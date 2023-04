Motorola edge 20, il prezzo è crollato: oggi costa la metà

Questo weekend pasquale si apre con un’offerta sensazionale per un ottimo smartphone con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Si tratta di una vecchia conoscenza e che abbiamo trattato già in passato, ma che oggi ritroviamo a un super prezzo. Stiamo parlando del Motorola edge 20, smartphone top di gamma dell’azienda statunitense che troviamo con uno sconto del 48%. Praticamente è come se lo si pagasse la metà e il risparmio sfiora i 300€. Come potete ben capire, è una delle migliori promo che possiate trovare su Amazon per uno smartphone e anche una delle migliori di tutte il web. Farsi scappare questa opportunità potrebbe essere un grosso errore.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

La scheda tecnica del Motorola Edge 20 mette in risalto le caratteristiche da top di gamma. A partire dallo schermo OLED con refresh rate fino a 144Hz (un unicum nel mondo degli smartphone), fino ad arrivare al comparto fotografico caratterizzato da un sensore professionale da 108MP. A corredo troviamo tante altre piccoli dettagli che rendono il dispositivo una vera gemma nel panorama della telefonia. Uno smartphone sottovalutato, ma che oggi diventa un best-buy. Da acquistare subito.

Motorola Edge 20

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Motorola Edge 20: la scheda tecnica

Prestazioni, foto professionali e uno schermo con pochi eguali. Basterebbe questo per descrivere la scheda tecnica del Motorola Edge 20, ma per capire ancora meglio le caratteristiche del dispositivo, approfondiamo un po’ di più la scheda tecnica.

Partiamo da uno degli elementi di spicco dello smartphone: lo schermo. Da sempre gli smartphone dell’azienda statunitense puntano tantissimo su questo aspetto e non a caso il dispositivo è dotato di un display Max Vision da 6,7" con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 144Hz, uno dei valori più elevati nel mondo della telefonia. Tutto questo, oltre a renderlo super fluido nell’utilizzo quotidiano, permette di utilizzare lo smartphone in tantissimi modi differenti, anche per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio, oppure per lavorare a documenti importanti. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 778G che assicura prestazioni ottime, supportato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app che si vogliono.

Altro punto forte del dispositivo è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 108MP, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e teleobiettivo da 16MP con Super Zoom fino a 30x che consente di catturare anche i dettagli più lontani. Non manca un’app Fotocamera ricca di modalità di scatto e che sfrutta al meglio il lavoro dell’intelligenza artificiale. La fotocamera frontale è da ben 32MP e assicura selfie perfetti in ogni situazione.

Chiudiamo con la batteria da 4.000mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. A bordo troviamo una versione pure di Android, senza inutili app o skin software che non fanno altro che appesantire il dispositivo.

Motorola Edge 20 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se state cercando uno smartphone top di gamma al prezzo di un medio di gamma, questa è l’offerta che fa per voi. Oggi è disponibile su Amazon il Motorola Edge 20 a un prezzo di 299,90€, con uno sconto del 48%. Il risparmio è davvero esagerato e sfiora i 300€. Inoltre, usufruisce di tutte le garanzie Amazon, compresa la spedizione ultra-rapida (anche in meno di ventiquattro ore, dipende da quando si effettua l’ordine) e la possibilità di fare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto. Non fatevi sfuggire questo smartphone: il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo.

Motorola Edge 20

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram