Quando bisogna comprare un televisore intelligente esistono diverse possibilità, tuttavia i TV 32 pollici sono senza dubbio device interessanti con un buon rapporto qualità-prezzo. Questi dispositivi sono piuttosto economici, offrono una discreta risoluzione e si possono sistemare in qualsiasi punto della casa senza problemi, con una connettività che consente di ampliarne le funzionalità e alcuni modelli compatibili con gli assistenti virtuali per la gestione tramite comandi vocali. Ecco una lista dei 10 migliori TV 32 pollici da acquistare nel 2020.

Come scegliere un TV 32 pollici

Acquistare un televisore 32 pollici significa optare per un modello compatto, un dispositivo facile da installare e in grado di risolvere qualsiasi problema di spazio. Questi device sono tra i più venduti e apprezzati sul mercato, con tantissimi prodotti offerti da marchi come Samsung, LG, Hisense e Akai. Per scegliere l’opzione giusta è importante considerare il budget a disposizione, per capire subito su quale tipo di apparecchi puntare, tuttavia al giorno d’oggi tutti i modelli sono di classe energetica A e garantiscono consumi ridotti.

Un aspetto da valutare è ovviamente il tipo di pannello, con smart TV 32 pollici LED o LCD, i primi sono più sottili e in grado di fornire una qualità d’illuminazione leggermente migliore, mentre i secondi sono di poco più grandi ma più efficienti dal punto di vista energetico. Per definire il modello adatto è importante controllare la risoluzione, la quale può essere HD nei televisori più economici oppure Full HD in quelli di fascia alta, come i dispositivi top di gamma di Samsung e LG.

Quasi tutti i televisori sono smart, mentre alcuni device di fascia bassa hanno bisogno dell’uso di uno stick esterno per la riproduzione di contenuti dalle app, una differenza sostanziale che incide sul prezzo e richiede attenzione. A questo punto non rimane che verificare le tecnologie integrate, la connettività e le altre funzionalità dell’apparecchio, cercando di comprare un TV 32 pollici bilanciato, facile da usare e che possa offrire un’esperienza adeguata alle proprie esigenze.

Migliori TV 32 pollici 2020

In questa classifica abbiamo scelto i TV 32 pollici più apprezzati del 2020, con soluzioni per tutte le fasce di prezzo dai modelli più economici fino ai top di gamma. Ecco le migliori proposte del mercato.

Smart Tech Z1TS

Il miglior TV 32 pollici economico è senza dubbio lo Smart Tech Z1TS, un apparecchio semplice ma funzionale ideale per chi non vuole spendere troppo senza rinunciare alla qualità. Il televisore è provvisto della tecnologia LED con risoluzione HD 1366×768 pixel, ha il sintonizzatore per il digitale terrestre e il satellitare con standard DVB-T2/S2/C, con un avanzato sistema di retroilluminazione a LED e altoparlanti incorporati da 8W. Acquistabile su Amazon a un prezzo competitivo, questo TV ha un rapporto d’immagine 16:9 con un contrasto 3000:1, con supporto per l’attacco VESA standard per il fissaggio a parate, 3 porte HDMI, un ingresso USB e un’entrata VGA.

RCA RB32H1

Caratterizzato da un design curato e buone prestazioni, il modello RCA RB32H1 è senz’altro un TV 32 pollici da considerare tra i device di fascia medio/bassa (scopri quanto costa su Amazon), un televisore LED con risoluzione HD 1368×768 pixel e classe energetica A. Questo device ha il triplo sintonizzatore DVB-T2/S2/C per il digitale terrestre e il satellitare, propone 3 porte HDMI e 1 ingresso USB con lettore multimediale, con formato d’immagine 16:9, contrasto 3000:1 e retroilluminazione a LED. Tramite l’HDMI è possibile collegare dispositivi smart come Amazon Fire Stick TV, per accedere alle app di streaming come Netflix, Prime Video e HBO, inoltre è incluso lo slot CI+ per l’utilizzo delle smart card.

Hisense BE5000

Accattivante entry level perfetto come primo acquisto, lo smart TV 32 pollici Hisense BE5000 è un televisore LED con risoluzione HD 1366×768 pixel, di classe energetica A con USB Media Player e sintonizzatore per il digitale terrestre e il satellitare con DVB-T2/S2. L’audio è di buona qualità con sistema Clean Sound per la riduzione dei rumori ambientali, inoltre la connettività è completa con 2 porte HDMI, USB e ingresso per il cavo Ethernet per la configurazione della rete LAN. La cornice è molto sottile, aspetto che semplifica il fissaggio a parete, con retroilluminazione a LED, audio Dolby e tecnologia Motion Picture Enhancer, la quale migliora l’immagine nella riproduzione di contenuti in movimento per lo sport e i film. Compra l’Hisense ora su Amazon.

