La tecnologia migliore per i televisori moderni è senza dubbio quella OLED, infatti questi modelli sono tra i più esclusivi in commercio, con un prezzo elevato superiore ai 1.000 euro. Rispetto ai TV LED e QLED questi schermi offrono un contrasto elevato, una riproduzione dei neri eccellente e un ampio angolo di visione, con tempi di riposta immediati e colori brillanti. Ecco alcuni consigli per capire quale modello comprare, con una classifica dei migliori TV OLED in vendita nel 2020.

Come funziona la tecnologia OLED?

Nel campo dei televisori la tecnologia OLED è un’evoluzione del sistema di illuminazione con pannelli LED, per questo motivo si tratta di dispositivi piuttosto costosi. La sigla sta per Organic Light Emitting Diodes, infatti la struttura è composta da una serie di diodi che emettono fasci di luce, con diversi strati caricati negativamente e positivamente. Questi schermi non hanno bisogno di una fonte di luce esterna, perciò presentano un design più sottile, assicurano consumi ridotti e colori più brillanti, con un contrasto elevato e tempi di risposta minimi ideali per il gaming.

Come scegliere il TV OLED migliore

Quando si vuole acquistare un TV OLED è importante considerare alcune caratteristiche tecniche, le funzionalità e le tecnologie del dispositivo, in quanto trattandosi di una spesa considerevole è opportuno individuare il modello giusto. Al momento questi schermi presentano ancora un prezzo piuttosto alto, con un costo a partire da 1.000 euro per arrivare ad oltre 3 mila euro per i televisori top di gamma. Scegliere la Smart TV OLED migliore è dunque fondamentale, perciò vediamo cosa controllare prima dell’acquisto.

Dimensioni

In commercio si possono trovare due opzioni principali. La maggior parte dei modelli sono TV OLED da 55 pollici, la misura standard per questo tipo di tecnologia, poiché consentono un buon equilibrio tra la definizione e la distanza di visione. Inoltre sono proposti con un prezzo competitivo, ben al di sotto dei dispositivi più grandi. Al contrario i TV OLED più esclusivi sono quelli da 65 pollici, Smart TV che richiedono uno spazio considerevole sia per l’installazione sia per rimanere a una distanza adeguata dallo schermo.

Risoluzione

Un aspetto importante da valutare quando si compra un TV OLED è la risoluzione video, tuttavia quasi tutti i dispositivi in commercio offrono la definizione 4K Ultra HD a 3840×2160 pixel. Senza dubbio è un notevole passo in avanti rispetto ai televisori Full HD, infatti questo standard propone immagini davvero nitide e ben definite, grazie a una densità di pixel elevata e a una dimensione del pannello considerevole. Allo stesso tempo la qualità video dipende anche dalle tecnologie integrate, come l’HDR per la gestione ottimale dell’illuminazione e lo standard Dolby Vision.

Audio

Comprare un televisore OLED con immagini mozzafiato ma senza un supporto audio adeguato sarebbe un peccato, quindi è indispensabile verificare la qualità del suono del dispositivo. Si tratta di un connubio essenziale, per valorizzare l’alta definizione e la luminosità degli OLED con un audio avvolgente e immersivo. Alcuni modelli offrono speaker integrati piuttosto potenti, con altoparlanti fino a 50W e standard come il Dolby Atmos che permettono di bilanciare in modo corretto le frequenze.

Connettività

Ogni modello di TV OLED presenta una connettività differente, tuttavia è necessario controllare alcuni ingressi fondamentali. Ad esempio non dovrebbero mai mancare almeno 2 porte HDMI, sebbene molti schermi ne propongono anche 4. Lo stesso vale perle porte USB, utili per collegare chiavette USB e dispositivi come Google Chromecast, per sincronizzare il televisore con lo smartphone. Da non sottovalutare è la presenza di un ingresso per il cavo Ethernet, l’entrata per le cuffie audio e il modulo Wi-Fi.

Tecnologie e compatibilità

Tra i migliori TV OLED quasi tutti sono compatibili con gli assistenti virtuali, tra cui Amazon Alexa e Google Assistant, tuttavia soltanto alcuni hanno questa tecnologia integrata per controllare il televisore con i comandi vocali. Inoltre bisogna verificare quali applicazioni si possono installare, tra cui le piattaforme di streaming video preferite come Netflix, Prime Video, DAZN e Infinity, ma anche altri contenuti multimediali e l’associazione delle console di gioco come la PS4 e la Xbox One.

Migliori TV OLED 55 pollici

I televisori OLED da 55 pollici offrono un buon rapporto qualità-prezzo, con un prezzo accessibile e una visione cinematografica spettacolare: questi sono i migliori modelli, dal più economico ai top di gamma.

LG OLED55B9SLA

Un modello di ultima generazione è il TV OLED LG 55B9SLA, un televisore con tecnologia AI ThinQ e schermo da 55 pollici, risoluzione 4K Ultra HD Cinema HDR10+ e classe energetica A. Le prestazioni sono garantite dal processore A7 Intelligent, con sistema AI Deep Learning per ottimizzare sial il suono che le immagini e supporto Dolby Vision e Dolby Atmos. Il device è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, perfettamente integrabile nella Smart Home. Il design è minimalista e sottile, c’è il supporto NVIDIA G-Sync per il gaming, una latenza di 1ms, 4 porte HMDI, 3 USB e l’uscita per le cuffie. Compra il TV OLED LG su Amazon.

