Motorola all'attacco della fascia bassa con 4 smartphone economici

Un po’ a sorpresa, Motorola interviene sulla sua gamma di fascia medio bassa rinnovando la gamma dei Moto G che era stata aggiornata in primavera. Escluso il Moto G200, che corre una gara a parte grazie a specifiche di fascia alta, le novità di Motorola sono quattro: Moto G71, Moto G51, Moto G41 e Moto G31.

Tutti sono accomunati da alcune caratteristiche interessanti, specie se rapportate alla concorrenza della stessa fascia di mercato: hanno infatti almeno 128 GB di spazio di archiviazione, schermi con risoluzione Full HD (ed escludendo Moto G51, sono tutti di tipo OLED), e dei prezzi corretti per i contenuti – si parte dai 239,90 euro di listino per Moto G31. A rappresentare Motorola nella fascia media è Moto G71, che arriverà a breve in Italia (come gli altri) ma sarà un’esclusiva di Amazon. Moto G51, Moto G41 e Moto G31 si mantengono tutti sotto i 300 euro di listino e presidieranno la fascia bassa del mercato.

Motorola Moto G71

Motorola Moto G71 è, per caratteristiche, uno smartphone di fascia media che può contare su uno schermo da 6,4 pollici Full HD+ di tipo OLED con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. All’interno della scocca c’è il chip Snapdragon 695 di Qualcomm compatibile con le reti 5G che dovrebbe coniugare prestazioni e bassi consumi, grazie al processo produttivo a 6 nanometri. In termini di memorie, Motorola Moto G71 arriva con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, e c’è anche l’espansione tramite microSD.

Tre le fotocamere sul retro: la principale da 50 MP, una ultra wide da 8 MP e una macro da 2 MP. Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 30 watt. C’è il supporto al Dolby Atmos e pure la certificazione IP52 per la resistenza ad acqua e polvere. Arriverà in Italia solo su Amazon a 339,90 euro di listino.

Motorola Moto G51

Motorola Moto G51 offre specifiche e prezzi inferiori rispetto al fratello maggiore, pur mantenendo la compatibilità con le reti 5G grazie al chip Snapdragon 480+ di Qualcomm. Il display LCD a 120 Hz ha una diagonale davvero abbondante, pari a 6,8 pollici. Ha 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, comunque espandibili tramite microSD.

Tre le fotocamere sul retro di Motorola Moto G51, identiche per risoluzione a quelle del fratello maggiore. Grande la batteria, 5.000 mAh, ma manca la ricarica rapida (10 watt). Arriverà in Italia a 279,90 euro di listino.

Motorola Moto G41

Su Moto G41 Motorola ha fatto delle rinunce per favorire altri aspetti: manca ad esempio la connettività 5G, ma lo schermo è OLED e c’è la ricarica rapida. C’è il 4G LTE garantito dal chip Helio G85 di MediaTek, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD.

Il display da 6,4 pollici Full HD, come detto, è di tipo OLED a 60 Hz, la batteria da 5.000 mAh ha la ricarica rapida a 30 watt e c’è l’ingresso per il jack audio. Arriverà in Italia a 269,90 euro.

Motorola Moto G31

Stesso chip Helio G85 alla base di Moto G31, che ricalca le specifiche di Moto G41 ad eccezione della ricarica rapida che è assente (si ricarica a 10 watt) e delle dimensioni appena più abbondanti, malgrado la diagonale dello schermo sia identica. Arriverà in Italia a 239,90 euro di listino.