Sharp Aquos BB5E

Questo modello del 2019 è sicuramente una proposta interessante, soprattutto per chi vuole comprare uno smart TV 32 pollici economico in grado di offrire una buona definizione dell’immagine. Lo Sharp Aquos BB5E, acquistabile su Amazon, è un apparecchio di classe energetica A+ leggero e compatto, un TV LED con risoluzione HD 1366×768 pixel, sistema Active Motion per ridurre l’effetto scia e impianto audio Harman Kardon integrato con DTS per un suono immersivo. È presente il sintonizzatore per il digitale terrestre e il satellitare con standard DVB-T2/S2, 3 interfacce HDMI ottimizzate, 2 porte USB e la predisposizione per l’attacco VESA 200×100 per il montaggio a parete.

Xiaomi Mi Smart TV 4A

Dopo il successo ottenuto con gli smartphone anche Xiaomi è entrata nel mercato degli smart TV, proponendo il modello Mi Smart TV 4A. Si tratta di un TV LED da 32 pollici con risoluzione HD 1366×768 pixel, un device di classe energetica A con Android TV 9.0, munito del sintonizzatore triplo per digitale terrestre e satellitare con sistema DVB-T2/S2/C. Le prestazioni sono elevate nonostante si tratti di un televisore economico (non perdere il prezzo migliore su Amazon), con 8GB di memoria, 3 ingressi HDMI, 2 porte USB, entrata LAN per il cavo Ethernet e telecomando evoluto Bluetooth con possibilità di controllo vocale tramite Google Assistant. Non mancano tutte le migliori app di streaming come Netflix e Prime Video, con audio Dolby Digital Experience e due altoparlanti stereo da 5W.

Hisense BE5500

Tra i TV 32 pollici più economici in commercio troviamo questo Hisense BE5500, un televisore HD 1366×768 pixel proposto con un prezzo davvero conveniente. Si tratta di un apparecchio di classe energetica A, con USB Media Player, modulo Wi-Fi per il collegamento wireless alla rete internet domestica, audio Dolby, retroilluminazione a LED e triplice sintonizzatore DVB-T2/S2/C. La connettività è ampia con 2 porte HDMI, 2 ingressi USB ed entrata per il cavo Ethernet, con un peso di appena 3,90 Kg e sistema operativo VIDAA U, con tecnologia Natural Colour Enhancer per un’immagine realistica e dettagliata con sistema Motion Picture Enhancer per ridurre l’effetto scia. Compra questo Hisense su Amazon.

Sharp Aquos BC5E

Uno smart TV 32 pollici entry level è lo Sharp Aquos BC5E, un dispositivo di pari livello con l’Hisense, un apparecchio di classe energetica A+ perfetto per lo streaming di film e serie TV. Leggero e moderno il device è un televisore LCD con risoluzione HD 1366×768 pixel, con sistema audio integrato Harman Kardon, tecnologia Active Motion per aumentare la fluidità delle immagini in movimento, Dolby DTS con surround cinematografico e modulo Wi-Fi per la connessione internet. Questo smart TV della Sharp, da acquistare su Amazon, propone 3 ingressi HDMI e 2 porte USB, con sistema Aquos Net+ che consente di scaricare tutte le app come Netflix, RaiPlay e Prime Video, con retroilluminazione a LED e GPU ad alte prestazioni.

LG LM6300

Chi desidera acquistare uno smart TV 32 pollici di fascia media può optare per questo efficiente LG LM6300, un televisore LED con risoluzione Full HD e modulo Wi-Fi integrato per la connessione internet wireless. Il device (scopri il prezzo su Amazon) è un modello del 2019 di classe energetica A, con sintonizzatore DVB-T2/S2 per il digitale terrestre e il satellitare, connessione Bluetooth 5.0, porte HDMI, USB e predisposizione per il collegamento del cavo Ethernet. Il peso all’incirca è di 4,7 Kg, con dimensioni compatte e predisposizione dell’attacco VESA per il montaggio a parete, con processore quad-core e sistema operativo webOS 4.5 compatibile con tutte le app Android.

Samsung T5370

Uno dei migliori TV 32 pollici per qualità-prezzo è il Samsung T5370, un dispositivo moderno ad alta efficienza nei consumi di classe energetica A+. Questo televisore LED vanta una risoluzione Full HD, con tecnologia HDR integrata per immagini fluide e un’illuminazione impeccabile, con sistema Purecolor per colori più realistici e dettagliati. Il TV Samsung viene proposto con modulo Wi-Fi per la connessione wireless, sintonizzatore per il digitale terrestre e un design elegante adatto ad ogni stile d’arredamento, per un televisore perfetto per lo streaming di film e serie TV. Acquistalo adesso su Amazon.

LG K6200

Un ottimo smart TV 32 pollici di fascia alta è il modello LG K6200, un televisore LED con risoluzione Full HD 1920×1080 pixel e classe energetica A. Questo dispositivo, disponibile su Amazon, ha un rapporto d’aspetto 16:9 con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, sintonizzatore DVB-T2 per il digitale terrestre, connettività Bluetooth e modulo Wi-Fi integrato. Sono presenti porte HDM e USB, inoltre è possibile collegare anche il cavo Ethernet direttamente, con un peso contenuto e telecomando in dotazione per il controllo a distanza, con supporto per le principali piattaforme come DAZN, Netflix e YouTube.