MotoGP: la docuserie su Prime Video

Il mondo delle due ruote è protagonista su Prime Video nella nuova docuserie Amazon Exclusive MotoGPTM Unlimited, che verrà distribuita sulla piattaforma di streaming fra poche settimane. Il debutto è atteso in Italia e in contemporanea in altri Paesi del mondo, tra cui Francia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

La docuserie, che sarà composta da otto episodi di circa 50 minuti ciascuno, regalerà agli spettatori un punto di vista esclusivo – e per molti versi inedito – dietro le quinte del Campionato Mondiale MotoGPTM 2021, dedicando ampio spazio ai suoi attori principali: i piloti, naturalmente, ma anche i loro efficientissimi team manager. Nelle puntate prenderanno parola molti volti celebri di questo mondo, campioni ed ex campioni, per raccontare il passato, il presente e il futuro di questo adrenalinico sport. MotoGPTM Unlimited è prodotta da THE MEDIAPRO STUDIO in collaborazione con Dorna.

MotoGPTM Unlimited: di cosa parla

La docuserie punta a raccontare le storie sia dei veterani e dei nomi iconici che hanno reso grande questo sport, sia delle future promesse del mondo delle due ruote. Per farlo, verranno mostrati filmati esclusivi delle gare e della preparazione a esse, ma anche della vita quotidiana. Le sfide dei piloti e dei loro team, infatti, non si fronteggiano solo in pista, ma anche fuori.

Gli spettatori per la prima volta potranno vedere da vicino quali sono le difficoltà che affrontano i piloti e quali invece le caratteristiche necessarie per partecipare (e vincere) una delle competizioni più importanti del mondo delle due ruote. Gli executive producer sono Laura Fernández Espeso, Javier Méndez e Bernat Elías, mentre i registi sono Arnau Monràs e Jaume García.

MotoGPTM Unlimited: chi partecipa alla docuserie

Tra i piloti che hanno partecipato alla docuserie non poteva ovviamente mancare l’attuale campione mondiale MotoGPTM 2021, ovvero Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGPTM). Altrettanto inevitabile in un progetto di questa portata è la presenza di un nome iconico come quello Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT), nella sua ultima stagione in MotoGPTM.

Nelle puntate presto disponibili su Prime Video ci saranno anche Marc Márquez (Repsol Honda), Francesco “Pecco" Bagnaia (Ducati Lenovo Team MotoGPTM), Johann Zarco (Ducati Pramac Racing), Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini) e il campione del mondiale del 2020 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar). Hanno partecipato alle riprese anche i direttori sportivi delle principali squadre.

Quando esce MotoGPTM Unlimited

Il debutto di MotoGPTM Unlimited è atteso per il 14 marzo 2022 in esclusiva su Prime Video.

