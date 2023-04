Motorola Edge 30 Ultra, scende ancora il prezzo e ora è un vero affare

In molti si chiedono se al giorno d’oggi sia possibile acquistare un telefono top di gamma ad un prezzo conveniente. La risposta è sì, è possibile, a patto che si riescano a cogliere le occasioni di sconto su Amazon.

E il momento giusto è arrivato perché uno dei dispositivi top di gamma come il Motorola Edge 30 Ultra è protagonista indiscusso di un’offerta in corso su Amazon che farà la felicità di coloro che sono alla ricerca di un ottimo smartphone, con un comparto fotografico eccezionale e che grazie allo sconto ha anche un ottimo prezzo.

Motorola Edge 30 Ultra – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB

Motorola Edge 30 Ultra: caratteristiche tecniche

Il Motorola Edge 30 Ultra conta sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Grazie al sistema di dissipazione a 11 strati con camera di vapore, il processore non si surriscalda anche se sotto stress.

Il display misura 6,67 pollici, è di tipo pOLED con risoluzione QHD+ e ha i bordi curvi (caratteristica tipica dei top gamma), ha un frequenza di aggiornamento a 144 Hz e una luminosità di picco di 1.250 nit. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello e sia la parte anteriore, sia la parte posteriore sono protette da Corning Gorilla Glass 5.

La configurazione però, che distingue il Motorola Edge 30 Ultra è il comparto fotografico che si basa sul sensore fotografico da 200 MP. Parliamo del famoso Samsung ISOCELL HP1 che misura 1/1,22 pollici con OIS (lo stabilizzatore ottico), che grazie al pixel binning (raccoglie le informazioni di 4 pixel in 1), scatta foto a 50 MP o, (con pixel binning 16 in 1) foto a 12,5 MP. Completano la configurazione posteriore, il sensore ultra grandangolare è da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 2X. La fotocamera anteriore è da 60 MP ed è posta nel notch centrale, ottima per scattare foto e fare videochiamate molto nitide.

Anche l’audio è particolarmente curato, avendo Motorola inserito altoparlanti stereo con certificazione Dolby Atmos.

Dunque, possiamo dire che Motorola Edge 30 Ultra è un telefono top di gamma completo e anche dal punto di vista delle connessioni, oltre al 5G non mancano il chip NFC per i pagamenti con il POS (contactless) nei negozi fisici e online, il Bluetooth 5.2 il WiFi6.

La batteria ha una capacità di 4.610 mAh e la ricarica rapida è da 125 W via cavo e a 50 W in modalità wireless mentre in modalità reverse è da 10W.

Motorola Edge 30 Ultra: l’offerta Amazon

Il Motorola Edge 30 Ultra è un telefono top di gamma e con un sensore fotografico, il Samsung ISOCELL HP1 che ha raccolto apprezzamenti ovunque. Perciò il prezzo di listino di 999,90 euro è più che giustificato, peraltro già ribassato a 887,82 euro. Oggi però su Amazon è possibile acquistarlo scontato a 798,55 euro (-10%, – 89,27 euro). E questa è davvero un’ottima opportunità per chi desidera un telefono top di gamma con un comparto fotografico eccezionale, senza dover spendere una fortuna.

