotocamera frontale 20 MP

Batteria da 4700 mAh

Perché comprarlo

Fotocamere ad alta risoluzione

Registrazione video in 8K

Supporto per connessioni 5G

iPhone SE 2020

Ovviamente non poteva mancare l’iPhone SE 2020 tra gli smartphone Dual SIM migliori del momento, infatti il device entry level dell’azienda di Cupertino ha fatto segnare vendite record e un fortissimo riscontro positivo sul mercato. Il device supporta le nanoSIM e le eSIM, ha una memoria di 128 GB e un display Retina HD da 4,7 ultracompatto, con una fotocamera posteriore da 12 MP e Zoom digitale 5x con stabilizzazione ottica dell’immagine. Oltre alla registrazione video 4K c’è una fotocamera frontale da 7 MP, il Touch ID per le impronte digitali, il supporto per i pagamenti con Apple Pay, le chiamate FaceTime e l’integrazione di Siri.

Caratteristiche tecniche

iOS 13

Processore 6 core a 2.1 GHz

RAM 3 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display Retina HD 4,7”

Fotocamera posteriore 12 MP

Fotocamera frontale 7 MP

Batteria da 1821 mAh

Perché comprarlo

Alta qualità d’immagine

Dimensioni compatte e design esclusivo

Connettività completa

Migliori smartphone Dual SIM sopra 500 euro

Con un budget di oltre 500 euro le opzioni a disposizione sono davvero numerose, infatti oltre alla funzionalità Dual SIM i telefoni top di gamma offrono performance elevate, un equipaggiamento di alto livello e una connettività adeguata agli standard di oggi. Ecco una selezione dei migliori smartphone Dual SIM in assoluto.

Huawei P30 Pro

Nonostante i problemi tra USA e Cina Huawei continua a proporre eccellenti smartphone Dual SIM, tra cui uno dei modelli più interessanti è senz’altro il P30 Pro. Telefono evoluto di fascia alta, questo device ha un poderoso processore octa-core a 2.6 GHz, dotato di 8 GB di RAM e una memoria espandibile da 128 GB, con una batteria da 4200 mAh, il Bluetooth 5.0, la tecnologia NFC e uno schermo AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione FHD+ e HDR. Dietro troviamo la tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP, ultragrandangolare da 20 MP e camera da 8 MP con Zoom 5x, oltre alla fotocamera frontale da 32 MP per i selfie.

Caratteristiche tecniche

Android 9

Processore octa-core a 2.6 GHz

RAM 8 GB e memoria 128 GB

Bluetooth 5.0 e NFC

Display AMOLED 6,47” FHD+

3 fotocamere posteriori 40+20+8 MP

Fotocamera frontale 32 MP

Batteria da 4200 mAh

Perché comprarlo

Prestazioni ottimali per il gaming

Supporto per le reti 5G e Wi-Fi 6

Ultragrandangolare ad ampio campo visivo

OnePlus 8 Pro

Il miglior smartphone Dual SIM 2020 è il OnePlus 8 Pro, un telefono top di gamma caratterizzato da un design elegante e prestazioni elevate, tra cui il supporto per le reti mobili 5G fino a 7,5 Gbps e le connessioni wireless con standard Wi-Fi 6. Il telefono ha il sistema operativo Android 10, un processore octa-core Snapdragon 865 a 2.86 GHz con 12 GB di RAM e 256 di memoria, con connettività Bluetooth 5.1, NFC e una batteria da 4510 mAh compatibile con la ricarica rapida e wireless a 30 W. È presente un bellissimo display 3D Fluid AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione QHD+, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e HDR integrato, una quadrupla fotocamera posteriore con ultragrandangolare da 48 MP e una fotocamera frontale da 16 MP.

Caratteristiche tecniche

Android 10

Processore octa-core a 2.86 GHz

RAM 12 GB e memoria 256 GB

Bluetooth 5.1 e NFC

Display 3D Fluid AMOLED 6,78” QHD+

4 fotocamere posteriori 48+48+5+8 MP

Fotocamera frontale 16 MP

Batteria da 4510 mAh

Perché comprarlo

Prestazioni ottimali per il gaming

Supporto per le reti 5G e Wi-Fi 6

Ultragrandangolare ad ampio campo visivo

