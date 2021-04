Con un budget elevato a disposizione e uno spazio ampio in casa è possibile acquistare un televisore da 65 pollici, un dispositivo ingombrante ma in grado di offrire tecnologie innovative e una qualità d’immagine eccezionale. Questa misura consente di scegliere anche i TV OLED, proposti soltanto con una diagonale dello schermo a partire da 55 pollici, altrimenti è possibile comprare un TV LED più economico, oppure un televisore Samsung per chi preferisce la configurazione QLED. Scopriamo quali sono i migliori TV da 65 pollici in commercio, con alcuni suggerimenti per orientarsi nella scelta dell’apparecchio più adatto alle proprie esigenze.

Quale televisore da 65 pollici comprare

Per scegliere il miglior smart TV da 65 pollici bisogna considerare alcuni aspetti fondamentali, infatti si tratta di dispositivi costosi, quindi è necessario valutare con molta attenzione quale prodotto acquistare. Ovviamente, è essenziale mettere in conto una spesa considerevole, in alternativa è possibile optare per un televisore altrettanto valido ma più economico, ad esempio preferendo un TV 55 pollici LED o QLED. Le misure non ordinarie di questi apparecchi, infatti, richiedono uno spazio adeguato a disposizione, tenendo conto che serve una distanza raccomandata da 2 a 2,7 metri.

Per quanto riguarda la risoluzione tutti i modelli offrono il supporto per l’alta definizione, quindi si possono trovare appena TV 4K Ultra HD, ideali per vedere film, serie TV ed eventi sportivi con una qualità d’immagine elevata. Alcuni modelli propongono anche sistemi specifici per i videogiochi, con lo scopo di ottimizzare le prestazioni video quando si usa il TV come schermo per la console, in questo modo è possibile comprare un televisore per il gaming in grado di fornire un input lag ridotto e una frequenza più alta.

Per migliorare il contrasto e la gestione della luminosità molti televisori sono dotati della tecnologia HDR, con supporto per i formati HDR10+ o Dolby Vision a seconda del modello, per garantire una riproduzione video superiore per l’esperienza cinema. Da non sottovalutare è la connettività, infatti le performance migliori si ottengono collegando il TV a internet con il cavo Ethernet, quindi in questo caso serve una porta LAN dedicata. Per una maggiore praticità è importante la presenza del modulo Wi-Fi, così è possibile connettere il televisore anche in modalità wireless, controllando anche il numero di porte HDMI e USB per collegare gli altri dispositivi esterni.

I televisori da 65 pollici migliori mettono a disposizione anche funzionalità smart avanzate, ad esempio fornendo la compatibilità con gli assistenti virtuali, oppure direttamente l’integrazione di Alexa con tecnologia built-in. Questa configurazione consente di utilizzare il telecomando smart per semplificare la navigazione nella piattaforma del televisore, adoperando i comandi vocali per gestire i servizi del sistema operativo. Infine bisogna sempre dare un’occhiata al design, in quanto trattandosi di un TV di grandi dimensioni che deve abbinarsi con il resto dell’arredamento, verificando anche la classe energetica per acquistare un modello a basso consumo più economico e sostenibile.

I migliori televisori da 65 pollici da comprare

In questa selezione abbiamo raccolto i prodotti più interessanti sul mercato, valutando i televisori LED, OLED e QLED in grado di fornire un elevato rapporto qualità-prezzo. Ecco quali sono i migliori TV da 65 pollici tra cui scegliere.

TV LED 4K TCL P616

Un televisore da 65 pollici economico è il TCL P616, un TV LED 4K Ultra HD con Smart HDR e sistema operativo Android 9.0. Il design è moderno ed elegante, con una cornice a bordi ultra sottili perfetta per una casa con arredamento contemporaneo e minimalista. Lo schermo supporta il formato HDR 10 e lo standard audio Dolby Atmos, mentre il sistema Micro Dimming Pro aumenta il contrasto e la profondità del nero, con un consumo energetico tra i migliori della categoria. La connettività è veramente completa, infatti dispone del modulo Wi-Fi per il collegamento wireless, la porta LAN per il cavo Ethernet, con ingressi HDMI e USB oltre al Bluetooth per l’associazione con lo smartphone.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

Smart HDR con HR10

Compatibile con Alexa e Google Assistant

Sistema operative Android 9.0

Classe energetica E

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Samsung NU7170

Tra i migliori televisori da 65 pollici sul mercato il Samsung NU7170 viene proposto con un prezzo davvero interessante, considerando che si tratta di un TV LED con risoluzione 4K UHD. Questo smart TV vanta un consumo energetico ridotto, mentre la tecnologia HDR consente di guardare contenuti video con immagini dettagliate e prestazioni cromatiche elevate. All’interno è presente il sintonizzatore per il digitale terrestre, con ricevitore per il satellitare e modulo Wi-Fi per la connessione wireless alla rete internet di casa. Il design è essenziale, mentre il sistema UHD Dimming permette di migliorare i livelli di nero e il colore.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD con HDR

