Motorola edge 20 lite, prezzo crollato per lo smartphone lowcost top di gamma

Trovare uno smartphone in offerta con uno sconto molto elevato non è una consuetudine. Se siamo fortunati lo sconto può arrivare al 20-25%, andando a risparmiare 100€ o anche di meno. Per questo motivo quando si trova un’offerta con uno sconto che si aggira sul 37% con un risparmio di quasi 150€ bisogna approfittarne subito. Soprattutto se questo smartphone è lowcost, ma ha caratteristiche da top di gamma. Di quale smartphone stiamo parlando? Del Motorola edge 20 lite, dispositivo lanciato sul mercato da un paio di mesi, ma che già troviamo con il prezzo praticamente crollato (per acquistarlo venduto e spedito da Amazon bisogna cliccare qui).

Lo sconto del 38% lo rende uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo disponibili adesso sul mercato. E il motivo è molto semplice: ha caratteristiche da dispositivo top di gamma. Lo schermo è OLED con refresh rate elevato che rende l’utilizzo molto più fluido. Da non sottovalutare la fotocamera posteriore da 108MP di livello professionale, che solitamente non si trova nemmeno negli smartphone top. E infine una batteria da 5000mAh che permette di coprire fino a due giorni con una sola ricarica. Insomma, lo smartphone perfetto per tutti coloro che vogliono il giusto compromesso tra spendere poco e performance top.

Moto edge 20 lite: caratteristiche tecniche e funzionalità

In uno smartphone lowcost si guardano poche e semplici cose: lo schermo, il comparto fotografico, lo spazio di archiviazione e la batteria. E in tutte queste caratteristiche il moto edge 20 lite eccelle.

Partiamo dal display. Come sulla maggior parte dei dispositivi prodotti dall’azienda statunitense troviamo uno schermo OLED da 6,7" con refresh rate a 90Hz che ne rende più fluido l’utilizzo. Il display Max Vision supporta l’HDR10+ e offre una visione ultra-grandangolare. Ultra grandangolare che ritroviamo anche nel comparto fotografico, sicuramente una delle caratteristiche più interessanti di questo smartphone. Infatti, nella parte posteriore troviamo tre fotocamere: una, come detto, ultra-grandangolare con angolo di visione di 118 gradi, una fotocamera principale da 108MP e un obiettivo macro. La fotocamera per i selfie è da 32MP.

Il processore è un MediaTek Dimensity 720 con all’interno il modem per il 5G. A supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 512GB con una microSD. Chiudiamo con la batteria che è da 5.000mAh e con un utilizzo normale si possono coprire fino a 2 giorni. C’è anche il supporto per la ricarica rapida da 30W. Motorola offre agli utenti anche il sistema ThinkShield, una suite completa di programmi che proteggono da malware, phishing e altre minacce informatiche.

Moto edge 20 lite in offerta: prezzo e caratteristiche

Oggi su Amazon è in offerta il moto edge 20 lite in offerta a un prezzo di 241€, ben il 37% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano quasi 140€, una somma top per un dispositivo lowcost. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 48,20€ al mese. Lo smartphone viene spedito e venduto direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare solamente pochissimi giorni.

moto edge 20 lite