Hisense H55O8BE

Tra i migliori TV OLED 55 pollici un modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo è l’Hisense H55O8BE (scopri il prezzo su Amazon). Si tratta di un televisore moderno e potente, con risoluzione 4K Ultra HD, sistema Dolby Vision HDR e audio Dolby Atmos immersivo a 360 gradi, con sistema operativo VIDAA U3.0 AI ad alte prestazioni. Le immagini hanno un contrasto elevato e un’eccellente profondità dei toni neri, con un ampio angolo di visione e selezione dei colori da riprodurre per una definizione sempre ottimale. Il design è super slim con cornice in metallo, inoltre è compatibile con tutte le app di streaming tra cui Netflix, DAZN e Amazon Prime Video.

LG OLED55E8PLA

Un ottimo TV OLED da 55 pollici è la Smart TV LG OLED55E8PLA, un modello dotato del nuovo chipset A9 Intelligente Processor con risoluzione 4K Cinema Ultra HD. All’interno sono integrate le tecnologie HDR per l’illuminazione e Dolby Atmos per un audio avvolgente, con altoparlanti da 60W e un sistema di intelligenza artificiale che propone immagini sempre bilanciate e ben definite. Il contrasto è davvero elevato, con l’apporto del sistema Dolby Vision per un effetto cinematografico, c’è la modalità Gallery Mode per lo standby e i nuovi standard per migliorare la riproduzione video dei contenuti Netflix. Compralo adesso su Amazon.

Philips 55OLED804/12

Uno dei migliori TV OLED 55 pollici è il modello Philips 55OLED804/12, uno schermo top di gamma davvero esclusivo. Questo dispositivo offre una risoluzione 4K Ultra HD, la tecnologia HDR10+ per le regolazione automatica della luminosità, con immagini realistiche e un ottimo contrasto. È presente il sistema Ambilight sui 3 lati, con la proiezione della luce nell’ambiente per creare uno scenario immersivo. Questo TV OLED della Philips, acquistabile su Amazon, supporta Dolby Vision e Dolby Atmos, è adatto anche al gaming e monta un processore P5 Pro Perfect Picture.

Philips 55OLED854/12

Il top di gamma per chi desidera acquistare un TV OLED esclusivo da 55 pollici è il Philips 55OLED854/12. Ovviamente il prezzo è elevato, tuttavia assicura un’esperienza veramente unica, a partire dalla risoluzione 4K Ultra HD e al modulo Wi-Fi integrato. Questa Android TV propone il sistema Ambilight su ogni lato, con propagazione della luce LED nell’ambiente, supporta la tecnologia Dolby Vision e garantisce un audio perfetto con il sistema Dolby Atmos. Non manca la tecnologia HDR10+, è presente una memoria da 16GB e tantissime funzioni di Smart TV, con supporto per i comandi vocali, processore quad-core, 4 porte HDMI e due ingressi USB. Acquista il TV OLED Philips su Amazon.

Migliori TV OLED 65 pollici

I TV OLED da 65 pollici sono i prodotti più esclusivi in commercio, televisori di grandi dimensioni con prestazioni avanzate e tecnologie evolute: ecco i migliori modelli in ordine di prezzo.

Panasonic TX-65GZ950E

Per guardare film con effetti cinematografici è possibile comprare il televisore Panasonic TX-65GZ950E, uno dei migliori TV OLED 65 pollici sul mercato. La risoluzione è 4K Ultra HD, con Dolby Vision e HDR10+, mentre per assicurare un audio immersivo c’è la tecnologia Dolby Atmos con speaker da 50W integrati nello schermo. Questo modello della Panasonic (puoi acquistarlo su Amazon) è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, propone un contrasto elevato e un’ottima profondità. È possibile sintonizzarsi sia sul digitale terrestre che sul satellitare, con una connettività completa che prevede 4 porte HDMI, un’entrata per il cavo Ethernet, 3 porte USB e un ingresso per il jack audio delle cuffie.

Panasonic TX-65GZ1500E

Un vero top di gamma è il Panasonic TX-65GZ1500E, uno dei migliori TV OLED 65 pollici in assoluto, disponibile su Amazon. Questo schermo regala un’esperienza cinematografica, con audio avvolgente grazie al sistema Blade Speaker e risoluzione video 4K UHD con tecnologia HDR10+ e Dolby Vision. Oltre a un contrasto avanzato, con valorizzazione dei toni scuri, questo dispositivo monta un processore HCX Pro Intelligent ad alte prestazioni, abbinato al sistema operativo my Home Screen 4.0 con supporto per i comandi vocali. È presente il sintonizzatore per segnale DVB-T2S2, 4 porte HDMI, 3 porte USB, uscita per le cuffie e ingresso Ethernet.

Sony Bravia KD65AF8

Il migliore TV OLED 65 pollici è l’esclusivo Sony Bravia KD65AF8, una Smart TV Android con risoluzione 4K UHD e HDR10+. Il design è ultrasottile con possibilità di installazione a parete, mentre all’interno è presente un potente processore X1 Extreme. L’immagine è sensazionale, con contrasto avanzato, ampia gamma cromatica e un sistema evoluto per la mappatura del colore, oltre al suono immersivo con tecnologia Acoustic Surface. Sono compatibili tantissime app come YouTube e Netflix, compresi gli assistenti vocali Google e Alexa, con modulo Wi-Fi, Chromecast integrato, 4 porte HDMI e 2 porte USB. Acquista su Amazon il Sony Bravia OLED 65 pollici.