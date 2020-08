Ormai le connessioni internet sono sempre più wireless, una soluzione efficiente per collegare qualsiasi dispositivo senza filo, tuttavia il segnale potrebbe non essere omogeneo e presente in tutta la casa. Ciò dipende da alcuni fattori, come la potenza delle antenne del modem router, la presenza di ostacoli e la distanza da coprire, tuttavia è possibile potenziare il segnale laddove non arriva bene con un ripetitore Wi-Fi. Questi dispositivi sono piuttosto economici ed efficienti, una soluzione ideale per estendere la connessione wireless e risolvere facilmente il problema. Vediamo quali sono i migliori Wi-Fi Extender da acquistare disponibili sul mercato.

Migliori Wi-Fi Extender economici sotto 50 euro

Non bisogna per forza spendere troppo per comprare un range extender, infatti si possono trovare ottimi ripetitori Wi-Fi economici a meno di 50 euro. Ecco i migliori modelli tra cui scegliere quello più adatto alle proprie necessità.

TP-Link TL-WA850RE

Uno dei ripetitori Wi-Fi più economici è senz’altro il TP-Link TL-WA850RE, un dispositivo semplice ma funzionale per ottimizzare il segnale wireless all’interno della casa o dell’ufficio. Si tratta di un apparecchio ibrido, in grado di estendere la connessione e funzionare anche come access point, compatibile con tutti i principali modelli di modem router Wi-Fi in commercio. Il device è un modello single band a 2,4 GHz con supporto fino a 300 Mbps, dispone di una porta LAN per collegare direttamente il cavo Ethernet, indicatore LED e tasto WPS per il collegamento rapido, con installazione direttamente presso la presa di corrente e memoria integrata per salvare le associazioni effettuate. Acquistalo su Amazon.

AVM Fritz! 310 International

Un range extender universale è il modello AVM Fritz! 310 International (lo trovi qui su Amazon), un dispositivo con supporto per le reti wireless fino a 300 Mbps. Viene proposto con un prezzo davvero economico, con installazione semplice e collegamento diretto alla presa della corrente, ed è compatibile con modem per le reti in fibra ottica e ADSL. È equipaggiato con il tasto WPS, per associare alla connessione wireless i device in modo rapido, con interfaccia Wi-Fi 802.11 b/g/n e modalità single band a 2,4 GHz.

TP-Link RE200

Un Wi-Fi Extender con prestazioni maggiori è il TP-Link RE200, un ripetitore dual band a doppia banda 2,4 e 5 GHz, con modulo Wi-Fi 802.11ac e supporto per una velocità in download fino a 750 Mbps (scopri il prezzo su Amazon). Questo dispositivo è compatibile con connessioni in fibra ottica e ADSL, con supporto fino a 32 device collegati allo stesso tempo con una ripartizione di 16 apparecchi su ogni banda. È presente un indicatore a LED per visualizzare la potenza del segnale, una porta LAN per la connessione diretta del cavo Ethernet e un adattatore per collegare anche dispositivi cablati.

Migliori Wi-Fi Extender sopra 50 euro

Aumentando il budget a disposizione è possibile acquistare un ripetitore Wi-Fi avanzato, con supporto per le connessioni wireless di ultima generazione, compatibilità con un numero maggiore di dispositivi collegati e prestazioni superiori per il gaming e lo streaming.

TP-Link RE450

Tra i migliori Wi-Fi Extender di fascia alta troviamo il TP-Link RE450, un modello top di gamma con supporto per le reti wireless in fibra e ADSL. Il ripetitore è compatibile con le connessioni Wi-Fi dual band, con velocità di navigazione fino a 450 Mbps nella banda a 2,4 GHz e fino a 1,3 Gbps in quella a 5 GHz. Si tratta di un device perfetto per lo streaming in alta definizione 4K UHD, poiché riduce le interferenze e ottimizza la ricezione del segnale, con tre potenti antenne, indicatore a LED, porta Ethernet e modulo Wi-Fi 802.11ac con memoria integrata DDR3 SDRAM. Compralo qui su Amazon.

Netgear EX7000

Chi ha bisogno di potenziare il segnale della connessione wireless in modo impeccabile, assicurando un collegamento perfetto in ogni punto della casa o dell’ufficio, può optare per il Wi-Fi Extender Netgear EX7000, un modello esclusivo davvero potente. Questo ripetitore è compatibile con le reti Wi-Fi Mesh più moderne, con funzione di access point e configurazione dual band con ben 5 porte LAN (è disponibile su Amazon). Funziona senza problemi con le connessioni in fibra ottica e ADSL, con una copertura del segnale che arriva fino a 130 metri quadrati, con collegamento fino a 25 dispositivi allo stesso tempo e supporto per una velocità di rete di 1,9 Gbps.

AVM Fritz! WLAN 3000 International

Tra i Wi-Fi Extender migliori e più evoluti c’è il modello AVM Fritz! WLAN 3000 International, un ripetitore triband con due bande a 5 GHz e una a 2,4 GHz per une perfetta distribuzione dei canali. Il dispositivo è universale e compatibile con qualsiasi modem router, con supporto per una velocità di rete fino a 3 Gbps in download, con modulo Wi-Fi 802.11ac e pulsante WPS per il collegamento istantaneo. Non mancano due porte LAN Gigabit, è presente un’interfaccia di configurazione in italiano e un sistema di crittografia avanzato. Acquistalo adesso su Amazon.