App SmartThings

PurColor

Design slim

Classe energetica A+ (vecchia etichetta)

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, HDMI, USB

LG NanoCell 806NA

Il TV da 65 pollici con il miglior rapporto qualità-prezzo è il televisore LG NanoCell 806NA, realizzato con l’innovativa tecnologia a nanoparticelle per fornire la massima gamma cromatica e colori puri e nitidi. Ovviamente, questo modello propone la risoluzione Ultra HD, supportata da un potente processore quad core 4K, con protezione certificata della vista contro le emissioni di luce nocive. La qualità di visione è favorita dall’HDR compatibile con i formati HDR10+ e HLG Pro, per una riproduzione impeccabile dei contenuti in alta definizione. Inoltre, il televisore è predisposto per Apple TV+, Disney+ e oltre 50 canali tematici attraverso il servizio LG Channels con XUMO.

Caratteristiche principali

TV NanoCell 4K UHD

HDR con HR10+ e HLG pro

Alexa e Google Assistant integrati

HGiG Mode

Cuffie FN6 bianche incluse

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Philips Ambilight 8505/12

Un modello 2020/21 piuttosto equilibrato è il Philips Ambilight 8505/12, uno smart TV 4K con risoluzione Ultra HD e HDR integrato con supporto per HDR10+ e Dolby Vision. Questo televisore LED dispone di un efficiente processore P5 Perfect Picture, mentre la piattaforma è compatibile con le app Android e i comandi vocali di Alexa. L’audio è avvolgente grazie al Dolby Atmos, per usufruire di un suono sempre nitido e realistico, con tecnologia DTS Play-Fi per connettersi a qualsiasi altoparlante esterno senza fili, mentre i LED intelligenti Ambilight contribuiscono a creare un’atmosfera suggestiva nella stanza.

Caratteristiche principali

TV LED 4K UHD

HDR con HR10+ e Dolby Vision

Compatibile con Alexa e Google Assistant

Android TV

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

LG OLED AI ThinQ BX6LB

Il miglior TV OLED da 65 pollici è il modello LG AI ThinQ BX6LB, un prodotto top di gamma di nuova generazione. Questo smart TV è dotato di un processore evoluto α7 Gen3, con qualità di risoluzione 4K Ultra HD, HDR e supporto per i formati video Dolby Vision IQ e audio Dolby Atmos per creare una vera esperienza da cinema. La tecnologia AI ThinQ assicura la massima integrazione per la smart home, con la predisposizione per Alexa, Google Assistant, Apple AirPlay 2 e Apple HomeKit. Si tratta anche di un TV per PS5 e le ultime console next gen, infatti è compatibile con G-Sync e dispone di HDR e HGiG per ottimizzare l’input lag e il tempo di risposta nel gaming.

Caratteristiche principali

TV OLED 4K UHD

HDR, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos

HGiG e supporto per G-Sync

Smart TV webOS

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

LG OLED CX6LA

Un eccellente televisore da 65 pollici con tecnologia OLED è l’LG CX6LA, proposto su Amazon anche in vari bundle con cuffie wireless e/o soundbar in dotazione. Questo TV 4K evoluto offre la risoluzione Ultra HD, portata ai massimi livelli dal nuovo processore α9 Gen3 4K con AI per un’esperienza video e audio immersiva. La tecnologia AI ThinQ, invece, consente di sfruttare tutte le skills di Alexa e le funzionalità di Google Assistant, per controllare con la voce i dispositivi connessi in modo semplice e intuitivo. Il televisore OLED di LG è compatibile con tutte le principali app d’intrattenimento, da Netflix a Now TV, inoltre supporta NVIDIA G-Sync per fornire prestazioni elevate anche nel gaming.

Caratteristiche principali

TV OLED UHD 4K Upscaler

HDR, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos

HGiG e supporto per G-Sync

Smart TV webOS 5.0

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Philips Ambilight OLED 855/12

Il best buy tra i televisori da 65 pollici è il Philips Ambilight 855/12, un TV OLED innovativo progettato appositamente per fornire la migliore esperienza video possibile. Il processore P5 AI Perfect Picture assicura prestazioni superiori, con supporto per l’HDR e i formati HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos, al fine di garantire non solo una qualità d’immagine eccezionale ma anche un audio immersivo e avvolgente. Il dispositivo Philips propone tutti i contenuti Android all’interno della piattaforma, con sistema DTS Play-Fi per connettersi in modalità wireless con speaker esterni, inoltre è abilitato al controllo vocale ed è compatibile con Alexa e Google Assistant.

Caratteristiche principali

TV OLED 4K UHD con HDR

HDR10+, Dolby Vision Dolby Atmos

Processore P5 AI Perfect Picture

Smart TV Android

Classe energetica G

Ricevitore DVB-T2/S2

Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB