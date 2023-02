MotoGP, arriva la docuserie su Marc Márquez

Non è la prima volta che la MotoGP diventa protagonista su Prime Video: nel 2022 ad esempio era uscita la docuserie MotoGP Unlimited, il racconto appassionato delle diciotto gare e dei tanti retroscena del Campionato del Mondo FIM MotoGP, in cui ventidue piloti provavano a essere i primi a tagliare il traguardo. Questa volta a salire sulla scena è uno dei nomi più noti di questo mondo: Marc Márquez. Uscirà a breve su Prime Video, infatti, la docuserie Marc Márquez: ALL IN. Ecco le cose da sapere.

Chi è Marc Márquez

Nato in Spagna, a Cervera, nel 1993, Marc Márquez Alentà – questo il nome completo – è un celebre pilota motociclistico professionista, tra i più titolati della storia. È stato infatti campione del mondo nel 2010 (nella classe 125), nel 2012 (per la Moto2) e nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 (per la MotoGP). La passione per le due ruote è di famiglia: Marc è il fratello di Álex Márquez, anche lui pilota professionista.

Di cosa la parla la docuserie su Márquez

La docuserie Marc Márquez: ALL IN è composta da cinque episodi e si propone di raccontare la storia del pilota, sia dal punto di vista sportivo e professionale sia da quello personale. Sul recente cammino di Márquez, infatti, non sono mancati ostacoli e difficoltà che lo hanno messo alla prova. Dopo una pausa forzata di due anni a causa di un infortunio, Márquez è tornato a gareggiare nel 2022 con l’obiettivo di riconquistare il livello di prima e di confermarsi uno dei migliori piloti in circolazione. Il trasferimento dalla sua città natale a Madrid gli ha permesso di essere più vicino al suo team medico, anche se questo ha comportato il mettere una distanza tra sé e la famiglia. Ben presto però Márquez si è reso conto di essere di fronte a un bivio: ha dovuto decidere se continuare a gareggiare a velocità ridotta o sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico, sperando così di poter tornare poi più forte di prima.

Márquez ha scelto così di fermarsi per la seconda volta. La docuserie in arrivo su Prime Video racconta da vicino questa vicenda: la sofferenza per non riuscire a gareggiare ai livelli di un tempo, i rischi dell’operazione, il lungo percorso di recupero, il supporto della famiglia e degli amici, la determinazione a superare gli ostacoli e a lottare di nuovo per il podio… Non solo, però: la docuserie getta uno sguardo anche sul passato di Márquez, che di fronte alle telecamere ripercorre alcuni dei momenti chiave della sua carriera.

Quando esce Marc Márquez: ALL IN

La docuserie è prodotta da Fast Brothers in collaborazione con Red Bull Media House, TBS e Dorna. Tutti i cinque episodi saranno disponibili dal 20 febbraio in esclusiva su Prime Video.

