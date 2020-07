Al giorno d’oggi quasi tutti i PC di ultima generazione possiedono una webcam di buona qualità, tuttavia molti PC fissi ne sono sprovvisti. Inoltre bisogna considerare l’aumento dello smart working, con la necessità di una videocamera ad alta definizione in grado di supportare le videochiamate professionali con Skype e Zoom, le teleconferenze e la registrazione di videolezioni. Se non siete soddisfatti della vostra camera ecco le migliori webcam per pc, con soluzioni per tutte le fasce di prezzo.

Migliori webcam per PC economiche (sotto 50 euro)

Non bisogna spendere una cifra eccessiva per acquistare una webcam per il computer, infatti a meno di 50 euro sono disponibili tantissimi modelli con qualità HD e connessione tramite USB. Ecco quali sono i migliori.

Dericam HD

La Dericam HD è una webcam per il PC economica e affidabile, indicata per chi vuole un dispositivo efficiente ma senza spendere troppo. Il device supporta lo streaming, le videochiamate e le registrazioni video in qualità HD 1080p, presenta un otturatore che consente di tutelare la privacy chiudendo l’obiettivo, con un angolo di visione di 75 gradi. Non mancano due microfoni integrati, con un collegamento attraverso cavo USB e installazione plug&play. Questa webcam funziona con PC Windows 10, 8 e 7, macOS e tablet Android, inoltre supporta numerose piattaforme come Skype, YouTube, Zoom e Windows Live. Comprala su Amazon.

Logitech C310

Un’ottima webcam per PC economica con la quale fare videochiamate è la Logitech C310 (disponibile su Amazon). Questo modello propone una risoluzione HD con registrazione video 720p a 30 fps, con un sistema automatico di correzione della luminosità per contrastare le interferenze ambientali. L’installazione a clip è immediata e comoda, con microfono integrato per un audio nitido e collegamento tramite USB. La webcam Logitech è compatibile con PC Windows, macOS e tablet Android, inoltre funziona perfettamente con diverse applicazioni come Skype, Hangout e FaceTime.

Aukey LM1E

Una delle migliori webcam PC per rapporto qualità-prezzo è la Aukey LME1, un dispositivo in grado di supportare l’alta definizione con risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. Si tratta di un modello ideale per videochat e la registrazione di videolezioni, compatibile con PC Windows, macOS e persino con dispositivi Android. La webcam Aukey presenta anche due microfoni stereo integrati, per garantire un audio di buona qualità senza rumori di fondo, mentre per l’immagine video c’è un sensore CMOS da 1/3”. L’installazione è automatica con sistema plug&play, con collegamento al computer tramite cavo USB. Acquistala subito su Amazon.

Migliori webcam per PC di fascia alta (sopra 50 euro)

Chi ha bisogno di una webcam più avanzata può trovare varie opzioni al di sopra dei 50 euro, con modelli top di gamma e dispositivi di fascia media, con risoluzione Full HD o 4K e numerose funzionalità evolute.

Microsoft Lifecam Cinema

Una delle migliori webcam per PC specifica per il lavoro è la Microsoft Lifecam Cinema, in grado di fornire una risoluzione massima di 1280×720 pixel e un prezzo davvero interessante (acquistala su Amazon). Ovviamente garantisce prestazioni ottimali con i PC Windows, tuttavia funziona senza problemi anche con Mac e tablet Android, con un sistema di montaggio rapido a incastro e si può collegare anche alla console di gioco Xbox tramite USB. C’è un microfono incorporato per le videolezioni, garantendo un audio senza interferenze di buona qualità anche nelle videochiamate di gruppo.

Logitech C920

Tra le webcam per il PC di fascia alta una delle migliori videocamere è la Logitech C920, una periferica avanzata per chi desidera maggiori prestazioni video, con collegamento wireless o tramite USB. In particolare questo modello (lo trovi su Amazon) assicura una risoluzione Full HD di ottima qualità, con la possibilità di registrare video in definizione HD 1080p a 30 fps. All’interno propone diverse funzionalità per l’ottimizzazione video e audio, tra cui due microfoni omnidirezionali con sistema di riduzione del rumore ambientale, una tecnologia per la regolazione automatica dell’illuminazione, con una lente che fornisce un ampio campo visivo. L’installazione è pratica grazie alla clip di aggancio, ed è compatibile con PC Windows, macOS e Chrome OS.

Logitech Brio Stream

Il top di gamma assoluto per ottenere la massima qualità video è la Logitech Brio Stream, la migliore webcam per PC con risoluzione 4K Ultra HD (scopri il prezzo su Amazon). Il device è la soluzione giusta per il lavoro, lo streaming e il live gaming, infatti è compatibile con Windows, macOS e anche con le console di gioco Xbox. Progettata appositamente per i vloggers, questo dispositivo permette la registrazione video HD 1080p a 60 fps, con HDR dinamico per l’ottimizzazione della luminosità, latenza minima e una frequenza elevata per l’effetto slow motion. Il campo visivo è ampio e regolabile, con sistema di registrazione personalizzato e connessione USB.