Motorola Razr 50 Ultra è un piccolo capolavoro di design e tecnologia

TOTALE PUNTI 8 Recensione Motorola Razr 50 Ultra Motorola Razr 50 Ultra è uno smartphone con schermo pieghevole e "form factor" a conchiglia, come quelli che usavamo molti anni, ma con l'innovazione di un display in grado di ripiegarsi su stesso e con molte delle migliori tecnologie oggi disponibili nel settore dei cellulari. La novità più grande del modello appena lanciato sta nel suo display esterno, che ero è praticamente senza cornici, occupa tutto lo spazio disponibile e permette di usare qualunque applicazione anche quando lo schermo è chiuso.

PRO Display pieghevole esterno da 4"

Le applicazioni si usano anche a schermo chiuso

Luminosità del display molto alta

Fotocamera di buona qualità CONTRO La batteria è un po' risicata

Il processore tende a scaldarsi molto

Le velocità di ricarica è ridotta

Non c'è fotocamera grandangolare

Design e specifiche tecniche VOTO: 8.5 Motorola Razr 50 Ultra pesa circa 190 grammi e quando è chiuso ha uno spessore di 15.3 mm, che diventano 7.1 mm quando aperto. Nonostante la struttura pieghevole, ha una certificazione IPX8, per la resistenza all'acqua, grazie a cui si può immergere fino ad 1.5 metri per circa 30 minuti. La struttura è in alluminio 6000, mentre la cerniera è un acciaio, il display pieghevole ha una protezione con polimeri plastici, a differenza dello schermo esterno, che è protetto da Gorilla Glass Victus. La parte posteriore è invece ricoperta di eco-pelle. A proposito di schermi: sono entrambi LTPO AMOLED, con frequenza di aggiornamento variabile, che arriva a 165 hz, entrambi con il supporto dello standard HDR10+, con un picco di luminosità che all'interno arriva addirittura a 3.000 nits. Il display interno è da 6.9", con cornici abbastanza generose, mentre all'esterno è da 4", entrambi con una risoluzione paragonabile al FullHD+. Tra le altre dotazioni, ci sono il wifi 7, bluetooth 5.4, audio stereo con snapdragon sound, sensore delle impronte digitali sul pulsante di accensione, porta USB-C con il supporto della connessione OTG, ovvero con il supporto alla connessione di supporti di memoria esterni, come chiavette USB per il trasferimento di file.

Hardware e prestazioni VOTO: 8 Mentre in passato la serie Razr aveva specifiche tipiche di un cellulare di fascia media e giocava tutte le sue carte sul suo form factor, ora invece Motorola ha decisamente accelerato e Razr 50 Ultra ha specifiche di gran lunga migliori, come il processore Snapdragon 8s Gen3, con la memoria RAM da 8 a 12 gb, la memoria intera da 256 a 512 GB. Razr 50 Ultra risulta molto veloce, reattivo in tutte le condizioni, ma il suo processore tende a scaldarsi davvero molto, una condizione già riscontrata su Edge 50 Ultra, che però non si trova negli altri smartphone che usano lo stesso chip. E' evidente che ci sia qualcosa che non va sul fronte delle ottimizzazioni, ma a parte il fastidio di impugnare un prodotto che in alcuni momento è quasi rovente, non ci sono controindicazioni nel funzionamento e nelle prestazioni. Lo standard utilizzato per la memoria è UFS 4.0, non c'è espansione di memoria tramite scheda esterna, a protezione delle prestazioni del cellulare.

Fotocamera VOTO: 7.5 La fotocamera di Motorola Razr 50 Ultra è ben assortita: ci sono due sensori principali da 50 mpx, il primo dei quali ha stabilizzazione ottica e un'apertura da F/1.7. La fotocamera frontale può catturare video in 4K a 60 frame al secondo, con una buona stabilizzazione. Manca il grandangolo e per alcuni utenti potrebbe essere una mancanza significativa, dato che il taglio "ultra wide" può essere molto utile quando si fanno foto di monumenti e paesaggi. La fotocamera può essere impugnata come una classica videocamera del passato, tenendo il telefono aperto a 90°, in questo modo, sullo schermo piegato appaiono alcuni dei controlli delle riprese, per renderle più agevoli. L'altro dettaglio importante è la possibilità di usare le fotocamera principale per i selfie, usando lo schermo esterno come "Mirino", ma è ovviamente possibile usare la classica selfie cam posta sul display pieghevole, che è di 32 mpx e gira video in 4K. La fotocamera di Motorola Razr 50 Ultra ha fatto passi da gigante e, pur non essendo annoverabile tra le migliori del mercato, offre risultati solidi e scatti ricchi di dettagli, soprattutto quando catturati durante il giorno. La fotocamera principale riesce a dare ottimi risultati anche con poca luce, mentre siamo rimasti meno impressionati dai video.

La batteria VOTO: 7 La batteria è l'unico elemento su cui nutriamo qualche perplessità: 4.000 mAh, che in alcune giornate ci sono sembrati un po' risicati per avere margini di sicurezza nell'autonomia. Senza un uso particolarmente intenso, siamo arrivati a sera con un 20% residuo, che potrebbe non essere sufficiente in giornate di uso massiccio. La differenza sta soprattutto nella performance della batteria quando si usa tanto lo schermo interno, il più grande, che con luminosità alta consuma molto. Aprendo spesso il cellulare, facendo lunghe sessioni di utilizzo dei social. network, abbiamo notato un consumo abbastanza elevato. La ricarica non è velocissima, siamo a 45 watt con il cavo e 15 watt in modalità wireless.

Software VOTO: 9 La recensione di Motorola Razr 50 Ultra ci offre ancora una volta lo spunto per un plauso all'azienda, che ha sviluppato una personalizzazione di Android, che ci piace tantissimo. Viene rispettato lo spirito della versione "pura" di Android, con quel tocco di personalità, che riesce quasi a migliorarlo. L'interfaccia utente è gradevole, i font e gli abbinamenti di colore sono estremamente eleganti e funzionali, tra i migliori del mercato. Se a questo si aggiunge la capacità di sfruttare al massimo lo schermo esterno del Razr, possiamo senza dubbio dire che questo sistema operativo è davvero azzeccato. Peccato che tutte le funzioni di intelligenza artificiale non siano disponibili al lancio, sembrano molto interessanti, ma dobbiamo fidarci sulla parola della promessa di un aggiornamento dopo l'estate che inietterà una massiccia dose di "AI" dentro questo Motorola Razr 50 Ultra. Quando questo avverrà, Motorola Razr 50 Ultra sarà un investimento ancora più "centrato" e darà del filo da torcere a tutti. Ci permettiamo di insistere sul dettaglio del display esterno: potere usare qualunque applicazione a schermo chiuso, è un vantaggio competitivo notevole, rispetto a qualunque altra proposta sul mercato.